PLAN DE VACUNACIÓN EN MORENO –

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega tiene alrededor de 1200 trabajadores /as. De ese total cerca de un 80 por ciento ya fue vacunado. Así lo expresa la Dra. Marisa Laurenzo, Delegada de la Junta Interna de ATE: «Actualmente con la cobertura de vacunación que tenemos de los trabajadores y trabajadoras es alrededor del 80 por ciento del personal, más o menos ese es el cálculo de la última información que teníamos de estas últimas semanas, así que lo que se estaba procurando es de completar en todos los servicios»

Para la vacunación ¿se tenían que anotar todos los trabajadores y trabajadoras, como es el esquema?

Si, nos pidieron que nos anotáramos, ingresábamos a la página de la Provincia a VACUNATE y desde ahí se nos asignaba un turno, igual hubo que ajustar un poco todo el sistema que se había armado porque desde el Ministerio también se asignaron turnos de personal que era de salud pero que no trabaja en el hospital (Municipalidad de Moreno) y que se vacunó aquí. Hubo que ajustar esa cuestión porque también hubo un tema con la logística de las vacunas, no teníamos la cantidad con respecto a la cantidad de turnos que se daban semanalmente.

Para que esté completo el procedimiento deben contar con las dos dosis

La Sputnik V tiene dos componentes que son distintos, entonces requiere de las dos dosis para completar la efectividad en la inmunización.

Es decir que eso falta todavía, hay compañeros que no tienen las dos dosis

No, hay que completar

¿Hay un reconocimiento salarial para tamaño esfuerzo que han hecho ustedes, hombres y mujeres que están en el hospital?

Si, el reconocimiento fue a medias en lo salarial, si bien el año finalizó con una paritaria por encima de lo que es la inflación, la paritaria en lo provincial se incrementó con un 40 por ciento de aumento en total durante el año, digamos que hubo que pelear mucho para que eso suceda pero no llega a cubrir la canasta y todas las necesidades que tenemos como trabajadores, pero aparte requerimos de otras respuestas en cuanto a las condiciones laborales en sí dentro del hospital

Háblame de las condiciones laborales

Desde la Provincia se comprometieron a un montón de cuestiones, a varias cosas que hasta ahora no han cumplido, por ejemplo en tema de pases a planta de trabajadores que ya venían en situación precaria, que eran becarios que hasta ahora eso no se ha concretado, fue un anuncio muy rimbombante en su momento pero hasta ahora en lo concreto no se ha dado o por lo menos no se ha dado masivamente como se había prometido, han sido muy pocos los pases a planta que se han concretado, muy a cuentagotas. Eso genera bastante malestar en esa cuestión, sobre todo en los trabajadores porque implica estar dando vueltas en esa cuestión que tendría estar solucionada porque hay gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo en el hospital, se prometió a partir de la pandemia jerarquizar el trabajo en salud, darle la importancia que según ellos se le iba a dar y en realidad no se concretó del todo.