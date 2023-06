La Capitana Mariel y el mapa electoral del Frente de Todos en Moreno

ESCENARIO I

El Movimiento Evita encabezará la lista legislativa con Emmanuel Fernández (El Sucesor). Tendrá como como mínimo dos escaños más para ratificar una fuerza tan propia que le imprime un ciclo de movimiento gravitatorio a las estructuras que quieren orbitar bajo su luz.

La frase Nunca se Hizo Tanto guarda un tanque lleno de spot audiovisuales que facilitarán las muestras del gobierno que, sin lugar a dudas, quiere sepultar todo aquello que huela a pasado. Además, con encuestas en la mano, está en condiciones de disponer el juego de alianzas que no están sedimentadas en la unidad sino en los intereses. Como los porcentajes de votos definen lugares en la lista, puede proyectar una elección histórica y el 6 tiene cuerpo (NdR: en 2019, triunfo de Mariel, el Frente de Todos se quedó con 8 de las 12 bancas en juego). Por lo menos la mitad de ese total le pertenece y aquí nacen las mejores intrigas a develar el próximo 24 de junio o antes de esa fecha.

SOMOS Barrios de Pie, fuerza integrante de la Patria de los Comunes junto al Movimiento Evita, querrá sostener un lugar en el HCD. El funcionamiento, rol, papel y protagonismo de Josefina Dïaz Ciarlo, son credenciales de peso y valor.

Por presencia territorial, por lealtad a los acuerdos cumplidos entre partes, la histórica Agrupación Peronista Hugo del Carril está anotada en la competencia.

Si la dinámica de la super estructura no ofrece ningún cambio, es decir, si Máximo Kirchner rubrica acuerdos con la cúpula del Evita (donde está Mariel), se supone que el Ateneo Néstor Kirchner, Walter Correa, ubicará a un representante para ampliar la presencia de La Cámpora en el Concejo Deliberante.

El hombre que durante tres años fue miembro informante del oficialismo en el HCD por supuesto que quiere revalidar el compromiso político, ¿cuál es el lugar en la lista para Lucas Franco, SOMOS Moreno?

ESCENARIO II

Proyectando «opciones posibles», el armado ORIGINAL de la lista se altera. Si la «Señora» Cristina Fernández de Kirchner sella un acuerdo con Sergio Massa – porque un HOMBRE DE MEDIANA ESTATURA solo quiere pelear por su reelección bonaerense -, ¿cómo y en qué condiciones se acuerda con el Frente Renovador que además integra el Peronismo de Moreno?

Al mismo tiempo esa hipótesis que nace de la cima del poder promovería un nuevo acercamiento de Contreras con Correa, dos espacios que tienen representantes en el Departamento Legislativo (Andrés Destéfano y Marisol Gallardo).

Pregunta ¿a quién se le puede ocurrir que desde arriba le impongan armarle a la lista a La Capitana? Como botón sobran las muestras pero hay una excluyente: Mariel logró que Provincia y Nación no se entrometan en la «batalla» que inició contra la Universidad Nacional de Moreno. El poder, su poder territorial, redujo las competencias directas o bien desnudó las limitaciones que tiene la política institucionalizante.

ESCENARIO III

Si la Intendenta de Moreno concibe que abrir su lista merma el poder que demanda para su segundo mandato, si se respalda en el éxito de su gestión, en las encuestas, en los fierros que posee, cierra filas hacia adentro, parándose en que no haya PASO porque la victoria está asegurada. Puede incorporar el argumento que si en otros distritos no hay internas (caso La Matanza), no existe razón política y electoral para que Moreno sea la excepción. Una vertiente sería que el fuego nacional abrace las PASO en el distrito y entonces Damián Contreras sale a la cancha, como lo desea el líder del FR morenense. El acertijo en suspenso sería la ubicación del Ateneo Néstor Kirchner, ¿jugando con la conducción del Evita local o sumándose al Peronismo de Moreno como protagonista relevante de la disputa?

ESCENARIO IV

Daniel Scioli – Victoria Tolosa Paz representan otra opción para los /as peronistas que no están en el radio del actual oficialismo. En Camino a la Victoria está el ex presidente del HCD, José Barreiro, uno de los armadores de la Primera Sección Electoral. Este potencial núcleo, ¿puede atraer a alguna fuerza del Peronismo de Moreno en caso que el Frente Renovador tenga que acordar y el Movimiento Evita aceptar una lista de consenso?

Unidad Popular (UP) dentro del Frente de Todos, ya lanzó la precandidatura a Intendente de Eduardo Balán.

ParTE, Partido del Trabajo y la Equidad, herramienta electoral que creó Alberto Fernández, obtuvo el reconocimiento para presentar candidatos a cargos provinciales y municipales.

Mañana vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales.

El 24 de junio será el momento de conocer el cierre de listas.

La moneda está en el aire… en Moreno parecen soplar vientos de PASO.