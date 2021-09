«Juntos en Moreno es un movimiento, trasciende los nombres, porque la gente eligió terminar con el abandono y la grieta»

Desestructurada, una figura en movimiento que es parte de la renovación generacional que le pone conceptos a la práctica. Florencia Asseff presiente que hay otro modo de praxis política, y lo ratifica desde su entender parafraseando a Manes: mejores ciudadanos /as entregados /as a la función pública y no a la política como privilegio».

¿Aprendieron la lección del domingo o todavía hay mezquindades, preocupaciones? ¿Nombres, liderazgos que pueden minar un porcentaje de 30 por ciento de votos que puede ser ese, menos o más en noviembre?

Lejos de la mezquindad, este proyecto, este movimiento que además hoy es Juntos pero que la gente votó terminar con el abandono, con esta grieta que no nos ayuda en nada e ir hacia el progreso. Entonces trasciende a los nombres, trasciende a la conformación de las listas. Lo importante es trabajar por este progreso para el país y para Moreno.

No es lo mismo ser segunda que cuarta en la lista

Para mí es lo mismo.

¿Por qué?

Porque soy parte de este movimiento que me trasciende a mí, que es mucho más importante que mi persona y que mis compañeros de lista.

¿Algo que te sorprendió de la elección? La primera que vivís así, es decir, una lista, una boleta y que te lleva a entregar tu mirada de lo que se tiene que corregir para la próxima que es la General. ¿Qué es lo que tienen que mejorar?

Comprender, creo que lo comprendimos. Pero ponerlo en práctica, que el camino es el diálogo, que es el consenso, que es el equipo y que el objetivo es trabajar. Quiero citar a Manes en algo, en su campaña dijo y fue muy criticado por esto o muy cuestionado, dijo: no quiero transformarme en político. Creo que la gente pide esto, menos políticos y más servidores públicos, más personas que se suman, que se involucran para trabajar. Cuando digo trabajar, es por un objetivo que es el progreso. El progreso personal a través de la educación y el trabajo. Y este vínculo entre la educación y la parte laboral como para lograr el colectivo. Es decir, progreso individual para lograr el colectivo. Municipio, una gestión cercana, eficiente, que le solucione los problemas a la gente de una vez por todas. No siempre esta queja de parte de los vecinos que nunca nada es resuelto, como puede ser que las pequeñas cosas después de tantos años no hayamos encontrado las formas de solucionarlas. Eso sería a lo que apuntamos y obviamente desde el Concejo Deliberante, un control de los actos de gobierno para poder contrarrestar esta sensación de impunidad que tiene la sociedad.

Me podés decir en pocas palabras ¿qué es lo que te alegra de estar participando así de la política?

Me alegra la cantidad de mensajes que recibí, y que creo que este triunfo del domingo generó una fuerte esperanza y yo lo veo por el lado de que, gran parte de la sociedad de Moreno se siente representada. Se ha generado una energía y una vitalidad de que se puede y que este es el espacio para lograrlo.

¿Qué signos de egoísmo notaste en la última semana de elección que dijiste tal vez sean efectos de un pasado que ya no tiene presente ni futuro?

No sé si he encontrado egoísmo, creo que ha sido una elección bastante tranquila. Hemos recibido algún que otro ataque, pero nada de importancia. Estuvimos siempre enfocados en el objetivo que era ganar la interna y después trabajar en conjunto.

Sacaron el 30 por ciento ¿bajan, suben o se quedan allí?

No, yo creo que subimos, no veo forma para no subir más.