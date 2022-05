Kicillof invitó a Festa pero Mariel lo sacó con la policía

Jornada institucional donde baja a Moreno el gobernador de la Provincia, el miércoles 4 de mayo. Entrega de nuevas escrituras sociales. Al Club Defensores concurren dos personas invitadas por ceremonial de la gobernación: el ex intendente Walter Festa y la diputada nacional mandato cumplido Romina Uhrig.

El acontecimiento adquiere un ribete inesperado o ¿previsible? Efectivos de seguridad se acercan al ex Intendente de Moreno y la marcan la salida. Lo mismo con la ex legisladora Romina Uhrig, quien graba un video como prueba y muestra del poder que en Moreno tiene un nombre: Mariel:

En diálogo con Desalambrar, Walter Festa, respondió una pregunta básica:

¿Fue invitado por ceremonial de la gobernación pero la Intendenta pidió a la policía que lo desalojen del Club Defensores?

Sí, fui invitado por Ceremonial de la gobernación de Axel Kicillof, con quien estuve compartiendo mensajes en los últimos días. Bueno, entramos al lugar, estuvimos charlando con la gente, con los vecinos que nos saludaron, hablamos con el Intendente de Mercedes. Cuando estábamos por sentarnos en las sillas que tenían nuestros nombres (Festa – Uhrig), se acerca un hombre que se presenta como Jefe de Calle de Moreno 1ª. Me pide que verifique mi invitación, la muestro pero aún así me pide que salga, que no entre por pedido de la Intendenta. Por un lado me parece una pena, luego no le encuentro calificativos a la situación. Nosotros vamos a seguir militando, más fuerte que nunca, pero parece que ni siquiera se respeta la investidura de un ex Intendente. Como lo dijo la policía y gente del seguridad del Municipio, esto sucede por pedido de la Intendenta, pero quiero decir que esto no nos detiene. Me ha sucedido en otras oportunidades, con otro ex Intendente, y lo planteo porque es una acción política que no es menor, y que molesta mucho».