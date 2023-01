Juicio político a la Corte. Bregman: «Hay muchísimo de montaje electoral, le conviene al Gobierno y a Juntos por el Cambio»

Este jueves comenzó a discutirse en comisión de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a la Corte Suprema impulsado por el oficialismo. La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda Unidad tomó allí la palabra y denunció el debate como un circo electoral que le conviene al oficialismo y a la oposición de derecha para no hablar de la verdadera realidad que sufren millones. También planteó las propuestas de la izquierda hacia el Poder Judicial y para discutir los problemas de fondo del país.

Este jueves comenzó a discutirse en comisión de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a la Corte Suprema impulsado por el oficialismo. La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda Unidad tomó allí la palabra y denunció el debate como un circo electoral que le conviene al oficialismo y a la oposición de derecha para no hablar de la verdadera realidad que sufren millones. También planteó las propuestas de la izquierda hacia el Poder Judicial y para discutir los problemas de fondo del país. Mirá el video.

Se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

En este marco, tomó la palabra en la comisión la diputada nacional del PTS – Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, quien hizo la siguiente intervención:

«Muchas gracias, presidenta. Aclaro que con el diputado Nicolás del Caño estamos presentes en esta comisión, a pesar de que como pasó con otras de gran relevancia para el funcionamiento del Congreso, como la del presupuesto u otras, en el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias fuimos excluidos. Igualmente, es un buen momento para recordarlo. Estamos aquí para dar nuestra posición con dos certezas que por supuesto las traíamos, pero a partir del debate que se está dando aquí las confirman. La primera, que obviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral. Un presidente de la nación que habla de ´inflación autoconstruida´ y después quieren explicar que en realidad no dijo eso, bueno, el presidente de la nación nos tiene que explicar por qué firmó y por qué lo votó este Congreso, con la anuencia de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio, un acuerdo con el Fondo Monetario que claramente es inflacionario. Autoconstruida de dónde, si las tarifas las aumenta el gobierno, por dar solo un elemento. Entonces en ese descuelgue, en esas ganas de buscar un motivo de polarización con la oposición de derecha, aparece esta iniciativa, que claro que le conviene a Juntos por el Cambio, por eso hoy están todos acá. Claro que les conviene, causa un poco de gracia escuchar al diputado de Juntos por el Cambio Mendoza hablar de ajuste, alguien que fue parte del gobierno de Macri habla de ajuste. Claro, pero es tanto el desastre económico actual, tan mala a la situación económica de la clase trabajadora y de los sectores populares que se permiten ese tipo de licencias. Y, como digo, estamos convencidos de que les conviene a todos esta discusión, les conviene a todos estar discutiendo este tema y no los graves problemas económicos. ¿O Juntos por el cambio no está usando esta discusión, el juicio político a los miembros de la corte para no discutir la moratoria previsional y decir que no se puede discutir otra cosa? ¿Con qué cara pueden explicar eso a casi un millón de personas que no han podido jubilarse, que a partir de diciembre no se pueden jubilar? ¿Les parece un argumento válido? Bueno, nosotros queremos salir a explicar eso, queremos salir a explicar que no es un argumento válido. La ley de humedales ni siquiera está entre los temas convocantes y después se habla del clima, de las consecuencias del calor todos los días, de la sequía, algunos piden ayuda económica por la sequía. ¿Y qué creían que iba a pasar si talaban todos los bosques y se acaban todos los ríos, si extendían el monocultivo en forma escandalosa en la Argentina? Claro que son muchos temas que tendríamos que estar discutiendo en estas sesiones extraordinarias. Por eso digo que el G,obierno le escapa a la discusión económica, instala una agenda que le conviene. No se habla así del ajuste brutal que está llevando adelante Sergio massa con la anuencia obviamente de todos los sectores del Frente de Todos, nadie critica la licuación de la jubilaciones, los salarios por el piso, y bueno, acá estamos.

Y la segunda certeza es que hay grandes motivos para cuestionar esta Corte. Hay grandes motivos para cuestionar esta Corte, no voy a mencionar varios que se dijeron, pero es la Corte del 2×1. ¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas de un modo tan escandaloso? Y que se le responde de la única manera que la hace retroceder, con una enorme movilización en la calle, no es con maniobritas, no es tirándose carpetazos, expedientes, no, es con la movilización popular alrededor de un tema muy sentido que la Corte tuvo que retroceder. Una Corte que es parte de un Poder Judicial de la región que, es bueno que lo recordemos, donde cada vez más empiezan a ocupar un rol netamente político, llegando a decir quién puede ser candidato o candidata, quién no, arbitrando sobre cuestiones netamente políticas. Es es la Corte del país, cabeza de un Poder Judicial con escandalosas relaciones con los servicios de inteligencia, con el poder económico. Por eso salen estas solicitadas y estos pedidos desde la Cámara de Estados Unidos hasta grandes empresarios argentinos defendiendo la Corte o llega,ndo al extremo de sacar leyes que tienen 16 años de haber perdido la vigencia, exhumarlas, y legislar directamente para autopercibirse presidente del Consejo de la magistratura algún juez supremo. Entonces, estamos hablando de esa Corte, de ese Poder Judicial, pero también quiero decir que no nació de un repollo. Desde el ´83 para acá el peronismo ha tenido mayoría en el Senado. ?¿Quién nombró esos jueces, quién los designó, cómo llegaron? ¿Ahora nos enteramos que Rossati tiene relaciones o que protegió a genocidas? ¿Y cuando era ministro de Justicia no lo sabíamos? ¿Cuando fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista no se sabía? Bueno, la verdad es que vivo con asombro algunas de las denuncias que aparecen ahora tanto del oficialismo como la de la oposición de derecha de Juntos por el cambio y otros que no tienen problema cuando hay que defender los privilegios de este poder judicial como que no paguen ganancias, que sean una casta intocable. Y además aprovecho esta oportunidad para pedirles una brújula, para que nos indiquen cuándo pedir un juicio político a un miembro de la Corte Suprema es un hecho de justicia y cuándo es un ataque a las instituciones, porque estoy medio perdida. Cuando leen ahí el listado de quiénes han pedido juicio político algunos son ataques a la instituciones y otros son un hecho netamente de justicia, la verdad nos hacen perder, yo creo que más bien lo que están evitando una vez más, ya lo dijimos en el recinto, es que se discutan las escandalosas relaciones que tienen con este poder judicial, como se ha visto alrededor de Lago Escondido. Siguen sin explicar Lago Escondido, por qué altos funcionarios del gobierno porteño y miembros de los servicios de inteligencia fueron en un verdadero tren fantasma al Lago Escondido. Y no estoy hablando de los chats o los no chats, la ilegalidad de esa filtraciones el hecho lo reconoce todo el mundo que estuvieron ahí, entonces lo que tienen que explicar es eso porque si no, más que defensa de las instituciones aparece como defensa propia y de las relaciones escandalosas que tienen con este poder judicial.

Para terminar, nosotros impugnamos claramente que cinco miembros, diez miembros, quince miembros, un grupito de personas que nadie eligió, que nadie votó, que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre la vida de millones. Un grupito de personas llenos de privilegios, alejados de cualquier necesidad popular. Claro que lo impugnamos, nosotros proponemos el juicio por jurados, que los jueces sean elegidos por voto popular y también nos han dicho varias veces, bueno, pero eso no está en la Constitución. No nos asusta, miren Perú, miren el pueblo que se levanta en Perú tras años de ataques de ajuste, de un 75 % de precarización laboral. Muchos de esos trabajadores y campesinos que se movilizan plantean una Asamblea Constituyente, bueno, nosotros queremos dar ese debate también en nuestro país, en un país que se hunde en la pobreza, en un país con salarios cada vez más bajos, con jubilados que no les alcanza para llegar a fin de mes. Creemos que no solo es un problema del Poder Judicial, es un problema del régimen político atado al FMI. Esa sumisión la queremos discutir y creemos que una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que ponga en cuestión el conjunto del régimen político es lo que tenemos que debatir en el próximo período, porque son muchos los ataques que está sufriendo el pueblo trabajador. Y la verdad es que la discusión sea solamente la del poder judicial que como dije es un escándalo nos parece bochornoso. Muchas gracias».