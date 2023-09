Juicio y Justicia por Sandra y Rubén: mañana comienzan los alegatos

EXPLOSIÓN EN LA PRIMARIA N° 49 –

Todo aquello que se ventiló en el debate fue oral y no público, un pedido de los familiares de las víctimas que tuvo la comprensión del Tribunal Oral N° 4 de Mercedes.

Razones de salud de una integrante del Tribunal obligó a correr un día el cronograma.

Los alegatos podrán ser transmitidos en las dos jornadas previstas. Mañana lo hará la fiscal de juicio. Luego será el turno de los abogados /as de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y luego el Dr. Roa, representante legal del gasista Cristian Ricobene.

El jueves será momento de escuchar al Dr. Joaquín Nogueira, abogado de la ex presidenta del Consejo Escolar Mónica Berzoni; al Dr. Quintana, en representación de Jorge Galian, ex secretario de Infraestructura del Consejo Escolar y, finalmente, el Dr. Walter Bonavera como abogado de Sebastián Nasif, ex Interventor del Consejo Escolar.