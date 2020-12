0 shares







SITRAM, COMO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS –

Es el mensaje propagado de boca en boca, por las redes vinculadas al Sindicato de Trabajadores Municipales.

Es la propuesta de saberse parte de una gran familia a quien se le augura un cierre de año en paz, reconociendo las pérdidas, los dolores y las entregas de quienes siempre son esenciales. Lorena Costa ubica el orden de prioridades, saluda a sus compañeros /as, explica ese aporte para pasar las fiestas y no olvida un demanda: el bono para los /as municipales.

«Hace tres años que le venimos llamando cena navideña porque nos fuimos dando cuenta que la concurrencia al retiro de la bolsa va siendo mayor, entonces fuimos agregando productos hasta convertirlo en lo que es la cena navideña. Incorporamos pollo, chorizo, la jardinera, para el postre el durazno, mantecol, budín, sidra, ananá fizz, pan dulce, garrapiñadas, confites, año tras año fuimos completando esta gran cena que todos esperamos para hacer el brindis ese 24 de diciembre y celebrar en familia»

¿A qué cantidad de afiliados/as alcanza?

Y nosotros estamos en 1.300, no tengo el número exacto ahora, pero llegamos alrededor de 1.300 afiliados. Lo que nos sorprendió este año fue que ya el segundo día, nosotros arrancamos el miércoles 16, habíamos alcanzado el 75% de padrón.

¿Podés brindar una reflexión sobre el trabajo municipal y los trabajadores /as?

La importancia del trabajador y trabajadora municipal, de la labor que ha llevado durante esta pandemia, creo que realmente vale cada día seguir discutiendo por el derecho de los trabajadores y trabajadoras en Moreno, creo que cada trabajador estuvo a la altura de las circunstancias y sigue estando porque todavía nos queda afrontar el tema de la vacunación y seguramente también vamos a estar ahí en la primera línea tratando de poner lo mejor de cada uno de nosotros para sobrellevar la pandemia.

¿El gobierno de Mariel Fernández registra todo o en parte lo que vos decís?

En su principio al Ejecutivo también como gobierno nuevo y atravesar esta pandemia como algo nuevo para todos, como que no nos supimos entender al principio pero a lo largo de cada mesa y discusión que fue avanzando se fue comprendiendo esta importancia, por eso hoy también estamos discutiendo el tema del bono, creo que es necesario este reconocimiento para los trabajadores hoy más que nunca y partiendo de esta cuestión de que somos los mismos vecinos los trabajadores municipales de Moreno que trabajamos para nosotros mismos, para la comunidad, para nuestra familia, para nuestros amigos, me parece que esto lo va a ver y lo va a considerar, así que estamos en esa discusión y anhelamos que así se vea para que el trabajador y trabajadora pueda percibir su bono como ha sucedido en otros años, los mejores años que hemos tenido como peronistas.

El bono que ustedes están solicitando de SITRAM ¿de cuánto es?

No, no hemos puesto un monto tope entendiendo la situación que conlleva el distrito, por eso siempre tratamos de ser coherentes en esta cuestión de los bonos. Tiene que haber un bono y en una segunda instancia se discutirá si el monto es acorde o no.