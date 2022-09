«La Comisaría Moreno Primera está clausurada pero sigue alojando personas vulnerando una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos»

Rodrigo Pomares, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, habló con Desalambrar y aseguró que la Comisaría de Moreno Centro (Moreno Primera) no puede alojar detenidos porque existe un cautelar en vigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un Hábeas corpus colectivo ratificado por la Sala V del Tribunal de Casación: «Esa comisaría tendría que estar cerrada primero porque no reúne ninguna condición para alojar personas, segundo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de unas medidas cautelares requeridas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dispuso que en ese lugar no tenía que haber personas alojadas. En tercer lugar porque la propia Sala V del Tribunal de Casación, es decir, el máximo Tribunal Penal de la Provincia en el marco de un Hábeas corpus colectivo por todas las comisarías bonaerenses, dispuso que en todas las dependencias cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podía haber personas alojadas. Hay que saber que en general hay un porcentaje altísimo de dependencias policiales clausuradas pero que siguen alojando personas. La realidad es que la Comisaría Moreno Primera no debería alojar personas sin embargo, más allá de las distintas resoluciones de tribunales provinciales y de la CIDH se sigue incumpliendo.

¿Es la única comisaría del distrito Moreno Primera que debe estar clausurada? ¿Hubo denuncias específicas de violación de derechos humanos a los reclusos que estaban allí?

La Comisión Interamericana solo tiene 23 comisarías cauteladas porque por esas dependencias se presentaron algunas cuestiones específicas, lo cual no quiere decir difieran de otras comisarías que están en las mismas condiciones. Por eso desde la CPM hemos pedido a la CIDH que amplíe el alcance de las cautelares para que en los lugares que están clausurados no se aloje más a ninguna persona. Por lo único que hay 23 comisarías cauteladas por la CIDH es que ese organismo no hace medidas cautelares por situaciones colectivas. Pero sí, por ejemplo, en el Hábeas corpus colectivos de la Sala V del Tribunal de Casación alcanza a todas las comisarías. Entonces lo que debe hacer el Ministerio de Justicia de la Provincia es disminuir drásticamente la cantidad de personas alojadas en dependencia policiales y que no pueden haber más personas en comisarías clausuradas, o sea, que en ese punto no hay diferencia, todas las comisarías clausuradas o que tienen el cupo de personas que se establece, están alcanzadas por estas medidas. Por otro lado recordar que la Suprema Corte de la Provincia también dictó un nuevo paso en el marco de la causa Verbitsky, que arrancó en 2005 y que tuvo fallo de la Corte Suprema de la Nación, definió que en las comisarías de la Provincia no deben alojar personas más allá del cupo establecido y obviamente que no son lugares de detención permanente.

Una justificación para alojar detenidos en comisarías es que no hay plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, en Moreno se proyecta la construcción de una cárcel que tal vez arranque en el mes de noviembre

Lo que se construiría en Moreno son alcaidías que alojan a personas que ya tienen resuelta su situación procesal y de allí deben ser derivadas a una unidad carcelaria. Por supuesto que el problema, como está planteado, no se resuelve con la construcción de más cárceles. Por supuesto que algunas condiciones se pueden resolver al haber más cupos, pero lo estructural no por una simple razón: la tasa de prisionización, es decir la cantidad de personas cada 100 mil habitantes, en la actualidad es de 300 personas cada cien mil habitantes. Hace una década atrás era de 200 cada 100 mil habitantes. Las personas que entran no salen porque se aplica la prisión preventiva como regla, pero también porque no salen aquellos que cumplieron progresivamente la pena aplicada, razón que lleva a un embudo entran muchas más personas de las que recuperan la libertad. Este problema estructural no se resuelve construyendo más cárceles en un contexto donde la Provincia de Buenos de Aires tiene 22 mil plazas para alojar a 50 mil personas.