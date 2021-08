La caja, las niñeces, el Sindicato

Los niños y niñas deben de ser los /as únicos /as privilegiados /as, un lema que recorre historia y que muchos llevan como bandera. Un 2021, donde los festejos y celebraciones por el día de las infancias deben de adecuarse a la nueva normalidad que instaló el covid-19.

SITRAM buscó la manera de acercarse este domingo a los niños y niñas de la familia municipal con la entrega de desayunos durante esta semana. «Es una gran alegría, nosotros siempre hicimos grandes eventos para compartir con los niños de SITRAM pero ahora no podíamos, entonces buscamos la forma de que tengan su presente del día de la niñez” expresó Liliana Núñez, Secretaria de Previsión Social del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.

¿Qué le entregaron?

Entregamos una caja con un desayuno, lleva golosinas, jugo, chocolatada

¿Cuántos estregaron hasta ahora?

Ya vamos 450

¿Tuvieron que cambiar el modelo de caja?

Sí, llega el momento que ya no encontrás por ninguna papelera nada, entonces si tuvimos que cambiar pero sigue el mismo modelo mas o menos como lo teníamos planeados

Se está hablando mucho, por tiempo calendario, de las niñeces ¿te pregunto a vos que es la niñez además de la caja, que lleva la caja no solo el desayuno, qué aporta?

Aporta trabajo, alegría porque todo lo hacemos con alegría y más verle la cara a los niños que vienen, algunos con sus padres a retirar o nos mandan fotos, y alegría.

Y uno de los grandes atractivos es la presencia de Cruella, como paradigma de la antiprincesa

Si, con esto de que podemos compartir con los niñes, como muy limitado como vos planteabas, nos tocó hacer de esta manera y de alguna forma queremos llegar a ellos y esta es una de ellas, nos acercamos a ellos, compartimos una foto.

Recién escuchábamos a una mamá que decía los quise traer pero por el tema de la pandemia, temor, cuidado no lo podía traer pero sácame una foto que se las quiero mostrar a ellos

Si ellos vienen con la emoción y se la transmiten como pueden, como estamos haciendo todos, como nos toca, como nos atraviesa y lo hacemos de esta manera

¿Hay alguna posibilidad, respetando protocolo, que si no llegan aquí las mamás y los papás puedan retirar en otro punto o solamente acá?

No, por ahora nosotros lo hacemos desde acá porque respetamos el protocolo además tenemos la base de datos acá, asi que por ahora desde acá estamos entregando. Se acercan, seguramente para mañana no llegaremos a repartir todo seguramente la semana que viene si vienen y se anotan pueden acercarse a retirar.

¿Superó las expectativas?

Si, demasiado. Armamos las cajas con los compañeros y compañeras, esta semana nos dedicamos casi todo a esto, a armar las cajas, a repartirlas, así que con mucho trabajo y amor como lo hacemos siempre

Se dice que los niños y niñas tienen que ser los únicos privilegiados ¿qué privilegios no tienen hoy los niños y niñas?

Para mi, por el tiempo de la pandemia es la libertad de salir, de disfrutar,

