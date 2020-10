0 shares







PROPUESTA DE LA INTENDENTA: 27 POR CIENTO ACUMULADO –

La patronal se estira, incluso por la declaración del Secretario General de ATE Moreno, decide utilizar fondos afectados en pos de cerrar una paritaria hasta el segundo mes del próximo año.

OCTUBRE 10 por ciento (se liquida en noviembre) DICIEMBRE 5 por ciento (se liquida en enero 2021) FEBRERO 10 por ciento (se liquida en marzo de 2021)

La negociación está viva y, con MAYOR VOLUNTAD de los gremios y un POQUITO MÁS de la Intendencia, el próximo jueves habría firma.

Walter Cravero ofrece detalles del encuentro con parte de la cúpula: «Presentaron una propuesta de hacer 3 tramos para completar un aumento salarial 2020 que vence en febrero del año que viene con un 10% en octubre, 5% en diciembre y un 10% en febrero todos tramos acumulativos, o sea con la actualización de cada aumento esto se traduce en el orden del 27,5% acumulado pero en los términos nominales del 25% entendemos que se puede hacer un esfuerzo mayor, entendemos que no sea menor al 30% en términos acumulados. Plantearon que de hecho están tocando distintos fondos para llegar a este aumento que se corrieron hasta aquí pero que más de esto no se pueden correr porque ya se pondría en riesgo, es lo que se planteó pero sacamos un cuarto intermedio para el día jueves para que evalúen nuestra contra propuesta, llegar al 30%, esto es lo que hemos planteamos hoy en la mesa.

¿Qué pérdida salarial tienen mirando la inflación?

Mirando la inflación la proyección desde los números que envían desde el INDEC, sin dejar de contemplar que hubo un aumento del 12% que corresponde a la paritaria anterior, en lo que va del año cerraríamos en esta respuesta en un 15% y nosotros plantemos que no sea menor a un 18%, cercano al 20%, dentro de los marcos que propone. Obviamente nosotros hemos establecidos techos mas elevados pero entendemos las distintas dificultades, y la dificultad que tiene cada trabajador y trabajadora para sostener la economía. Por un lado diciendo que más de esto no pueden darnos y nosotros diciendo que se acerquen para no perder frente a la inflación.

Y los pases a planta también

Si, la Mesa Técnica es mañana y ahí queremos establecer también que se haga justicia con aquellos compañeros y compañeras, que no son tantos, no es un gran esfuerzo, pero si reparar derechos que quedaron pendientes en el pase a planta permanente, tienen pendiente la recategorización, distintos puntos con respeto a la carrera municipal

Bueno, entonces a febrero 2021 lo que ofrece el gobierno de Mariel Fernández es un 27,5% ¿ustedes así lo rechazan?

Así lo que se ha dicho, también estamos haciendo consultas con compañeros y compañeras de nuestra entidad de los distintos sectores de la Municipalidad de Moreno

¿Quiénes participaron de la reunión, el secretario de gobierno estuvo?

Estuvieron la Secretaria de Economía (Mariela Bien), el Secretario de Gobierno (Alberto Conca) y la Subsecretaria de Gobierno (Romina Altamiranda).