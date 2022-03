La CGT Regional Moreno – Merlo respira vientos de confrontación: no al acuerdo con el FMI y mucho más

Un espacio gremial, sindical y de posicionamiento. Walter Correa, diputado nacional mandato cumplido, mantiene un fuerte vínculo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, legislador nacional y Presidente del PJ bonaerense. El hijo de la Vicepresidenta de la Nación construye dando señales: renuncia a la presidencia del bloque; no asiste a la apertura de sesiones ordinarias. Mientras el Presidente de la Nación reafirma que la «deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri es ilegal y una estafa», llama a la reflexión de todos /as para cerrar el acuerdo con el FMI, legitimar la estafa como un mal menor.

Hoy sale el comunicado de la CGT Regional de las tres M (Merlo – Moreno – Marcos Paz) con dos títulos que no dejan dudas: «LAS ESTAFAS NO SE PAGAN!!! NOSOTROS NO DEBEMOS NADA«. «FIRMES CONTRA EL FMI, la derecha y los grupos económicos».

Cada párrafo del comunicado es sustancialmente imperdible porque, con elegancia explícita, encuentra los caminos que conectan la gestión de Alberto Fernández con la de Mauricio Macri:

1- El asedio al pueblo argentino es permanente, el ataque de los monopolios se vuelve insoportable mientras las medidas del gobierno sobre los controles de precios no logran frenar la voracidad de las multinacionales y las patronales argentas. La inflación de enero registró un incremento de 3,9%; y en los alimentos, que es uno de los mayores gastos que tenemos los sectores populares, fue de un 4,9%. Estos monopolios producen 8 de cada 10 productos necesarios para el desarrollo de la vida humana. Succionan riqueza de todos lados, así achican salarios y jubilaciones. La pobreza ya suma 18 millones de argentinos. La indigencia 11% y la pobreza alcanzó al 40%, mientras en el conurbano subió al 44,4%. Hay 13 millones de personas en edad de trabajar sin ingresos regulares, víctimas de la desocupación y la subocupación.

2- El fruto de nuestro trabajo se fuga al exterior. La deuda récord que tomó Macri en su gobierno nos cargó 44.500 millones de dólares, que en pocos meses vía Leliqs y otros instrumentos de la bicicleta financiera fueron comprados por chaucha y palitos por las multinacionales y grupos locales para desviarlos a sus guaridas fiscales. Sumemos la millonaria evasión impositiva al Estado de 12.000 millones de dólares del año pasado!!! MIENTEN y ROBAN. Guardan en el exterior 400.000 millones de dólares producidos aquí con nuestro esfuerzo, exigen menos controles y que se les bajen los pocos impuestos que tienen en blanco el país. Los Panamá Paper’s y los Pandora Paper’s ventilan el saqueo de grupos como Macri y Techint. ¿Quedó algo para la obra pública, la industria, la educación y la salud del pueblo? NADA ¿Alguien les cree?.

3- Cita directa de Cristina Fernández: «“¿No se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste y el impacto en la vida cotidiana de la mano de los

financiamientos de estos organismo de crédito? -Cristina Fernández de Kirchner, Honduras febrero 2022.

4- EL ACUERDO ¿QUE ACUERDO? UNA ESTAFA!

5- El supuesto acuerdo que presento el Gobierno con el FMI es un nuevo crédito de “facilidades extendidas”, por el cual nos dan un monto similar al recibido por Macri con el cual cancelaríamos el anterior que los buitres se fugaron, sin que contemple ningún tipo de quita de capital, ni reducción de tasas, y ni siquiera de las sobretasas, pero con el “aliciente” que el plazo de devolución no es en 2022, 2023, sino que a diez años y comienza a pagarse en 2026. RESULTA QUE NOS ROBARON Y AHORA NOS DICEN QUE VAN A DAR FACILIDADES PARA QUE LES PAGUEMOS LO QUE NOS ROBARON!!! Y encima QUIEREN QUE SEA VOTADO EN EL CONGRESO SIN MEDIAR QUITA DE NINGÚN TIPO de CAPITAL Y SIN NINGÚN TIPO DE SANCIONES A LOS RESPONSABLES DE ESTE ROBO. Quieren que con la mano alzada de los “representantes” del pueblo se apruebe esta nueva estafa, limpiando las pruebas del saqueo que realizó Macri en 2018, dejándolos libres de culpa y cargo!!! ¿DE ESTO NOS QUIEREN HACER CARGO AL PUEBLO? NO!! NOSOTROS NO DEBEMOS NADA!!!!

El ataque de la derecha penetra en nuestras propias filas y las mentiras que inoculan definen el guion argumentativo de muchos sectores del campo nacional y popular. “La catástrofe de la posible cesación de pagos” y “el horror que significaría la caída en el default”, o la justificación que “como este acuerdo no incluye ningún ajuste de gasto, ni reformas del tipo neoliberal, es el menos malo”, son argumentos que desnudan los límites con los que peleamos, sin tomar en cuenta lo que nos viene indicando el Papa Francisco: “bajo el yugo del dios dinero no se puede vivir (…) que hay que cambiar y no se trata de emparchar, hay que poder reemplazarlo, hay construir algo nuevo”. Por todo esto, RECHAZAMOS EL “ACUERDO” CON EL FMI BAJO ESTAS CONDICIONES, ya que la deuda contraída por Macri es parte nodal del saqueo que nos viene haciendo la derecha y los grupos económicos. El FMI es el brazo ejecutor por excelencia que han utilizado los Monopolios de los países centrales como mecanismo de estrangulamiento financiero y sometimiento político contra nuestro pueblo, del cual nos tenemos que librar de Pie, como lo hiciera Néstor en el 2006, y no de rodillas, entregando soberanía, dejando que controlen nuestras finanzas cada tres meses durante 10 años, con la soga al cuello de cumplir las metas que el acuerdo impone del déficit fiscal, regulación cambiaria, subsidios, etc, perdiendo los mínimos mecanismos de soberanía económica para intervenir en la acuciante situación que vive nuestro pueblo bajo la guerra a la que nos someten las multinacionales y los grupos locales de AEA, la SRA, la UIA.

El último punto es un GRITO DE CORAZÓN, que certifica el reconocimiento por el liderazgo de Cristina Fernández con un llamado a militar, cuadra por cuadra, barrio por barrio, en fábricas y sindicatos, para construir una UNIDAD verdadera que GARANTICE algo más que un TRIUNFO ELECTORAL.

«Construyamos una Democracia Participativa, Directa, Orgánica y Popular como nos enseñara el General, donde debatamos y decidamos cómo vamos a desarrollar un plan común, UNA PROFUNDA UNIDAD DEL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES y TRABAJADORAS, una gran Corriente Política Nacional que junte lo más dispuesto a dar esta pelea del MOVIMIENTO SINDICAL, de los MOVIMIENTOS SOCIALES y una gran lista de organizaciones políticas, barriales, vecinos y vecinas que bajo el incuestionable papel que viene jugando la

compañera CRISTINA FERNANDEZ DE KICHNER garanticemos la unidad para Triunfar. Una vez más es la Hora del Pueblo, de que asumamos cada una de las luchas parciales como una única lucha, de una cohesionada Comunidad, Nacional, Regional y Mundial Organizada.

LIBRES y DESENDEUDAD@S N@S QUEREMOS!!!! DEUDA NUNCA MAS!!!

Por una Patria Grande, Justa, Libre y Soberana!!! Solo el Pueblo, Salvará al Pueblo!!!