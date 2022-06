«Juntos tiene que sorprender en Moreno y la UCR está preparada para eso»

En la pasada Convención de la UCR quedó bien en claro que el partido presentó sus credenciales para disputar el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.

El Dr. Joaquín Nogueira señaló a Desalambrar que la Unión Cívica Radical tiene varios pre candidatos a Presidente de la Nación, entre ellos Facundo Manes que en el análisis de Nogueira «le falta un poco pero pega bien en la gente, no obstante en el tiempo que falta para llegar al acontecimiento electoral de 2023 lo vamos a asesorar suficientemente pero que, si le toca, primero pueda competir muy bien y gobernar la República después. Pero también está Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, un caudillo, que recibió una provincia que estaba muy mal, gobernada por mafias y supo contenerlas y pararlas».

Si a nivel nacional están bien, ¿qué proyección tienen en Moreno? ¿Cuentan con un candidato /as para nuestro distrito?

Si que lo tenemos. Creo que Juntos en Moreno tiene que sorprender. Esto quiere decir que…

¿Sorprender quiere decir que el candidato no sea Asseff?

Yo no digo eso, que vaya o no

No estoy personalizando ni negando alternativas, solo digo que es la oposición histórica de Moreno y entonces ¿cómo sería la sorpresa si encabezarán la propuesta para la intendencia en 2023?

Como digo que Juntos por el Cambio tiene que sorprender en Moreno, la UCR tiene candidatos para competir. Creemos que ha llegado el momento de hacerlo y me parece, ciertamente y coincido con vos, no es una cuestión de Kato Asseff o de Claudia Asseff sino que es una cuestión de tiempos, sobre todo cuando no sos agraciado por el triunfo. Por ejempo Gustavo Posse es intendente (San Isidro) desde hace muchos años y puede demostrar gestión y política para gobernar la Provincia de Buenos Aires. Creo que cuando no te acompaña el triunfo hay que cambiar, aunque la experiencia es válida, sostenerla, pero hay que ser parte del equipo. Uno puede disfrutar del triunfo siendo el masajista o el director técnico, no tiene porque hacer los goles. Esta es una discusión que tenemos que saldar, hay que darle participación a todo el mundo y esa participación no debe ser algo personal.