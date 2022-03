La cárcel en Cuartel V: «Hay quienes quieren sembrar dudas en los vecinos»

DECLARACIONES DE LA LEGISLADORA JOSEFINA DÍAZ CIARLO –

Construye una arquitectura política de pensamiento y acción. Es funcionaria clave en el Concejo Deliberante porque asume la posición oficialista pero sin abandonar su impronta. Josefina Díaz Ciarlo, concejala de SOMOS en el Frente de Todos, recibió las simples inquietudes periodísticas:

¿Qué impresión te dio la Apertura de sesiones a cargo de la Intendenta y cuáles fueron los temas que faltaron hablar?

Yo creo que fue un resumen de lo que planteó la intendenta justamente al final, una gestión que con mucho esfuerzo municipal con mucha participación de la Provincia y de la Nación ha podido ir resolviendo y priorizando problemas que tienen los morenenses desde que asumimos esta gestión, poniendo en agenda estos problemas. Respecto a particularidades como me planteabas al principio, si se plantearon o no, respecto al SAE se hizo una devolución desde el Municipio en referencia a la problemática sucedida en los últimos días, sin embargo hay una realidad, el SAE es un servicio que llega a una matrícula mayor, ampliada de niños y jóvenes en nuestro municipio, y eso tiene que ver con poder elaborar un plan desde la gestión municipal para ver cómo se aborda algo que es tan sensible como el servicio alimentario.

¿Faltaría controlar mejor la calidad de los alimentos?

Son proveedores que justamente lo que hacen es priorizar posiblemente cuestiones que a nosotros nos parecen menores como es su situación económica. Y cuando eso sucede, como sucedió ésta semana, la respuesta inmediata es que ese proveedor ya no es parte del esquema municipal. Y me parece que en esta situación es donde un prioriza la calidad, un proveedor que no cumplió con la condiciones que tenía que cumplir, para justamente los niños y los jóvenes reciban la calidad que merecen recibir, no va a ser más parte del esquema municipal. Entonces en realidad lo que creo es que se deben generar instancias de control mayores, hay que ver el proceso de eso, en eso seguramente este Concejo Deliberante va a hablar porque no tengo dudas de que hay una parte de los concejales que hará un pedido de informe respecto a eso. Pero también tengo muy en claro que cuando la respuesta es tan inmediata y el apartamiento de un proveedor es porque la decisión es que la calidad sea buena.

Cuartel V siempre es un eje en la gestión de Mariel, porque tiene sus raíces ahí. Hay un tema que impactó a la comunidad de Cuartel V que es el tema de la cárcel. Tampoco se habló en la apertura de sesiones ¿cuál es tu opinión al respecto?

Yo creo que en relación a la situación hay un planteo que va más allá de lo que implica la radicación de una cárcel en el municipio que es la posibilidad de generar más empleo, y eso es una realidad dentro de un esquema integral que tiene que ver justamente con radicar una cárcel. Ahora primeramente nosotros tenemos que ir a un proceso de profundización de lo que significa ese espacio para la atención de, justamente los presidiarios, entonces nosotros cambiamos un poco la lógica con nuevos espacios en la provincia de Buenos Aires, para mejorar las condiciones y también de esa manera mejorar el abordaje de la justicia. Entonces, como bonaerense pienso, considero que debe ser prioridad la discusión del gobierno de la provincia de Buenos Aires como radicamos espacios para ampliar las posibilidades de las que hoy ya existen y no tener las condiciones de hacinamiento que tenemos. En esa discusión creo que nosotros como bonaerenses tenemos que poner eso en agenda. En Moreno yo sé y tengo información que la Secretaría de Justicia del municipio viene abordando el tema desde una mirada integral, con también trabajo territorial con la comunidad y lo que si tengo en claro que cuando nosotros discutimos estas cuestiones no podemos ser parte, digo los espacios políticos, y mucho menos quienes somos parte del Concejo Deliberante, de generar las dudas en los vecinos y las vecinas del barrio. Por lo tanto en esa situación nosotros acompañamos anteriormente algunas reuniones con el Ministerio de Seguridad de la provincia donde nos indicaron el por qué justamente de estas nuevas alcaldías o penitenciarias, en eso es que vamos a hacer hincapié cuando defendamos no la cárcel sino el poder priorizar la discusión sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, y que si es Moreno el municipio que tiene que aportar a mejorar esa condición provincial la verdad que como bonaerense es prioridad es nuestra agenda.

No existiría entonces, por lo que vos me estás diciendo, la posibilidad de concejales reciban a los vecinos de Cuartel V que no están a favor de la instalación de una cárcel. Para vos ese no sería el camino, que justamente el Concejo Deliberante sea un lugar para escuchar a la comunidad.

No, todo lo contrario. En este caso obviamente el HCD siempre está abierto a recibir a los vecinos, lo que no vamos a hacer es instalarle al vecino dudas que no tiene. Si el vecino tiene dudas acerca de la instalación nosotros ya hemos hablado con varios de ellos y hemos contado el proyecto integral. Ahora no tengo tampoco dudas en que cuando la discusión es política y no sobre prioridades de los gobiernos y de las realidad, tanto de la Provincia como del Municipio hay quienes intentan generarle dudas a los vecinos cuando no las tienen.

