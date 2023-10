Juicio por Sandra y Rubén: «El Tribunal fue ecuánime, nosotros pedimos la absolución de Sebastián Nasif»

Cuando se cumplió un año de las muertes en la Escuela N° 49, publicamos una nota referida a la instrucción penal, trabajo de la Fiscal Urrutia, que reviste importancia para saber la verdad jurídica que se alcanzará o no cuando se conozca la sentencia por parte del Tribunal Oral N° 4 de Mercedes:

Ayer, ocurrió el último acto antes de conocerse la sentencia (el próximo martes). Las defensas realizaron sus exposiciones y el proceso alcanzó casi un cierre del primer juicio por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Vicedirectora y trabajador auxiliar respectivamente de la Escuela Primaria N° 49.

El Dr. Walter Bonavera, abogado del ex Interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif, aseguró: «Declaré primero como testigo al haber sido convocado por el Dr. Nogueira (abogado de Mónica Berzoni, ex Presidenta del Consejo Escolar). Hay algo que quedó claro y es que este no es el único juicio porque muchos testimonios omitieron decir la verdad. Se ventilaron muchos aspectos técnicos que explicaron donde se produjo la fuga de gas, que sería en la cañería original de gas, más precisamente en una reducción. Pero en ese acople del caño de gas había arriba uno de agua, es decir, nada de eso estaba en regla. Coincidí con el particular damnificado (el cuerpo de letrados que representan a Sandra y Rubén, a sus familiares) que debe haber otro juicio»

Claro, Sánchez Zinny, Di Mario, María Eugenia Vidal

Bueno, no lo pidieron en este juicio, pero lo que yo digo es que tienen que ser citados los intendentes, los inspectores y todos los directores de infraestructura escolar.

Ricobene, el gasista, cuando Nasif asume la Intervención del Consejo Escolar, ¿estaba registrado como proveedor?

No lo sé, pero tengo que decir que si él cobraba al presentar la factura es que tenía todo en orden. Debo señalar que en el juicio quedó probado que Consejo Escolar, la Intervención, no envió a Ricobene a la Escuela 49 el día 1 de agosto (antes de la explosión), así arrancó el alegato de la fiscal de juicio. Sandra pensó que el problema del gas estaba en la estufa y no era allí.

Antes de la explosión, ¿no fue Ricobene a la Escuela 49?

Sí, enviado por Consejo Escolar para reparar la estufas. La intervención sobre cañerías las hizo Patricia Torres, que era gasista matriculada…

Nunca encontró la fuga que deriva en la explosión el 2 de agosto de 2018

Ella dice que no la realizó pero sí ocurrió la prueba de estanqueidad, incluso reparación y revisión en el período marzo – abril de 2018. Lo que nadie en el juicio, hablo de los peritos, hicieron mención a que esa instalación que se descubre tras la explosión era «irregular».

Walter Bonavera repetirá en la entrevista con Desalambrar Tv que «habrá otro juicio» continuidad del primero, para deslindar responsabilidades en aquellos que no están imputados porque fueron sobreseídos o directamente no fueron investigados en la instrucción penal.

A diferencia de la visión del Dr. Noguiera sobre el modo de «trabajo» del Tribunal, que prepararía una condena a la medida de Baradel (Secretario General de SUTEBA), Bonavera afirma que «el Tribunal tuvo un accionar ecuánime». Espera de sus integrantes un fallo justo, a su entender la absolución de Nasif porque no hay pruebas administrativas que lo vinculen.

La querella (Fiscalía y particular damnificado) solicitó dos años de prisión (en suspenso) y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Sebastián Nasif.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: