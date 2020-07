0 shares







Compartimos Comunicado:

SUMATE A LA ASAMBLEA TRANSFEMINISTA TERRITORIAL DE SOBREVIVIENTES EN LUCHA

La pandemia, el frío y el hambre no es lo único que se hace carne en las barriadas. La violencia de género, la represión, el abuso sexual en la infancia, la escalada de femicidios, hace que la acción directa sea la respuesta necesaria ante la desidia del Estado.

PORQUE SABEMOS QUE LA CUARENTENA ES UN PRIVILEGIO DE CLASE Y DE GÉNERO

NOSOTRES NO FUIMOS NI VAMOS A SER FUNCIONALES A LOS GOBIERNOS DE LA BURGUESÍA

TRABAJAMOS EN LOS TERRITORIOS QUE HABITAMOS, DONDE LA URGENCIA ES ABSOLUTA MIENTRAS LA INVISIBILIZACIÓN Y EXCLUSIÓN ES TOTAL

CON VIOLENCIA, HAMBRE Y ESTADO POLICIAL EL LLAMADO A AISLAMIENTO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL FRENTE A LA QUE LA ACCIÓN INDEPENDIENTE EN LAS CALLES ES LA ÚNICA ALTERNATIVA

LOS NÚMEROS DE FEMICIDIOS CRECEN EXPONENCIALMENTE, y la mayoría no figuran en las estadísticas de los flamantes observatorios oficiales mientras los transtravesticidios no son registrados.

Denunciamos al Poder Judicial su incumplimiento al deber de aplicar perspectiva de género acorde a la Ley Micaela 27499 y el incumplimiento de la Ley de protección integral a las mujeres 26485 (se debe obrar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista)

Sabemos que no se recepcionan denuncias en las comisarías, en su lugar nos interponen actas para deslegitimar los procedimientos judiciales. Las medidas cautelares como la exclusión a los violentos de los hogares no aparecen, mientras las perimetrales no se cumplen

DENUNCIAMOS QUE LA REVICTIMIZACIÓN ES SISTEMÁTICA

La atención en las Fiscalías de manera virtual, provoca incertidumbre y desesperación a quienes requieren de su atención.

La aplicación «Mi seguridad» obliga a denunciar de manera presencial, cinco días corridos después de denunciar virtualmente. A esto se suma la falta absoluta de contención psicológica o acompañamiento necesario para estas situaciones.

Evidencia que EL ESTADO ES EL VERDADERO MACHO FEMICIDA

Exigimos justicia por Viviana Giménez, Camila Tarocco, Cecilia Basaldúa y todes les que nos faltan.

Denunciamos la desaparición de Nora Graciela Benito en Trelew y la inacción del Estado. Exigimos su aparición con vida

EXIGIMOS NI UNA MENOS EN LAS CÁRCELES DE MUJERES TAMBIEN

Frente a las continuas aberraciones que siguen sucediendo en las cárceles, entre el hacinamiento y el arrebato de derechos, les preses crían a sus hijes en contexto de brutal encierro. Les niñes encarcelades no tienen acceso a sus derechos mínimos.

Exigimos que se otorguen domiciliarias ya a las personas que están gestando y xadres con hijes.

Inmediata solución a las problemáticas en situaciones de encierro

No son violadoras, son en su mayoría mujeres, lesbianas, trans travestis, criminalizades por pobres, acusadas de hechos menores por lograr su subsistencia.

Repudiamos enérgicamente la violencia hetero cis patriarcal que sufren les lesbianes, no binaries, trans y travestis.

Jueces, juezas y funcionaries judiciales racistas, machistas, hetero cis patriarcales al servicio del capitalismo. Son les mismes que encierran a las Yaninas (González y Farias), a las Higui y a las Luz Aimé, son les que ningunean nuestros reclamos.

Exigimos la absolución de Higui y de Luz Aimé sobrevivientes a la violencia del CIStema cuyos juicios están en suspenso mientras continúan siendo violentadas por la justicia heterocispatriarcal, racista y capitalista.

Exigimos el cese de la persecución a la población travesti trans en que el incumplimiento del aislamiento y la aplicación del artículo 205 y 239 se utiliza como recurso de poder contra su existencia.

El contexto de aislamiento pone de manifiesto lo imperante de la sanción y efectiva aplicación del cupo laboral travesti trans

LIBERAR VIOLADORES Y FEMICIDAS ES POLÍTICA DE ESTADO, DESAPARECER Y ASESINAR A LES PIBES POBRES, TAMBIÉN

BASTA DE ESTADO HETEROCISPATRIARCAL, RACISTA Y CLASISTA

SE RECRUDECIÓ LA REPRESIÓN EN LAS BARRIADAS Y EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES RECUPERADOS

Lo ocurrido en la comunidad Qom de Fontana cuando sometieron al tormento racista y policial a un grupo de jóvenes, el abuso sexual en la policía de una de las jóvenes detenidas, los dichos policiales “acá mandamos nosotros, indios infectados” pronunciados mientras les golpeaban es muestra del racismo estructural del Estado.

Desde el Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir denuncian que estos policías fueron liberados por la jueza Rosalía Zózoll.

EN LOS BARRIOS LA DESIDIA DEL ESTADO ES LA CONDENA A MUERTE

Son les luchadores organizades y les trabajadores comunitaries, como Ramona Medina, quienes garantizan el plato de comida, los insumos indispensables y combaten a la maldita policía. Ramona es una de les tantes referentas populares asesinades por el gobierno de Larreta y su política de hambre y represión.

Repudiamos la persecución a les que tienen que poner las cuerpas cotidianamente en las barriadas, donde la ausencia y abandono del Estado es total y brutal. O interviene para hostigar y destruir los espacios construidos por y para les pibes que necesitan su lugar de contención, esparcimiento y transformación.

Muestra de este accionar es lo ocurrido en la Casa Joven Diana Sacayan, barrio Casasco Moreno, que funcionó como núcleo autogestionado de encuentro, sostén y contención del barrio.

Denunciamos a Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, quién procedió subestimando y ninguneando a las referentas territoriales de Moreno Sur. Siendo el abuso y extorsión a las personas del barrio el modo de obrar, dificultando la accesibilidad a los pocos recursos disponibles. Mientras levanta la bandera del feminismo, siendo su practica un oxímoron en si mismo.

Exigimos que se restituya el espacio barrial cultural CASA JOVEN DIANA SACAYAN. Lugar donde cientos de mujeres sobrevivientes de las Violencias se organizaban y enfrentaban el gatillo fácil, las causas armadas , las violencias machistas y patriarcales. Siendo un espacio que la gestión actual les ha arrebatado, destruyendo su único espacio para organizarse de modo independiente y autogestivo con y desde el apoyo de todo un barrio.

¡Basta de punterxs políticxs en los barrios!

¡EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA YA DE FACUNDO CASTRO!

A Facundo (Kufa) se lo vio por última vez subiendo a un patrullero de la maldita policía bonaerense a cargo de Sergio Berni y Axel Kicillof.

La misma maldita policía de la dictadura, la misma que en democracia desapareció a Jorge Julio López y Luciano Arruga, entre tantes otres, y que somete en los barrios al gatillo fácil, el abuso y la represión. Y ejecuta la trata y la transa del narcotrafico y el robo organizado.

NO NOS RECONCILIAMOS CON EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO COMO PRETENDE ALBERTO FERNÁNDEZ. NO EXISTEN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICAS

BASTA DE MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES.

Denunciamos el accionar de Arcioni y Massoni en Chubut, uno de los territorios en que la escalada de militarización y vulneración a los derechos durante el periodo de aislamiento fuera más abierta.

Durante el periodo de aislamiento en Tucumán se desapareció y asesinó a Luis Espinoza y a Walter Ceferino Nadal; en San Luis a (Maga) Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello, a Nahuel Gómez en Temperley; se fusiló a Diego Nicolas Arzamendia, Alan Maidana y Augusto Iturralde en Berazategui; a Facundo Escalzo en la 1 11 14 del Bajo Flores CABA, a Lucas Verón en La Matanza, a José Antonio Avila y Gastón Mirabal en Cordoba, Raúl Davila en Chascomus, Lucas Barrios en CABA, a Rubén Sarso en Flores, Brandon Romero en Mar del Plata y la lista sigue.

Se incrementaron los tormentos a las personas detenidas, en este contexto por “violar la cuarentena”, siendo múltiples los casos de denuncia por violencia sexual en estos operativos. Mientras se cronificó el abandono a las personas privadas de su libertad por el sistema penal

BASTA DE PERSECUCIÓN A LES QUE PONEN LA CUERPA EN LAS BARRIADAS

LA ASAMBLEA FEMINISTA TERRITORIAL EN LUCHA NACE ANTE LA NECESIDAD DE MANIFESTAR TODAS LAS IRREGULARIDADES Y DESIGUALDADES REINATES EN LOS BARRIOS. ESTÁ CONFORMADA POR COMPAÑERES AUTOCONVOCADES Y ORGANIZACIONES DE DIVERSOS TERRITORIOS QUE MANTIENEN INDEPENDENCIA DEL GOBIERNO

SI EL TRANSFEMINISMO SE UNE DESDE ABAJO PODEMOS DAR VUELTA TODO