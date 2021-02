5 shares







LA PLANTA, LOS RESIDUOS Y POLÍTICA –

Joaquín Nogueira, presidente de la UCR, coloca sobre la mesa el papel que tiene remarcaciones en color verde. Se trata de los cambios introducidos en 2020 sobre la ordenanza que puso en marcha el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), y es allí donde Nogueira mira el sentido que, a su entender, posee la planta de transferencia de la basura que la Intendenta prevé emplazar en la localidad de Reja Grande.

«La posición del gobierno linda con el capricho, afianza un concepto autoritario de no mover la planta cuando en la República no hay nada inamovible precisamente porque es el movimiento permanente de las ideas para mejorar. Definen que se puede hacer porque está en una zona industrial, puede ser, pero el uso de la zona dejó de serlo porque hay gente que se instaló allí. La Intendenta refuerza su idea como una verdad indiscutible que ella vivió varios años a cuatro cuadras de la planta que tenía El Trébol (ex consesionario total de la basura) y no le molestaba para nada, pero lo cierto es que ya no vive más en Cuartel V, se mudó a la zona céntrica de Moreno a un barrio privado o cerrado«, expresó Nogueira en el primer párrafo de la crítica al plan de gobierno que, según su lectura, no es la planta sino el reciclado pero con una meta que nadie discute hoy: ¿puede Moreno ser una oferta para otros municipios si el CEAMSE cierra en 2023?

«No vemos que en municipios cercanos haya proyectos de estación de transferencia o reciclado. Por la modificación de la ordenanza GIRSU queda abierta la posibilidad que el Municipio de Moreno conforme consorcios con otros distritos para el manejo de la basura», afirma el Presidente de la Unión Cívica Radical de Moreno y abre el debate social, político y económico.