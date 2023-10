«La batalla es contra el kirchnerismo y la práctica populista que en Moreno está expresada en Mariel Fernández y Andrea Vera»

Se cumplen 40 años de democracia y en Moreno cuatro mujeres fueron las elegidas para disputar la Intendencia el próximo mes de octubre. ¿Se necesita de una ordenanza para que las figuras concurran a un debate público y expongan allí sus ideas, proyectos, modelos, como ocurre a nivel nacional?

Gisele Agostinelli, candidata de Juntos por el Cambio, está dispuesta a debatir, sin dejar de mencionar que ese «encuentro nacional es por una ley que además de ser obligatoria tiene sanciones para quienes desistan de ir». Luego recordó algo reciente, campaña PASO 2023: «La Universidad Nacional de Moreno invitó a todos los pre candidatos /as para que hicieran su exposición y no concurrieron todos. Podemos pensar que entre Mariel Fernández y la UNM no hay una buena relación, pero también tengo que decir que la Intendenta no hace muchas declaraciones públicas. No hay que olvidar que años anteriores tampoco de dio el debate a nivel local, pero sostengo que es bueno el debate porque permite saber qué piensa cada uno».

En torno a la campaña electoral el distrito presenta afiches, muros, gigantografías de dos estructuras que dominan ese terreno de la propaganda. Mariel Fernández polariza con Andrea Vera de La Libertad Avanza. El trabajo de Juntos por el Cambio y de Gisele Agostinelli tiene sentido en la austeridad y buscar el voto cara a cara y señala: «Veo la campaña que hace Mariel Fernández y Andrea Vera y me pregunto de donde salen los recursos. Si hiciéramos lo mismo no podría realizar críticas a Mariel Fernández en la toma de decisiones, me refiero a que gasta un montón de plata en recitales y no hay insumos en las unidades sanitarias. Para mí fue grotesca la pelea interna del oficialismo en las PASO, y hoy se repite con Milei, basta con ir a la Plaza San Martín para verlo. Esa es una muestra de que son políticos alejados de la gente que hoy la está pasando mal. Por eso Juntos por el Cambio hace un trabajo territorial, de militancia, vamos todos los días a hablar con los vecinos /as de Moreno».

Contame como fue el encuentro con Aníbal Asseff

Le escribí, luego de esperar un gesto de ellos, y nos encontramos. Desde hace mucho tiempo sostengo que hay que renovar las prácticas políticas, por eso lo llamé, tomamos un café y dialogamos.

¿Trabajan Juntos los equipos?

Hay que gente que aceptó nuestro triunfo y otros que no.

¿Te limita en algo este escenario?

No, porque creo que es un proceso de consolidación y reorganización. Nosotros estamos trabajando, creo que debe pasar un tamiz, quedará el que quiera seguir construyendo y darle para adelante.

¿Vendrá Patricia Bullrich a Moreno?

Sí, está en su cronograma y caravana el próximo 13 de octubre.

Mirando los probables resultados de octubre, en primer orden Agostinelli mantiene arriba su campaña por llegar al sillón de Asconapé 51. Luego advierte que «es probable que el marielismo no cuente con quórum propio en el Concejo Deliberante», abriendo allí un marco donde ¿habrá diálogo obligado?.

Define la batalla política – electoral en una frase elocuente: «Nuestra batalla es contra el kirchnerismo y la práctica populista que en Moreno está expresada en Mariel Fernández y Andrea Vera»

