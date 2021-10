La comunidad de El Vergel pintó y el gobierno lo tapó

En la medida que el proyecto de una Cárcel en Cuartel V tiene interpretación y evaluación de los vecinos /as, el rechazo aumenta. Hace quince días atrás llegó a una reunión armada por autoridades del Municipio (con Nahuel Berguier, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, como figura central) el Viceministro de Justicia bonaerense, Lisandro Pellegrini. La noticia del encuentro corrió velozmente y se acercaron al lugar quienes rechazan el mega emprendimiento carcelario en ese barrio.

Las dos unidades penitenciarias y la alcaldía (cerca de 1000 plazas) fue aprobado por la legislatura provincial (expropiación de la tierra) a partir de la decisión política de la Intendenta Mariel Fernández de garantizar la disponibilidad del terreno.

La comunidad desconocía la propuesta del gobierno municipal y provincial. Ahora tiene la información oficial y pública y la dice NO A LA CÁRCEL desde la convicción de querer decidir la vida que ya viven y los derechos que faltan conquistas:

Comunicado de prensa

*¡NO A LA CÁRCEL en El Vergel!*

*¡Por un Proyecto Integral que priorice las necesidades y los derechos de las comunidades de Cuartel V!*

Desde la Asamblea de Vecinos y Vecinas del barrio El Vergel queremos informar a la comunidad de Cuartel V (Moreno) que seguimos organizadas y organizados por el pleno ejercicio y cumplimiento de nuestros derechos.

El pasado lunes 4 de octubre nos reunimos junto a organizaciones de la localidad para comenzar a desarrollar un trabajo de diagnóstico, proyección y planificación de un Proyecto Integral para el desarrollo de nuestro barrio haciendo eje en el acceso a la educación, salud, servicios públicos, espacios de recreación y socialización y acceso a infraestructura habitaciónal y de asistencia a la comunidad.

Este trabajo colectivo continúa realizándose mientras seguimos convocando a la participación y al compromiso de la comunidad y sus organizaciones para debatir, planificar y decidir de forma democrática que barrios son los que queremos habitar.

*¿Que respuestas nos dan desde el municipio y la provincia?*

El pasado viernes 24 de septiembre, funcionarios de la municipalidad de Moreno y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizaron una reunión en el barrio El Vergel a puertas cerradas en una quinta privada y con una cantidad muy poco representativa de vecinos y vecinas con el objetivo de dar por concluido nuestro reclamo y así avanzar con la construcción del proyecto carcelario.

Gracias a la intervención colectiva y sólida de nuestra asamblea de vecinos/as, logramos impedir que dieran por terminado el asunto y les obligamos a tener que sentarse con nosotros/as y las organizaciones que nos acompañan para que nos escuchen y pongan a consideración las voces de la comunidad antes que los plazos de construcción de una obra que nadie solicito.

En declaraciones recientes al medio de comunicación Semanario Actualidad, el ministro de justicia y derechos humanos de la provincia Julio Alak declaró que «los lugares (para la construcción de los proyectos penitenciarios) los eligieron los intendentes que son los que conocen el territorio. Creo que son los lugares apropiados. Fueron elegidos en la legislatura por unanimidad. Una localidad que genera personas que infringen la ley tiene que saber que además de tener espacios para la salud y la educación de los vecinos, tiene que tener espacios para quienes infringen la ley.»

Reiteramos que estamos al tanto de la delicada situación de las cárceles bonaerenses y que las personas privadas de su libertad tienen derecho a cumplir su pena con dignidad pero no puede ser que la primera intervención del Estado en un barrio sea para construir cárceles y no para garantizar los derechos de las comunidades de Cuartel V.

Le informamos al ministro de justicia Alak, que en El Vergel, ni el derecho a la salud y la educación están garantizados.

Por otro lado, el jueves 7 de octubre en el barrio Los Hornos de Cuartel V, la intendenta Mariel Fernández junto a Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, firmaron un convenio para construir un Espacio de Primeras Infancias y una Unidad de Desarrollo Infantil para fortalecer el acompañamiento de los niños y niñas de 0 a 14 años.

Le decimos a nuestra Intendenta, que a nuestro barrio le haría muy bien contar con estos espacios comunitarios y que si realmente conoce el territorio que gobierna, actúe para mejorar sus condiciones de vida no para empeorarlas.

El día sábado 9 de octubre, realizamos una pintada en la entrada del barrio sobre ruta 24 difundiendo nuestras consignas. En la mañana del día siguiente, las mismas fueron tapadas con la frase «Moreno sigue creciendo con todos/as. Gestión Mariel Fernandez«.

Evidentemente la comunidad de El Vergel no cuenta, porque el municipio no nos escucha y nos falta el respeto.

Le pedimos al gobierno municipal que asuma su responsabilidad por haber decidido sin consultar a la comunidad sobre este proyecto.

Un complejo penitenciario al lado de un barrio popular… ¿porque no lo hacen frente al barrio privado Santa Ana que también esta en Cuartel V? O también al lado del country San Diego, o en el complejo habitacional privado Umbrales de la Merced o el incipiente proyecto urbanístico Ciudad Barceló?

Ustedes son funcionarios públicos elegidos democráticamente para representar a la comunidad y defender nuestros intereses. No son dueños de nuestros barrios.

Reiteramos que no vamos a ceder ante las provocaciones.

*La lucha sigue…*

A través de este comunicado compartimos nuestra voluntad de seguir creciendo en organización como vecinos y vecinas del barrio, sabiendo que los tiempos del Estado son incompatibles con la realidad que atraviesa Cuartel V y gran parte del Conurbano bonaerense.

El gobierno municipal y provincial tienen que dejar de hacer oídos sordos, promesas de progreso sin sentido y maniobras para generar división.

Agradecemos el apoyo y acompañamiento de las organizaciones que pusieron su solidaridad a disposición desde el primer momento y las convocamos a redoblar esfuerzos para que las voces y propuestas de nuestras comunidades (integradas por vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras y luchadores de las causas populares) sean escuchadas y respetadas.

Queremos salud, educación, recreación, vivienda y trabajo digno.

Exigimos oportunidades reales para nuestros barrios.

Seguimos diciendo ¡No a la cárcel en el barrio El Vergel

Escribió Eduardo Galeano en las Las Venas abiertas de América Latina: «Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios»