COMERCIANTES Y GOBIERNO –

Encuentro con una aplicación. Ernesto «El Coco» Lombardi comanda a todos /as representantes del gabinete quienes escucharán la solicitud de los comerciantes que van por afuera de UCEP, hombres y mujeres que advirtieron una movilización (con vehículos particulares) en modo protesta porque exigen la apertura de todos los comercios pero con estrictos norma de seguridad y protocolos especiales de acuerdo a los rubros.

Con ZOOM, software de videollamadas y reuniones virtuales, accesible desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tablets (su fabricante es la empresa Zoom Video de California), todos /as cruzaron opiniones y ahora se aguardan respuestas. José Santinelli, comerciante, ex funcionario municipal, es la voz de los que quieren ser comprendidos por el gobierno, comerciantes, empresarios y productores: «Hoy tuvimos una reunión muy importante con todo el gabinete municipal, estuvo “Coco” Lombardi que encabezó la reunión con todos los secretarios y nosotros que nos hemos sumado con nuestra problemática que es la apertura de la comercios de forma inmediata y por supuesto que se habló del tema de la caravana porque ellos lo tenían instalado. Nosotros queremos dialogar para realmente tener un consenso en cuanto podemos abrir los comercios. La caravana del día de mañana está suspendida, nosotros estamos hablando y trabajando. De esta reunión lo que nos llevamos son dos (2) cosas muy concretas; una por ejemplo es el tema de los hipermercados con la competencia desleal, donde vendían mercadería que los demás comercios no la podían vender, ahora el municipio armó un mecanismo para que no siga pasando. En cuanto a la apertura inmediata de los comercios los que nos comunicaron es que iban a colaborar con nosotros, que presentemos los protocolos de cada uno de los sectores y que son los que van avalar para arriba con un criterio para que realmente se abra, pero con la petición que corresponde a la Provincia de Buenos Aires. Que éste tratamiento sea de forma inmediata, porque la problemática que le planteamos de los comercios sin abrir es muy grande. Siempre teniendo como prioridad la pandemia primero y luego la apertura de los comercios.

Entonces fue una reunión positiva, ¿fue virtual? ¿participaron los funcionarios?

Exactamente, fue una reunión por Zoom. Estaba Patricia Rosemberg del Concejo Deliberante, Damián Contreras, había una montón de miembros del gabinete y Concejo Deliberante, lo importante es que tomaron esta problemática, saben que nosotros estamos luchando con un objetivo claro y concreto que no termina con la apertura de los negocios, acá viene una pos pandemia del Municipio de Moreno con unas dificultades tremendas y nosotros, que somos los comerciantes, los empresarios, también vamos a tener que estar trabajando para esta construcción de Moreno. Acá no estamos pidiendo nada raro ni venimos por ninguna cuestión política, esto lo consideramos una cuestión de Estado municipal.

Crecen las necesidades, temores, preocupaciones, que puede conducir a un conflicto a que renazcan los polos extremos, nada saludable para ninguna de las partes

Un montón de estado de ánimos, que fue lo que se habló en esta reunión. La gente tiene desánimo, preocupación, angustia y hay que saber encausar todo esto pero también hay que comenzar a darle resolución. Tenemos que comenzar a convivir con el virus yeso significa que hay que tomar con mucha responsabilidad todas las medidas necesarias, de seguridad, en los protocolos, para que después los negocios puedan funcionar y no pase lo que sucede hoy.

Entonces en la práctica como queda ¿se elaboran los protocolos, lo tienen que hacer los comerciantes o las Secretarías de Salud, Comercio, y luego se envía a la Provincia de Buenos Aires para que autorice?

Nosotros lo vamos a poner a disposición y lo vamos a elevar por cada sector el protocolo adecuado. Nos vamos a sentar con el Municipio para que ese protocolo se eleve de forma inmediata a Provincia y sea aprobado.

¿Participó la Intendenta? Fue a través de esta metodología de Zoom que se va instalando como natural

En la reunión no estuvo Mariel, sí todo el Gabinete y dejaron en claro que venían con absoluto mandato de la Intendenta para trabajar esto, en particular con todos los comerciantes.

En la jornada donde la Intendenta vuelve a la actividad normal (luego de 14 días de aislamiento), delega con criterio esa discusión y debate.

No participa del zoom (luego de forma personal y presencial firma un convenio muy importante con Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual Bonaerense)

Los días y las medidas demostrarán si el zoom o lente de la política acerca posiciones o el aislamiento obligatorio aleja la demanda.