Kicillof no cumple, enfermeros /as vuelven mañana a la Ruta 24

TRABAJADORAS/ ES ESENCIALES DEL HOSPITAL MODULAR EN CUARTEL V-

Ni en la precarización dispuesta y propuesta, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires hace práctica su discurso constante y de alto uso. Los trabajadores /as del Hospital Modular en Cuartel V le ofrecieron al gobierno un tiempo más, luego de cuatro meses de espera, para que se haga efectivo el pago de las Becas que corresponden a 120 días de trabajo sin percibir un centavo. Fue ATE que intercedió, luego del corte de a Ruta 24, en orden a resolver un conflicto que produce la propia gestión bonaerense. Todos y todas debían percibir todo este 19 de mayo, pero algunos /as cobraron una parte y otros /as nada.

Por estas razones que son excluyentes, en la jornada de mañana quienes están en la primera línea para combatir el coronavirus salen a la Ruta 24 a denunciar la irresponsable decisión del gobernador Kicillof y su gabinete sanitario.

Comunicado de los y las trabajadoras /as de salud de la UPA y el HM5:

En el día de la fecha, lxs trabajadorxs convocados en asamblea hemos resuelto que el día de mañana 20/05/2021 a las 12:00´horas habrá una actividad masiva en protesta por el reclamo de salarios adeudados y la falta de pago de la totalidad del sueldo de varios de nuestros compañeros. Se tomarán medidas de fuerza que discutiremos en ese momento.

Invitamos a todas las organizaciones políticas, sociales y trabajadorxs de la salud a difundir y participar de este reclamo por una mejor salud para toda la comunidad, por mejores condiciones de trabajo, pases a planta permanente y salarios dignos.

Trabajadorxs Autoconvocadxs de UPA12-HM5