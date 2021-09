La comunidad reclama al grito de «Queremos Escuela»

PROTESTA EN EL CONSEJO ESCOLAR.- Las familiares, madres, de las y los escolares de la EP57 exigen que la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, explique por qué la escuela de la que era directora antes de asumir su actual cargo, está en las pésimas condiciones que denuncian.

Expresan: Queremos luz, queremos agua, queremos una escuela digna. Que nuestros hijos no vayan más ahí, que cada vez que llueve, se inundan las escuelas, queremos luz, queremos agua, para que los chicos se higienicen.

Nos cansamos de que vayan a unas aulas de chapas, los chicos sufren calor, queremos que la señora Sonia Beltran nos atienda. Sonia Beltrán, queremos que nos atiendas.

Hace 6 años estamos en el edificio y queremos que nos atiendan.

– ¿De qué escuela son?

– De la ‘57, de Cuartel V Moreno.

– Esa es la escuela donde Sonia Beltrán era directora?

– Era directora, nos prometió que iba a luchar por nuestra escuela. No le vimos más la cara desde ese día, hace dos años subió de presidenta acá y no hace nada.

Por lo menos que se acerque a la reunión de padres y nos diga, soy incapaz de hacer algo por ustedes, perdónenme. Aunque sea que nos diga eso.

– Pero la escuela modular estaba funcionando

– No tenemos luz, no tenemos agua, los chicos están virtual, no tienen clases presenciales. Cuando tenemos agua, tenemos agua prestada del colegio secundario de al lado, luz, del colegio secundario de al lado. ¿Les parece?

– Pero el Consejo Escolar dice que está invirtiendo en las escuelas de Moreno

– Debe ser en otras escuelas, la nuestra tiene prioridad porque no tenemos edificio y nos tienen abandonados, olvidados.

Todos los colegios ya empezaron y nuestros hijos no empezaron todavía.

Y la mayor indignación es que ella era directora de nuestra escuela, sabe la problemática y no se acerca ni siquiera a darnos la cara a los padres.

– ¿Y el edificio nuevo que estaban construyendo?

– Quedó parado ahí, hace 6 años que no hacen más nada, hace miles de años que no hacen más nada y no pueden seguir así con un aula modular.

Y agregó: «Para eso pagamos nuestros impuestos, para que se vaya si le queda grande esa silla Sonia Beltran. Si me estás escuchando andate y dale a alguien que se ocupe de la educación de nuestros hijos, a ella le conviene, piensa que somos ignorantes.» Para concluir afirmó con vehemencia que «No somos ignorantes.»

Beltrán no visita la Escuela y promete una reunión el 22 de octubre. Para esa fecha estaría finalizado el acto de licitación.

Actualmente se sostiene la presencialidad en aulas conteiner de 3 x 6 albergando más de 30 niñas y niñas. El edificio se quemó en diciembre de 2015. Vidal y Finocchiaro prometieron hacer la escuela nueva en un año. Arrancó la obra pero luego quedó paralizada. Hace seis años que la comunidad no tiene escuela digna segura y habitable