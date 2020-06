9 shares







UNA FOTO EN EL DÍA DE CUMPLEAÑOS DE LA INTENDENTA –

«Le tenemos un gran respeto a Coco Lombardi». Es la frase repetida en la mayoría de hombres y mujeres que explican los «acercamientos al gobierno de Mariel Fernández». Visto en la perspectiva posible, hay una búsqueda de rearmar el poder sin que este paso augure edificar las paredes de un plan de gobierno donde el techo es la unidad.

En la semana de sesión ordinaria, leasing, camiones, municipalización de la basura con interrogantes de clase, pero un Frente de Todos abroquelado en 16 manos, es decir, todos y todas, el viernes culmina con diez consejeros/as del Partido Justicialista que firman un documento en el Salón Latinoamericano junto con la Intendenta Mariel Fernández.

Sandra Cruz, Ezequiel Wajner, César Bargiela, Lucas Camino, Ricardo «Lolo» Gómez, José Barreiro, Agustín Tejerina, Ismael Castro, Adriana Palacio y Liliana Ojeda

El objetivo del encuentro fue brindar su apoyo a la Intendenta y toda su colaboración al pueblo de Moreno en el marco de la pandemia mundial que atraviesa el país. Se comprometieron a trabajar por la unidad del peronismo, sumándose a la esforzada tarea que conduce la Intendenta Fernández para atender las necesidades de la población más vulnerada (comunicado oficial del gobierno).

Hay una diversidad de intereses que están en la foto que, en honor al pragmatismo, para los y las protagonistas, es secundario. Hubo un no olvidar el precepto /mandamiento… «la que gana conduce, los que pierden acompañan». Es importante, abre un diálogo más institucional y partidario, mira el calendario que cruza el 2020.

ANTES DE LA FOTO

Archivo periodístico, 16 de diciembre de 2019. La Intendenta reafirma que quiere el PJ, cuya presidencia está en poder de Walter Festa hasta el año 2021:

Tal vez la búsqueda de presidir no está en el orden de prioridades de la Intendenta, pero en el diagrama posible aparece como potencial candidata una mujer, ex concejal y que actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Sandra Cruz (Vicepresidenta del PJ) manifestó en el mes de diciembre: «Hay que encontrarle la vuelta como siempre lo ha hecho el Justicialismo, de siempre abrazar a todos y entregarle un lugar destacado a una intendenta que ganó con el 60% de los votos, son cuestiones reales no mías, y en función de eso hay que encontrar la manera de que tenga un lugar destacado en las decisiones que se toman dentro del partido sin vulnerar la Carta Orgánica».

Hasta ayer o, bien dicho, desde la victoria en la interna de agosto del año pasado y el triunfo en las elecciones generales, hubo invitaciones formales del PJ a Mariel Fernández que no produjo fotos con brindis. La Jefa no fue a la Casa del Partido, los consejeros llegaron a la Casa Política de la Intendenta

Los /as consejeros/as que firmaron el documento son mayoría (la estructura partidaria tiene 16 integrantes). De los seis ausentes está quien preside, Walter Alejandro Festa. Para llegar al encuentro, en el aniversario de nacimiento de la Intendenta de Moreno, existió una discusión preponderante: la destitución del presidente del PJ.

Primó en un grupo la lectura política, interpretación de la institucionalidad, revisar la Carta Orgánica y, especialmente, no hacer de una solución el problema que excede la puja partidaria. Más aún, algunos /as de los presentes (y otros que tienen peso en el Peronismo de Todos) LEYERON un título asegurado en algún medio nacional: «en plena pandemia la Intendenta de Moreno destituye al Presidente del PJ, el ex intendente».

Fue la práctica inteligencia algo superior a la idea en la cabeza o bien en el «coco».

Por eso el DOCUMENTO de los consejeros presentes y firmantes, no tiene dos ejes que integraron las negociaciones, CONDUCCIÓN Y TITULARIDAD DEL PARTIDO JUSTICIALISTA (por ahora)

LA ERA DE LOS GRANDES GESTOS

Los abajo firmantes, consejeras y consejeros del Partido Justicialista de Moreno, electos por sus afiliados en nuestra calidad de militantes peronistas y vista la gravísima crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, en el marco de la pandemia del COVID-19 que recorre y golpea al mundo, realidad a la que no escapa nuestro distrito, creemos en la impostergable necesidad de fortalecer la unidad del peronismo como herramienta fundamental para consolidar la gobernabilidad municipal. Reconocemos la sincera intención de apertura política por parte de la Intendenta Mariel Fernández para lograr la mancomunión de esfuerzos de toda la fuerza militante peronista. Que, habida cuenta que, a los serios problemas históricos estructurales existentes en el distrito en materia presupuestaria, económica y social, agravada por los cuatro años de neoliberalismo en la Provincia y en la Nacional y sumado el contexto de pandemia pone a la administración en un mayor esfuerzo de tener que atender las demandas de la población más vulnerable lo cual implica aumento del gasto en un contexto de caída de la recaudación municipal que se calcula en un 40 y 45% en la coparticipación provincial efectivizada producto de la crisis mencionada y proyectando hacia adelante un importante déficit financiero, configurando una verdadera situación de adversidad, en cuyo contexto nuestra Intendenta está demostrando ingentes esfuerzos para promover un Moreno distinto con una decidida voluntad transformadora. Que, los gestos de grandeza política de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que condujeran a la concreción de la invencible unidad del movimiento popular en el escenario Nacional, son una insoslayable guía para la militancia política y las organizaciones libres del Pueblo. Siguiendo ese sendero trazado sentimos en lo más íntimo de nuestras convicciones la profunda responsabilidad que nos demanda la hora de propiciar un escenario favorable para la implementación de políticas públicas y acciones conjuntas que nos introduzca en un proceso de transformación en aras de la consecución de un Moreno donde reine la justicia social. Por ello afirmamos y reconocemos enérgicamente la legitimidad política otorgada por el Pueblo Morenense a nuestra Intendenta Mariel Fernández, y expresamos nuestro firme propósito de aportar al consenso y diálogo con la diversidad de expresiones del Movimiento Justicialista de Moreno comprometiéndonos a apoyar desde nuestras representaciones las acciones necesarias y construir con la lntendenta una agenda común político – institucional para poner a Nuestra Patria Chica en el lugar Grande que le tiene reservada la historia, nuestros sueños y utopías, encolumnándonos bajo la misma bandera de unidad que nos propone.

Consejeros Partido Justicialista MORENO

Walter Festa no entregó, hasta aquí, señales. Si existe una falla, incumplimiento de la Carta Orgánica del Presidente, no sólo las manos están listas sino la voluntad de provocar el CAMBIO.

El ex intendente en la línea de fuego «amigo».

El dirigente que condujo Moreno y el Partido durante dos décadas, Mariano West, expresó en diciembre de 2019 al programa Quórum:

La expectativa que tiene para los próximos cuatro años que, para mí en términos políticos, debe resolver una crisis de liderazgo, ¿Se puede resolver? Segundo, ¿participa del brindis del PJ?

Qué PJ…

El PJ local

No existe. Después de una derrota como esta tendrían que haber renunciado todos, si no tienen vergüenza de lo que hicieron…

DESENLACE

Por fuera de lo partidario (que contiene el espíritu y cuerpo de esta nota), hay un nexo de política epidemiológica que puede demostrar si la gran partida de TRUCO seguirá teniendo los mismos jugadores o hay contagios inesperados: Rendición de Cuentas 2019.

En el mundo del peronismo no existen los imposibles… nunca.