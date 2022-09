La 25 de Mayo Revolución en plan de lucha con huelga de hambre

La resistencia convertida en lucha tendrá nuevos capítulos. La Agrupación 25 de Mayo Revolución registra una serie de hechos, convertidos en ataques hasta llegar a un hecho de violencia que cruzó los límites. La dirigencia de esa estructura social y política que encabeza Miguel «Kuka» Soler:

¿Pasó algo después del ataque a Claudia Luengo, piedras y disparos al aire en la puerta de su casa?

Como pasar, pasó esto, un hecho que repudiamos como organización, pero también como militantes, como ciudadano. Un hecho vandálico en donde podían haber dañado a los hijos de la compañera, a la compañera misma por ser parte de una organización, por esto que venimos insistiendo, es parte de una persecución política. No llamó nadie del Poder Ejecutivo. Si vi en las redes que se expresaron los /as concejales /as, diciendo que repudiaban el ataque, el atentado a Cristina, la Jefa. Pero no hubo ningún tipo de solidaridad con Claudia, me parece una vergüenza, que ni un concejal de los 24 que tiene Moreno se haya acercado, se haya solidarizado con un hecho tan violento. En una Argentina donde discutimos la paz social, que discutimos el alimento, que discutimos el plato de comida en la mesa. Tenemos una inflación que nos tiene cada día con más hambre a los últimos de la fila, y de eso no hablan. Si de la Jefa hablan, me parece bien, me parece repudiable todo hecho violento. Pero no hubo ningún tipo de manifestación de parte de ningún concejal, de ninguno del Poder Ejecutivo, me parece que es una vergüenza. Se rasgan las vestiduras cuando es con una figura tan importante como Cristina, que es un ser humano, de alguna manera no voy a hacer un paralelo, que por lo menos entender como ser humano que estos hechos violentos son realmente sembrar para que haya más violencia.

Se lo dije a Claudia en la puerta de la casa, tal vez el gobierno de Mariel considere que fue armado

¿Qué armaron quienes?

Ustedes.

Ah si… si nos vamos a tirar tiros nosotros… la verdad que es muy simpático. Entonces también podemos poner en discusión si el armado de esto es Cristina y son monigotes que también lo armaron. Me parece que hoy lo que tenemos que discutir son los derechos concretos, para eso está la policía, fue la Científica, nosotros queremos que investiguen, que tengamos una respuesta de los responsables.

Me dijiste en una entrevista anterior que responsabilizabas a Mariel Fernández en todo aquello que podría ocurrirles a ustedes

Armado una causa.

Pasó lo de Luengo ¿a quién responsabilizás?

Seguimos creyendo que hay responsabilidad. Si lo decíamos y seguimos sosteniéndolo, si lo avisamos es porque ya anteriormente nos habían amenazado. Dicen ‘dejen de romper las pelotas con Mariel no se jode’. Fue el grito a viva voz que lo escucharon los vecinos. Pero a nosotros también nos vienen diciendo ustedes se creen que a Mariel la van a quebrar. Nosotros no queremos quebrar a nadie, lo que queremos es que se respeten acuerdos, insistimos, esto parece un disco rayado. Más allá de eso lo que planteamos es poder discutir en buenos términos porque no existe la posibilidad y vemos que esto son cuestiones patoteriles. Están llevando la discusión política a una práctica violenta que no creo que sea sano y no solamente para Moreno, sino para la Argentina. En particular Moreno que tiene muchas organizaciones, que las tienen sometidas y amenazadas porque esto es tenernos amenazados.

Esta escalada de violencia que vos responsabilizás al gobierno. ¿Ha fragmentado a la estructura de la 25 de Mayo Revolución?

Muchos compañeros están asustadísimos, han logrado con esto que muchos de nuestros compañeros tengan miedo de salir a manifestarse. Muchas de las otras organizaciones que en algún momento tuvieron alguna voluntad de ser solidarios con nosotros, entiendo yo, no puedo decir que es una cuestión de cobardía, sino de preservarse o preservar su integridad. Nosotros como organización, han logrado su cometido de acorralarnos en primera instancia y después de meterle miedo a compañeros que son militantes hace un montón de años. Dicen bueno, el bolsillo. Muchos compañeros siguieron resistiendo y diciendo esto no es justo, esto no está bien, y ahora la verdad que le han metido miedo a los compañeros y eso realmente preocupa. Pero estamos en un plan de lucha, iniciaremos un acampe, una huelga de hambre. Entendiendo que si nos estás cagando de hambre, sacándonos lo básico, no estamos pidiendo comida, estamos diciendo respetá el laburo que venimos haciendo con respecto a estos compañeros.

Acampe y huelga de hambre. No digas en qué lugar porque lo van a llenar de policías ¿no?

Sí, también lo vemos. Hay plata, hay plata para pagarle a Nicki Nicole, 15 millones, hay plata para pagarle a La Konga 10 millones. Pero para regularizar el salario de los trabajadores municipales no. Para poder cumplir con acuerdos, no. Para poder darle al último en la fila, no. No estoy en contra del arte, no estoy en contra de que nos podamos divertir, pero cuáles son las prioridades. Yo creo que hay prioridades y esto de hacer este tipo de gasto muestra que lo que no hay es voluntad política de resolver los problemas políticos y si de escondernos. Pan y circo creo que decían los romanos, de meterle circo y que alcance solamente para un pan y no el pan de cada día que me parece que les corresponde a los trabajadores.

¿Seguís sosteniendo que el Movimiento Evita les saca dinero a los cooperativistas?

No digo el Movimiento Evita, todas las organizaciones que se autodenominan revolucionarias de pico, hablan de defender al último en la fila y se sustentan y fortalecen, y se financian de los programas Potenciar para tener una organización financiada con le último de la fila.