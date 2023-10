Juicio por Sandra y Rubén: «El Tribunal prepara una condena, a la medida de Baradel»

Dos semanas de debate y los alegatos expuestos. La Fiscalía y el cuerpo de abogados que representó a las víctimas y sus familiares solicitaron las siguientes penas:

1- Cinco (5) años de prisión efectiva para el gasista Cristian Ricobene por ser considerado responsable del delito de homicidio culposo agravado. Además de diez (10) años de inhabilitación especial para ejercer su trabajo.

2- Dos (2) años de prisión en suspenso para Sebastián Nasif (Interventor del Consejo Escolar), Mónica Berzoni (ex Presidenta Consejo Escolar) y Jorge Galian, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, más la inhabilitación de cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.

El Dr. Joaquín Nogueira, abogado de Berzoni pide la «absolución de su defendida» y mañana hará uso de la palabra «solicitando la nulidad del proceso». Entiende Nogueira que el Tribunal, a través de la Presidencia, llevó adelante un sistema «inquisitivo» que desde hace años quedó atrás porque hoy rige un «sistema acusatorio». Para graficar este aspecto de técnica procesal se refirió la segunda jornada de alegatos cuando el particular damnificado (abogados de Sandra y Rubén) no plantearon condena o sanción a Berzoni, no obstante la Presidenta del Tribunal, la Dra. Patricia Guerrieri, abrió la instancia para empoderar a la querella en el pedido de justicia, invocando de una manera directa que todos los imputados son responsables.

Nogueira refiere que ese andar en las jornadas de debate tiene un direccionamiento: «A lo largo del debate quedó claro que la explosión de la escuela se debió a una falla estructural del edificio (NdR: los peritos demostraron que la fuga de gas se produjo no en las estufas sino en una rosca de una cañería recubierta por una especie de alero, destacándose que arriba del caño de gas estaba el caño de agua). Lo que noté desde el primer día es un afán, por lo menos desde la Presidencia del Tribunal, es darle una condena para todos, a la medida de Baradel»