La comunidad de la ESPUNM levanta la marcha

La caminata desde el predio de la Universidad Nacional hasta la Municipalidad que estaba diagramada para el 2 de diciembre fue suspendida. Madres y padres de la ESPUNM preservan el corazón y esencia de una lucha que, administrativamente se ventila en la justicia federal.

El no poder alcanzar una combinación de reclamos con otras comunidades educativas del distrito es la causa de la suspensión que está escrita en un comunicado:

«

COMUNIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA ESPUNM

Informamos que no se realizará la marcha del día 2 de diciembre, poniendo en

conocimiento que la comunidad de la ESPUNM, por razones de mantener nuestro camino

decidimos no mezclarnos en política. En un reclamo justo y dirigido desde la comunidad educativa de la ESPUNM hacia todas las partes intervinientes y responsables de darnos una solución, decidimos que No realizaremos la marcha prevista para el viernes del corriente mes. Haciéndose mea culpa, en búsqueda de apoyo hacia nuestra cuestión y en virtud de hacer visible lo que sufren las escuelas del Municipio de Moreno, pidiendo acompañamiento para la educación, hoy llegamos al punto en que vimos que acompañarán muchos partidos políticos con sus banderas propias y poca adherencia de las familias de las escuelas públicas de Moreno. Dado esto, nos haría perder la esencia de nuestra cuestión, perdiendo el foco aunque sea difícil despegarse de la política debido a que es un conflicto de esa envergadura. Las

familias de la ESPUNM no queremos involucrarnos, por más que el conflicto sea de ellos

y no de las familias. En virtud de lo mencionado informamos que no marcharemos y será

fundamental mantener nuestro reclamo desde nuestro lugar, «el terreno para la Escuela «de

nuestros hijos/as . Queremos que los pibes y Pibas de Moreno puedan acceder a una educación pública, gratuita y de calidad en su espacio y lugar con vista a un futuro mejor para todos/as.