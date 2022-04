Junto a Mariel, funcionaria ejecutiva

Terminó su mandato como concejala y Karina Álvarez supo tejer el vínculo con La Capitana. El HCD es pasado, su presente activo como Directora General de Mediaciones e Inspecciones Comunitarias. Ejecuta el plan de gobierno de Mariel Fernández. Banca el acuerdo con el FMI y habla de las paritarias, en especial las municipales:

En la última nota que hicimos fuiste muy crítica de la propuesta – lista única del PJ, ¿qué es lo que cambió?, ¿cómo se logró un diálogo con Mariel Fernández?

Mirá, se llegó a un consenso porque con el trabajo que viene haciendo todo el equipo, porque acá no es solamente la Intendencia sino cada secretaría, en cada área se va haciendo un amplio trabajo que nunca va a alcanzar, Moreno es grande así que en cuatro años no podemos pretender que salga todo y bueno, mientras sea todo para bien, uno se suma y si las cosas están mal vos ya me conocés, no me sale.

¿Y te sumás a partir de que te ofrecen el cargo?

Sí, me sumo, ellos me hacen la propuesta de continuar dentro del espacio, del equipo del municipio y ahí empezamos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿lo bancás?

Sí, porque es la mejor solución que tenemos en cuanto a esto, ya todos sabíamos lo que se estaba presentando, lo que iba a venir y todavía lo que va a venir porque vos sabés, pero es la única opción que tenemos en este momento.

Por ser una mujer del sindicalismo, una paritaria que cierra a la baja mirando la inflación como ocurrió en Moreno, ¿qué respondés?

Mirá, ninguna paritaria se cierra, todas las paritarias quedan abiertas. En Comercio comenzó, el tema es cuando te lo cierra. En muchos casos si vos ves el año pasado como quedó conformada la paritaria fueron todos buenos acuerdos en su mayoría. Obviamente que por el monto de salario que cobran, algunos decís es un montón y otro parece que no es mucho pero no todos tenemos los mismos salarios. Comercio no tiene el mismo salario que bancarios. Entonces, las paritarias no se cierran…

Por eso te preguntaba por los municipales, el año pasado perdieron un 15 por ciento

Claro, lo que pasa es que vos podés llegar a perder, porque no sabés como va la inflación pero lo que te queda de ventaja es que sigue abierta. Antes se cerraba y cuando llegabas a fin de año no te alcanzaba, no llegaba ni a la mitad.

Por eso, los municipales el año pasado perdieron un 15 por ciento

Sí, la verdad que si te digo no me acuerdo como se resolvió ni cómo lo terminaron. Si lo terminaban, no había quedado cerrada sino que venían en una tratativa igual que la de este año. Este año creo, salió el comunicado el otro día, que también no se cierra, queda abierta a la nueva tratativa con el aumento y que vaya con el tema de la inflación.

