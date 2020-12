0 shares







UN ABISMO ENTRE EL TERRITORIO Y LA JUSTICIA –

Camina junto a su abogada, una profesional del distrito de Merlo, hacia la fiscalía de Moreno. Busca ser visualizada, ella, la abuela con sus dos nietos, que el pasado día domingo concurre a la Iglesia (barrio Anderson – Cuartel V) y de regreso a su vivienda se encuentra con la puerta soldada y los nuevos ocupantes adentro de la misma negando el acceso, pero además rechazando el ingreso para retirar documentación, mínimas pertenencias, algo que les permitiese aguantar la noche. María Ester Santo vive desde hace cinco años en la casa de la calle Granaderos 10521, entre Pinazo y Matienzo, barrio Anderson Cuartel V. El fallecimiento de su pareja parece haber empoderado de todo derecho a la anterior familia del hombre que, sin mayores dudas, avanzó con todo y expulsó a la calle a María Ester con sus nietos, de 4 y 6 años de edad.

«Estuve juntada con mi pareja, conviví con él durante cinco años. Hicimos muchas cosas juntos hasta que falleció. En esa casa trabajé, crié a mis nietos que tengo a cargo. Con mi pensión invertí, con mi marido hicimos una galería, compramos un televisor y hasta un coche. Pero desde el domingo esta gente me sacó a la calle, estoy a la deriva sin documentos (el mío y de los chicos), tampoco el papel de la tenencia de mis nietos».

¿Quién es esa gente que la sacó de la casa y se niega a darle lo que le pertenece?

La ex esposa de mi marido, que desde hace treinta años estaba separada. Ocurre que ella tiene otra pareja y una hija de 30 años que quiere la casa por lo que trabajé, construimos, incluso saqué préstamos de ANSES y ahora no tengo nada. Se apropiaron de todo, incluso del dinero que tenía en la casa para alimentar a mis nietos y pagar los servicios.

¿En qué momento y de qué manera ingresan a la casa?

Me fui a la Iglesia cerca de las 17 horas (del domingo) y una vecina me manda un mensaje y me dice María quedaste en la calle porque soldaron la puerta de ingreso a la vivienda. Estoy en la calle con mis nietos, prácticamente sin nada.

Antes de ingresar a la fiscalía para tomar lectura de la causa y las actuaciones, la Dra. Irene Barraza explicó a Desalambrar la situación cuyo cuadro ofrece una carátula: «Lo que hicieron es ilegal, es una usurpación. La conozco a la señora María porque me contacta para iniciar una sucesión ya que el difunto deja un testamento que dice la casa es para ella. Al ser concubina la ley no la ampara, pero por el testamento le corresponde un tercio y eso lo sabemos, incluso estamos haciendo los trámites ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Moreno. Al día siguiente de la muerte del señor su hijo rompe el candado y se instala en una pequeña pieza que está en la parte trasera de la casa. María no llama a la policía porque la muerte de su pareja la impactó y así fue que le permite quedarse al hijo de su concubino. Pero desde ahí comienza a recibir agresiones e insultos, amenazas, corte de luz y gas que están a su nombre. Radicamos denuncia por violencia en el Juzgado de Familias donde se emite un cese de hostigamiento para ambas partes».

¿Qué medida presenta usted?

Una exclusión de hogar y el Juzgado de Familia ahora está en despacho analizando con los peritos psicólogos, pero en el mientras tanto se produce esto. Primero este hombre quiere engancharse del medidor de luz de María porque usa máquinas que consumen mucha energía, entonces es ella que tiene afrontar boletas impagables. Llamamos a la policía para que intervenga, llega el patrullero y le permite a este hombre que se enganche del poste de afuera, lo menciono porque tengo las fotos como prueba que la presentaré en la fiscalía. Ese mismo día (domingo) cuando María concurre a la Iglesia recibe un mensaje que habían soldado la puerta de ingreso de su casa. Así la abuela queda en la calle con sus dos nietos.

En la calle, domingo a la noche, ¿llaman a la policía?

Por supuesto, y nos dicen que hay que hacer la denuncia en la Comisaría (de Trujui). La acompaño, llegamos a las 21 horas del domingo y nos toman la denuncia a la 1:43 del lunes. Le pedí al oficial que hablé con el fiscal y éste con el Juez o Jueza de Garantía para que se ordene el reintegro inmediato del lugar, de la casa, pero supuestamente la palabra del fiscal fue que el patrullero acompañe a María hasta su casa y pida permiso a los usurpadores para quedarse solo esa noche cuando estamos frente a una usurpación y posible ilícito de robo porque en esa vivienda tiene su documento, el de sus nietos, dinero, la tarjeta para cobrar la pensión, ropa, alimentos, los electrodomésticos, mobiliario, todo es de su pertenencia.

Perdón, fueron hasta el domicilio acompañados por personal policial y qué sucedió

Los usurpadores no nos dejaron ingresar. Regresamos a la comisaría para hablar con el responsable para que garantice el reingreso hasta tanto se resuelva la situación y que esta familia no quede en la calle, pero el Oficial me responde que ya no se puede hacer nada y que si yo, María y sus nietos quieren quedarse en la vereda que lo hagamos.

¿Concurren a la Comisaría de la Mujer?

Sí, claro, porque debía en primer lugar denunciar que se violó el cese de hostigamiento que dispuso el Juzgado de Familia. En la Comisaría de Trujui me rechazan hacerlo y ordenan dirigirme a la comisaría de la Mujer a la que ya me había comunicado telefónicamente y de quien obtuve una respuesta: la denuncia debía ser tomada por la jurisdicción correspondiente. Llegamos a la Comisaría de la Mujer a las 4 de la mañana, pido que por favor dispongan de un lugar para la señora y sus nietos (uno de ellos presenta una discapacidad) y la respuesta fue que en Moreno no hay albergue para mujeres con hijos. Salimos de ahí y los llevé a mi casa. Ahora estamos en la fiscalía para hacer la denuncia penal, presentándonos como particular damnificado.

La historia contiene todas las aristas que hacen al llamado abordaje interdisciplinario que está en boca del Estado. Violencia de género; Niñez, razones sociales y legales, seguridad y justicia… pero María y sus nietos están en la calle, a la deriva.