Juntos sin grieta y una frase central: «Como hombre mayor le quiero advertir a muchos que en nuestro país hay una historia que comenzó así y terminó mal»

Juntos por el Cambio no ingresó a la sesión extraordinaria de ayer.

Juntos por el Cambio interpretó que la gravedad del atentado contra la Vicepresidente de la Nación no debía convertir en principal las diferencias de la subgrieta.

Juntos por el Cambio produjo un mensaje político antes de la sesión, desmarcándose del oficialismo local, cuestionando el uso partidario de un atentado que puso en real riesgo la vida de la Vicepresidenta de la Nación.

La conferencia de prensa realizada en la oficina del concejal Cigna duró un poco más de 23 minutos. Conceptos que dejó el encuentro, dos horas antes de la sesión extraordinaria a la que concurrió el Frente de Todos y el Frente de Izquierda:

Agostinelli: Como integrantes de esta fuerza hemos manifestado nuestro repudio ante el ataque a la Vicepresidenta de la Nación en el mismo momento en que se produjo. Entendemos que es algo de extrema gravedad institucional porque pone en juego la paz social y nuestra democracia. Al mismo tiempo decimos que la sesión extraordinaria no fue convocada desde el consenso, pero además venimos desde hace tiempo escuchando declaraciones de integrantes del oficialismo que hace insostenible el diálogo y el consenso. En este caso se busca más aprovechar políticamente una situación que para nosotros, lo digo una vez más, es inaceptable

Mirko García: El atentado contra nuestra Vicepresidenta nos lastima, también lastima nuestro sistema, y yo como hombre mayor le quiero advertir a muchos que en nuestro país hay una historia que comenzó así y terminó mal, por lo tanto hay que parar, hay que detenerse, hay que reflexionar, porque así empezó cuando yo era adolescente. Después de esta conferencia de prensa no voy a contestar a ningún agravio

Florencia Asseff: Nosotros no vamos a aportar ni a contribuir a esta escalada de violencia. No vamos a aportar nada para que nuestra sociedad se siga dividiendo. No por eso vamos a dejar de manifestar nuestro rechazo y repudio total a los actos y expresiones para ejercer presión a otro poder, como es el judicial. El atentado contra la vida de la Vicepresidenta no implica la interrupción del proceso judicial que se está realizando en su contra y que pronto puede tener una condena. Por eso es importante que defendamos la independencia de los poderes ya que peleamos mucho para recuperar la democracia

Julián Cigna: La escalada de violencia lleva a la desunión, metiendo al pueblo y lastimándolo con esta grieta inerte, que como siempre digo, es un negocio de la mayoría de los dirigentes. En el pueblo no hay grieta, el pueblo quiere trabajar, estudiar, realizarse, ese es el camino. Entiendo que lo que pasó con la Vicepresidenta debería ser un punto de inflexión para que la política dé la idea y así salir de la convocatoria a partir del odio, del agravio, del decir que el otro es peor que uno.

Juan Fernández: Dentro del campo democrático se pueden dirimir todas las diferencias pero también conservarlas, y en todo caso en una elección democrática garantizar la alternancia. No hay grieta dentro del sistema, si existe la misma en quienes quieren suplir a la República por otro sistema.