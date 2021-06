Kicillof entiende que bajó el Tsunami y las clases presenciales vuelven el miércoles

Todo anuncio es político, y suele ocurrir que una parte de la política tiene asiento en lo electoral. Lo interesante de lo producido esta tarde por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires es «explicar el regreso a las aulas desde los datos y riesgos epidemiológicos«, del mismo modo que lo hace el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de un compendio de declaraciones, advertencias y denuncias cruzadas, de los dos lados por supuesto, Axel Kicillof considera que la «reducción de 12 mil a 8 mil casos diarios sacan a la Provincia de Buenos Aires de la zona de Alarma Epidemiológica». Traducción para Moreno, y otros municipios del Conurbano; pasar de Fase 2 a 3 y de ese manera encuadrar la vuelta a clases y de un modo más ampliado que el ofrecido a comienzo de 2021 cuando no había Segunda Ola.

Para las fuerzas del Frente de Todos, partidos, gremios afines o muy cercanos, organizaciones sociales, acompañar a Axel será razón principal, quedando para analizar si 8 mil casos diarios en la Provincia o más de 300 infectados /as que arroja el parte municipal, son cifras que AHORA no son alarmantes o esa velocidad y volumen del virus AHORA no impide volver a las escuelas, por el contrario, es el momento AHORA de hacerlo con la bandera de PRESENCIALIDAD CUIDADA. Tras los confinamientos, encierros y restricciones, mirando los mismos números que exhibe el gobernador, ¿El riesgo de contagio y muerte en trabajadores de la educación de la Provincia de Buenos Aires fue superado? ¿Las escuelas son seguras, habitables y dignas, más en esta estación del año? ¿El transporte público ya no es un factor de peligro latente?

Kicillof explicó que desde el lunes volverán a las instituciones educativas docentes y personal auxiliar para preparar la vuelta a clases de los estudiantes de todos los niveles educativos. «Nos interesa no convertir la escolaridad en una disputa política sino trabajar siempre con indicadores epidemiológicos, cuidando la salud de los bonaerenses. Hemos logrado detener la curva y reducir la cantidad de contagios, pero no podemos convivir con este nivel de contagios», advirtió antes del reinicio de clases.

El gobernador acompañó el anuncio de vuelta a clases con otras dos medidas para controlar el nivel de contagios. Por un lado, informó sobre la compra de 33 mil medidores de dióxido de carbono que ya fueron entregados en las instituciones educativas provinciales para mediar los niveles de aire en las aulas.

«De esta manera, más en época invernal, podemos medir si en el aire puede haber elementos de contagio y regular la ventilación de los ambientes», explicó.

La noticia sacudió y sorprendió a autoridades directivas, jefes /as distritales, que esta semana buscaron mejorar la «virtualidad» y sus resultados. Desde ahora y hasta el martes, deberán poner en condiciones los edificios, revisar qué cantidad de trabajadores /as están en disposición de retomar la presencialidad, reajustar los protocolos, revisar si hay agua potable, baños en condiciones, electricidad segura… y todos /as esperando que lleguen los medidores de dióxido de carbono.

Es de imaginar que el plan de pintura y embellecimiento de escuelas que lanzó la Intendencia de Moreno tendrá que ser adaptado SIN DESCUIDAR LA PRESENCIALIDAD.