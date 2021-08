Kicillof se acordó de Miguel Bru, pero “olvida” a Facundo Castro y otros pibes

En un video que él no difundió, el gobernador envió un mensaje a la familia del joven desaparecido en 1993 en La Plata. “Kicillof es lo más hipócrita que hay sobre la faz de la tierra”, dijo Cristina Castro al verlo. Otro video de Berni y una foto de Tolosa Paz se suman a la campaña de mentiras sobre Facundo.

Tal vez hubiera sido mejor que no dijera nada. Tal vez si no mencionaba a ningún pibe o a ninguna piba desaparecide por la Policía Bonaerense le ahorraba un disgusto extra a muchas madres, padres, amigues y seres queridos de las víctimas.

Pero no. Él mismo decidió caer en su propia trampa y, en poco menos de 33 segundos, desparramó cinismo ante una cámara que, para su tranquilidad, no siente, no se indigna ni hace preguntas.

El speech dice: “se cumple hoy otro aniversario de la muerte y desaparición de Miguel (Bru), el 28°, y este año estamos señalizando el lugar donde ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Necesitamos trabajar contra la violencia institucional en todas sus formas y ése es nuestro compromiso. Un saludo grande a Rosa (Schoenfeld de Bru), a toda su familia, a sus compañeros, a sus amigos. Y tenemos que terminar con esto”.

Ante todo, una desmentida al Gobernador. La Comisaría Novena de La Plata ya estaba señalizada desde hace 21 años, con una gran placa de mármol instalada por una ordenanza municipal donde se lee “en esta comisaría Miguel Bru fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido. A 7 años seguimos preguntando ¿dónde está Miguel? Exigimos justicia. Basta de impunidad”.

En todo caso, la de la semana pasada fue una nueva señalización, esta vez acompañada por funcionarios del área de Derechos Humanos nacionales y provinciales en el marco de una campaña electoral.

Vale recordar que cuando se instaló la anterior placa, en el 2000, el intendente de La Plata era Julio Alak (también lo era en 1993, al momento de desaparecer Bru). Hoy Alak es ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kicillof y de 2009 a 2015 ocupó el mismo cargo pero a nivel nacional, junto a Cristina Fernández.

Bien vale preguntarse si cuando Kicillof dice que “tenemos que terminar con esto” está pensando en sus propios funcionarios, como Alak y Berni. La respuesta obvia es no. Pero bueno, bien vale preguntárselo. Sobre todo para saber de qué lado está la impunidad y de qué lado la lucha por verdad y justicia.

¿Pudor o cobardía?

De las palabras del propio Kicillof se desprende que el video fue grabado el martes 17 de agosto, cuando se cumplieron 28 años de la desaparición de Miguel. Pero recién se difundió una semana después y no por las vías de comunicación formales del Gobierno provincial. De hecho el video no aparece en las cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram de la Gobernación ni en las de Kicillof. ¿Pudor? ¿Cobardía? ¿Ambas cosas?

Parece que, según la visión de los dirigentes del Frente de Todos, la cosa no está para andar divulgando tan públicamente ese tipo de mensajes. No vaya a ser cosa que salte Sergio Berni y cuestione públicamente que el Gobernador cuestione (no tan públicamente) a la Policía que bancan. Mejor aparecer sonriendo en inauguraciones junto a candidatos, pensará Axel.

El video circuló primero entre la militancia peronista y llegó a algunas organizaciones de derechos humanos consustanciadas con el Frente de Todos. Recién este martes, una semana después de haber sido grabado, fue subido a las cuentas de la Asociación Miguel Bru.

“Kicillof es lo más hipócrita que hay sobre la faz de la tierra”, dijo a La Izquierda Diario Cristina Castro apenas vio el video. Para la madre de Facundo Astudillo Castro el Gobernador “apoya a Rosa por un lado y por el otro está bancando el libro de (Germán) Sasso con todas las mentiras que dice. Es lo más hipócrita que vi”.

Cristina se refiere al libro Operación Facundo, del que ya se habló en este sitio, una verdadera “operación” periodístico-política sacada a la luz en plena campaña y con sobrada banca (¿financiación?) y difusión a cargo de altos referentes del Frente de Todos.

El ministro tiene quienes le escriban

Hace pocos días circuló por Whatsapp otro video (precario pero contundente) donde Berni hace una promoción de Operación Facundo casi como si él fuera parte de las ganancias por derechos de autor. Un inusual PNT (publicidad no tradicional) para vender un producto de mala calidad. El ministro sabe que la publicidad engañosa está penada por ley, pero se sabe que para un excarapintada las leyes son lo de menos.

En el video Berni dice que “más que un libro es un expediente judicial, que revela de manera contundente y sin ningún tipo de ideología lo que sucedió, lamentablemente, con Facundo”. Y recomienda su lectura “a todos aquellos que les interesa saber, no solamente lo que pasó con Facundo sino, lamentablemente, cómo se opera en la Justicia argentina”. Curiosamente no nombra a Miguel Ángel Pierri, asesor suyo en el Ministerio de Seguridad y quien escribió el prólogo del libro.

Quienes “operan” en los pasillos y despachos del Poder Judicial serían, según Berni, la madre de Facundo, sus abogados, la Comisión Provincial por la Memoria y les fiscales Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolin. No el fiscal Ulpiano Martínez, ni la jueza María Gabriela Marrón, ni la Bonaerense, ni la Federal ni el propio Ministerio que él conduce.

Berni agrega: “no pueden dejar de leer este libro, de la misma manera que les recomendé que lean el libro de Pablo Duglan (sic) sobre quién mató a Nisman como una fuente irrefutable de lo que existe en el expediente, esto es exactamente lo mismo”, sentencia quien manipula hasta el apellido de ese otro amigo ministerial (aún se puede ver en youtube cuando en 2017, desde la mesa de Mirtha Legrand, ese animador mediático difundía el relato macrista sobre Santiago Maldonado)

Vale recordar que Berni está implicado en el caso de la muerte del fiscal por haber sido uno de los primeros funcionarios en llegar al departamento de Puerto Madero la noche del 18 de enero de 2015 y actuar en los procedimientos con gran hiperactividad. Un caso que seis años y medio después sigue sin ser resuelto, aún en lo más elemental: si fue un suicidio o un homicidio. Berni era entonces el secretario de Seguridad de la Nación y fue muy bien tratado por Duggan en ¿Quién mató a Nisman?.

De Bru a Castro, a Tehuel, a tantes más…

Cristina Castro distingue claramente lo que es una experiencia de lucha de lo que es la demagogia de los gerentes del Estado. “Siempre vamos a bancar a Rosa Bru y vamos a pedir todo el tiempo que aparezca su hijo, como queremos que aparezcan todos los argentinos que están hoy en día desaparecidos. Queremos justicia para todos. Pero el Gobernador es lo más hipócrita que hay”.

La madre de Facundo recuerda que Kicillof y Berni empoderaron convencidos a la Policía. “No sólo entregan cada vez más patrulleros en toda la provincia sino que cuando al propio Kicillof la Bonaerense le rodeó la Casa de Gobierno no tardó un minuto en darles un aumento, un premio para desaparecedores y asesinos. Con esa cara de piedra ellos abren verdaderas grietas cuando se cuelgan el cartelito de uno pero tratan de hacer pelota a otro”, concluye.

Cuatro días antes de que el Gobernador grabara el video por Miguel Bru, Cristina Castro denunció con pruebas contundentes al Estado provincial (y también al nacional) tanto por la desaparición y muerte de Facundo como por el encubrimiento del crimen. Lo hizo desde la sede de Amnistía Internacional, junto a sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto y a la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria Margarita Jarque.

Hasta el momento ni el gobernador, ni Sergio Berni ni ningún funcionario bonaerense parecieron acusar recibo de semejante acusación. Aunque por la difusión dada a la recientemente editada opereta con forma de libro, se podría decir que lo que tienen para responder ya lo están respondiendo de hecho. Quien en las última horas se sumó a la campaña de difusión de Operación Facundo fue la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, quien compartió su habitual sonrisa con el autor.

Las huestes oficialistas dicen que repudian la violencia y la represión de la Bonaerense. Será de la Bonaerense de hace décadas (como si fueran distintas), porque a la de ahora la bancan con creces. Si no, no se entiende cómo Horacio Pietragalla y Matías Moreno participaron del emplazamiento de la nueva señalización de la Comisaría Novena de La Plata al tiempo que ni se acercan a Cristina Castro y muchos otros familiares de víctimas de gatillo fácil, desapariciones forzadas y crímenes en comisarías y cárceles.

Vale recordar que en 2020, con las policías del país empoderadas en el marco de la cuarentena represiva, el secretario de Derechos Humanos nacional llegó a justificar la represión policial a cientos de familias pobres que ocupaban terrenos en Guernica. Pietragalla incluso apeló al infantil macartismo contra movimientos sociales y organizaciones de izquierda que apoyaban a las familias.

En el caso del subsecretario de Derechos Humanos provincial la cosa no es muy distinta. Durante su gestión se produjeron las desapariciones seguidas de muerte de Facundo Castro y Francisco Cruz, los crímenes de Brandon Romero, Alan Maidana, Fernando Leguizamón, Lucas Verón, Franco Cardozo, Jonathan Morales y tantos otros jóvenes, en su mayoría pobres.

En la mayoría de esos casos, la Bonaerense actuó directa o indirectamente, sus agentes fueron los ejecutores o son los máximos sospechosos de haberlo sido. En algunos casos, los asesinos son de otras fuerzas pero actúan en territorio provincial. En ninguno el Ministerio de Seguridad puso a disposición de las familias la información necesaria para saber qué pasó con sus pibes. ¿Y la Subsecretaría de Derechos Humanos?, bien, gracias.