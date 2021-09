Juntos: las tres propuestas están en la lista para la General

ANÁLISIS POLÍTICO DEL DR. ANÍBAL ASSEFF –

Las evaluaciones por parte del máximo referente vecinalista, hombre ligado al PRO pero que decidió apostar por una construcción más territorial, tiene varias aristas del presente inmediato y de cara al futuro con fecha definida. Aníbal Asseff habló con Desalambrar de los resultados, confirmando en su palabra, que Demián Martínez Naya superó el piso del 25 por ciento lo que le otorga el puesto número 3 en la propuesta final: «Primero tengo una enorme satisfacción, nosotros fuimos con la lista por lo menos para el Conurbano de la candidatura de Manes, en el cual había candidatos que representaban al PRO, partidos vecinales, radicalismo. Ganamos la interna solamente en Moreno y en San Miguel. En San Miguel gobierna el municipio, en Moreno no. Creo también que hubo confusión porque muchos de nosotros integramos el PRO o somos parte del PRO, aunque algunos lo nieguen. Pero nosotros hicimos una elección muy buena y le ganamos a las dos listas que representaban a Santilli que fue una aplanadora en el ámbito del Conurbano».

Ustedes, la oposición en general con algunas razones de peso y otras no, tienen como un cliché de la política y es que el Frente de Todos gana en el Conurbano y precisamente allí Santilli obtuvo la diferencia con Manes, el resto de la provincia de Buenos Aires lo aplastó el neurocientífico

Ganó el radicalismo o las vertientes que estaban. En muchos pueblos había gente del PRO vinculada al radicalismo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, defendimos el respeto al territorio, a la territorialidad y al arraigo diferencial. Estoy conforme, la verdad hicimos una elección excelente con todos los problemas que tiene una elección de estas características. Porque lo vi y lo sigo viendo como nos combaten nuestra boleta, la tapaban, la sacaban, eran todos contra nosotros. Pero estoy muy contento, la verdad es que no fui candidato pero apoyé la lista, me negué a ser candidato, yo me negué. No como otros que querían repetir, que esa es mi única diferencia, se lo digo con todo respeto a quienes querían repetir varias veces. Pero creo que era una etapa que teníamos que comenzar a ayudar.

La renovación…

Yo fui concejal a los 32 años, cuando tenía que ser concejal fui. Hay gente que ha entrado con 70 años a ser concejal. En otro distrito, en general estoy hablando. No importa la edad, yo entendía que en mi caso particular, ya era un periodo que estaba concluido de concejal. Voy a pelear todos los cargos que pueda hacia adelante pero con esta etapa tenemos que dar paso a otros dirigentes. No importa la edad, a otros dirigentes que si tenían necesidad de aprender en el Concejo Deliberante y de fogonearse. Yo busqué la unidad, lo que no quería era imposición de listas. Si yo accedo y cedo, también otros deben ceder para llegar a una unidad con criterio y que conforme a todas las partes.

Con un triunfo como el que obtuvieron, porque es la conjunción de las partes. La conjunción de las partes creo que ya está superado porque hay un resultado y el mismo señala que Naya superó el piso, entonces la lista final para noviembre contiene a todas las estructuras, a las tres. Que van a pelear para sostener el 30 y avanzar. ¿Me equivoco?

Sí, es correcto. Santilli fue una aplanadora y permitió el arrastre de candidatos que con poco trabajo territorial que permitió que ingresaran las tres listas. Nosotros ganamos bien, aunque algunos digan ganaste por poco. No, son 3 mil votos de diferencia y en la barredora que fue Santilli es ganar por mucho. Trabajaremos en conjunto si así lo desean, yo voy a seguir trabajando para que la lista haga la mejor perfomance posible, no solamente me interesa los candidatos que apoyo, sino me interesa que a Juntos le vaya bien en el ámbito local, en el ámbito provincial y en el ámbito nacional.

Se viene una etapa de renovación legislativa entonces

Espero que los concejales, tanto los que hoy estamos a apoyando como los que vamos a apoyar en el conjunto de la lista, estén a la altura de las circunstancias. Sino, será un enorme defraudación para el conjunto de votantes de Juntos.

¿Tiene dudas?

Sí, tengo dudas.

¿De que la lista que usted acompaña no esté a la altura?

No, tengo dudas en general del cuerpo de concejales. Este tema que está actualmente de la mozzarella, pero hace un año fueron los pollos, hace un tiempo fue un funcionario de Tránsito que estaba robando. Con esto quiero decir que nunca me callé, Aníbal Asseff nunca se cayó, otros se callaron la boca. Hablo en general de la oposición, hablo del arco opositor no individualmente. Sea partido mío o de otros partidos se han callado la boca, acá hay que ser valientes. La gente está buscando transparencia, responsabilidad y eficiencia en la gestión. Son muchos los problemas que tiene la comunidad de Moreno, muchos problemas tiene el país y la provincia. Una advertencia a toda la oposición, una advertencia o un llamado de atención, hay que trabajar para defender los intereses de la gente.

Hay que conducir también…

También hay que conducir. pero el que mete el gancho y el que habla es el que tiene la banca hoy. Por eso en mi caso particular cuando tuve la oportunidad, siendo funcionario o no siendo funcionario, puse mi nombre y apellido en mi condición de provisional o en mi condición de dirigente político para advertir y denunciar lo que yo entendía ilícitos que perjudicaban a la administración pública.

AUDIO 2 ASSEFF

En noviembre va a tener la lista de Juntos que dice Cigna, Agostinelli, Naya, Florencia Asseff, Cóppola y Mabel Kuzcma, ¿es una buena oferta electoral? Mirándola así, en composición incluso tácticamente para Juntos.

Es una buena lista, paradójicamente nosotros ganamos, pero entre los cuatro tenemos dos y tendría que haber sido distinto, pero no importa, ya está. Nosotros hicimos una muy buena elección.

¿Cuándo se sacan la foto todos Juntos?

Debe haber una foto de todos juntos si acá no hay grandeza. Yo la tengo, no tengo ningún problema de sacarme una foto, espero que los demás también entiendan cómo funciona la democracia, y cómo funcionan las internas partidarias. Nosotros somos los ganadores y vamos a compartir lista con gente que sacó muchos votos menos que nosotros, pero que por el sistema Don’t les permitió ingresar a la lista. Yo comparto con todo el mundo, no tengo problema. Las diferencias las dirimo en el lugar que las tengo que dirimir, no tengo ningún problema de prestar mi estructura, colaboradores locales para hacer la mejor elección posible y para tener la posibilidad de ganar y tener una elección similar al 2009 que nosotros sacamos 37 puntos en el ámbito local y 39 puntos en el provincial. Espero que se pueda repetir esa elección.

AUDIO 3 ASSEFF

Leonardo CÓppola ¿qué representa para esta propuesta de Juntos?

Es difícil hablar de una persona que yo lo incorporé a la política, que lo aprecio. Sé de sus capacidades, también sé de sus cuestiones personales o políticas que disiento. Pero se las digo a él en la cara. Pero en lo personal no tengo nada en contra de él, pero siempre le he dicho las cosas que consideraba que no eran adecuadas, nada más. Él puede estar de acuerdo o no, pero no tengo ningún tipo de problema con él.

Naya de no tener territorio, que muchos lo dijeron, supera el piso, no está muy lejos de la elección de Cóppola, ustedes tampoco están muy lejos de lo hecho por Cóppola. Hay como algo compacto ahí, Demián Naya tercero.

En otros distritos pasó lo mismo. Personas que no son del ámbito local, que han tenido una buena elección. Yo lo atribuyo más a la figura de Santilli. Pero no voy a hacer un análisis, si está y llegó hay que respetar, ¡adelante! No hay ningún problema. Yo tendré mis diferencias, ni lo conozco, ni sé físicamente cómo es, porque la verdad es que lo he visto por foto. Pero no tengo ningún problema, total yo sé debatir y discutir en política, no me gusta que me insulten, no me gusta que me falten el respeto. Soy un profesional y también soy un dirigente político serio con una trayectoria. Soy joven para ésta estructura política, y no me gusta que me falten el respeto. Yo exijo respeto, porque soy respetuoso con los demás, por eso exijo respeto.

Julián Cigna, cabeza de lista…

Julián lo venimos promocionando nosotros, no se olviden que lo designamos en el PAMI en el año 2016. Fue propuesto por el espacio nuestro, trabajó bien en el PAMI. Fue propuesto también por nuestro espacio para que encabece la lista, espero que esté a la altura de las circunstancias. Yo confío mucho en Julián, como confío en Leo si entra, de que puedan trabajar como corresponde. Hay que trabajar mucho en Concejo Deliberante porque se deja un gran vacío con la partida de Claudia tiene mucha experiencia, mucho conocimiento administrativo. Las sesiones no solamente se debaten en la comisiones sino que se debaten en el recinto. En el recinto hay sorpresas, y a veces vienen con cuestiones que no se saben y quién tiene experiencia y conocimiento las ha podido sortear. Claudia ha sido de ese tipo de concejales. Espero que los demás estén a la altura. Hay que trabajar mucho, la gente espera mucho de esta elección que defiende los intereses del pueblo de Moreno. Una cuestión muy llamativa, ¿cuántos concejales en general han intervenido en cuestiones que irritan a la administración pública local? Muy pocos. A veces el silencio del Consejo Deliberante es peligroso, no es bueno.

AUDIO 4 ASSEFF