La 25 de Mayo dentro de la UTEP con un fuerte reclamo a Mariel Fernández

Tomaron ubicación en la plazoleta de la memoria, bajo el puente de Autopista, a metros del Bienvenidos a Moreno. En muy buen número, la agrupación 25 de Mayo esperó la salida de una columna del movimiento piquetero que marchaba al Palacio Municipal. Acto seguido desplegó su táctica: cortó cuatro puntos de la rotonda, con quema de neumáticos sobre la calle España.

Las causas que llevan al reclamo son muy específicas y notables. Leo, uno de los referentes, lo explicó a Desalambrar: «Nosotros acompañamos a Mariel Fernández pero estamos acá cortando porque se terminó el diálogo ya que no está cumpliendo con las promesas que nos hizo y con todo lo que venimos reclamando, ya sea herramientas para los trabajadores de la economía popular, que sabemos que hay pero se las entregan a los que ellos quieren. Somos organización amiga porque creemos en la construcción del campo popular y de los trabajadores de la economía popular, pero reclamamos herramientas, las unidades productivas, puestos de laburo y trabajo, todas promesas incumplidas. Incluso le pedimos mercadería para los comedores y merenderos, porque en este momento hay doce que se encuentran inactivos, que los seguimos bancando con el puchito de cada compañero. No queremos estar acá, pedimos las herramientas para laburar».

Carli toma la palabra y desarrolla una idea que quedó trunca: «Hoy debía ser una fiesta, porque se abría el diálogo, nos atendían y daban respuestas. Seguimos apoyando la gestión de Mariel Fernández, en verdad no quisiéramos hacer esto, pero en verdad no hay ningún tipo de respuestas, no se cumplen los acuerdos políticos que se tomaron cuando asumió el gobierno. Hoy le está dando herramientas de trabajo a quienes no la acompañan y nosotros no recibimos nada. La verdad es que no la entiendo a la señora Intendenta».