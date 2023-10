Juicio por Sandra y Rubén: «Están todos los elementos dados para que haya una condena y se pueda hablar de justicia»

Juan Cruz Casalla es hijo de docente. Transitó la escuela pública. Durante el mes de septiembre, ya en el ejercicio de su profesión como abogado, buscó el camino para saber y demostrar que las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez tienen responsables, que están sentados en el banquillo pero anticipa que «pedirán que la investigación vaya a otro proceso de continuidad, buscando ascender en el espinel de responsabilidades, incluso llegar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Es clave escuchar el testimonio del Dr. Casalla (hijo) en relación a Cristian Ricobene, el gasista que concurre el 1 de agosto de 2018, porque no era la primera vez que lo hacía, por ende el análisis jurídico responderá sobre cierta «habitualidad» de Ricobene de ser llamada y concurrir a la Escuela 49. No hay dudas (ninguna parte la tiene) que el «error» fue no «cerrar la llave central de la chancha de gas». También explicará el abogado del «particular damnificado» que «el ventilador de la sala de funciones quedó prendido».

A diferencia de lo expuesto por los abogados Nogueira y Bonavera, que refieron que el caño de gas tenía arriba uno de agua en sentido horizontal, el Dr. Juan Cruz Casalla afirma que «la declaración de los peritos y las imágenes demostraron que los caños estaban montado en sentido vertical» (no a la vista).