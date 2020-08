0 shares







ESCALA UN CONFLICTO CON VARIAS ARISTAS –

Trabajadora municipal, dirigente territorial, Gabriela Santolaya genera desde hace tres semanas una serie de manifestaciones en el espacio que nunca puede desconocer cualquier organización social: la calle.

Como sucedió en la primer entrevista, señalamos la combinación de factores que van a la par: demanda de ropa de trabajo, insumos de protección y, por otra vía en el mismo camino, alimentos para las ollas que tiene la organización Todos x Un Techo. El 24 de julio tomaron posición frente al Municipio. La semana pasada salieron a la calle, trabajadores /as municipales en modo protesta activa, cuando recorría el distrito el Ministro de Defensa. En la continuidad aparece Ramiro Santolaya, trabajador municipal, metiendo nafta en los neumáticos que ardieron frente al Obrador alternativo de Francisco Álvarez. El gobierno tomó el mapa, trazó los puntos salientes y se ubica en situación de fuerza, tensión y decisión política: ayer envía notificaciones firmadas por el Secretario de Gobierno, Alberto Esteban Conca, que confirman el poder central:

«Por medio de la presente cumplo en notificarle de su pase a la Subsecretaría de Recursos Humanos con el fin de reasignarle un lugar de trabajo de acuerdo a su perfil laboral»

No es disponibilidad, figura que no existe al derogarse la ley 11757, pero marca el tablero y quien mueve las piezas. Por supuesto que las misivas oficiales que distribuye el Secretario de Gobierno se anudan a los /as que cuestionan abiertamente la gestión, aunque es menos visible y conocido que en el fondo todo tiene conexión con las células de trabajo municipales que conviven con las gestiones, en tanto los «acuerdos de coexistencia pacífica se acepten». El Departamento Ejecutivo que comanda la Intendenta demostró, desde el inicio de su gobierno, una determinación de entrar en el corazón de la planta de trabajadores /as con la perspectiva de fundar otro modo de trabajo. El plan arrancó con despidos que no produjeron manifestaciones en orden al número de cesanteados /as. A ocho meses del Nuevo Gobierno comunal, un grupo de municipales no sindicalizados va a la calle, cortan los ingresos y egresos al distrito, para luego marchar a Palacio.

Pueden dar algunos pasos atrás ¿sin perder actividad crítica, bonificaciones y hasta categorías?

Desde ayer los disparos de poco calibre político poseen otra carga porque el gobierno no se deja amedrentar, notifica a los díscolos /as que irán a otro lugar de trabajo buscando de ese modo hacerles saber que hay una Intendenta que no negocia con nadie bajo cualquier tipo de presión.

Conflicto expuesto en el campo que tanto conoce la Intendenta: la calle.

Piquetes, método que no es desconocido por la actual Jefa Comunal, cobran protagonismo

Si la batalla tiene soldados y generales, el tiempo será quien defina si estos fueguitos anticipan una guerra de otras proporciones.