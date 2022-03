La Capitana del Consejo Escolar con el oficialismo sin grieta y la mitad de Juntos

LUZ VERDE AL LISTADO DE AUXILIARES 2022 –

La próxima semana habrá (probablemente) un llamado para el acto PÚBLICO. En las escuelas de Moreno, los datos oficialmente no llegan con frecuencia, pero el número salió de la palabra de la Intendenta municipal en una respuesta a Desalambrar el pasado 4 de marzo: «…. Hacen faltan 150 nombramientos, con la Provincia ya se trabajó para 50 nombramientos nuevos, pero hay que seguir mejorando».

En un comunicado dirigido ayer a los equipos directivos, Sonia Beltrán, La Capitana del Consejo Escolar de Moreno, les anuncia que la buena nueva:

Compañer@s ,Equipos Directivos

Es importante que estén al tanto de esto:

#El listado oficial 2022 ya esta autorizado por la Dirección pcial de rrhh

# Los gremios NO lo firmaron (habiéndose cumplido desde CE (Consejo Escolar) los pasos y periodos legales de orientación para inscripción on line de aspirantes , período de exposición listado provisorio , periodo de reclamos y periodo de eleve de reclamos x los aspirantes que se han presentado en los días correspondientes)

# Para implementar dicho listado 2022 debe estar firmado por los 10 consejeros que componen este cuerpo colegiado, solo fue firmado por 8, los 2 consejeros que NO lo firmaron (NdR: Lana y Quiróz de Juntos) debieron entregar su descargo escrito para ser elevado a la dirección pcial y así tener la AUTORIZACIÓN nuevamente para el uso del listado oficial 2022,



IMPORTANTE

Estamos trabajando desde hace semanas en continua comunicación con autoridades provinciales, en conjunto también con nuestra Intendenta Mariel Fernández. Así que tendremos buenas noticias acerca de la cantidad de cargos necesarios para las escuelas de nuestro distrito.

Presidencia de CE de Moreno

La Presidenta del Consejo Escolar de Moreno respetó la norma y su disposición. Resolución 293, gestión Vidal – Sánchez Zinny, que convirtió a los gremios de educación (representantes de los /as trabajadores /as auxiliares) en veedores del Listado. Por supuesto que las entidades pueden y ven el listado, y los tres gremios señalan que el esquema votado por seis consejeros del Frente de Todos y dos de la coalición Juntos (equipo Leonardo Cóppola) es irregular. No sorprendería que, agotada la instancia administrativa, haya protesta o reclamo en la calle Victorica.