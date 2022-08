La CAF confirmó un desembolso por US$ 740 millones para infraestructura

Me reuní con autoridades de la @AgendaCAF y me confirmaron un desembolso total de US$ 740 millones para obras e infraestructura en la Argentina.



Son 6 contratos de Préstamo, más uno de Garantía para la Provincia de Buenos Aires. En agosto ya se desembolsarán US$ 325 millones 👇 pic.twitter.com/Wsa6HGwJn9