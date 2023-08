La creación diaria de Pesos supera los 60.000 millones, crecientes, de lunes a domingo

Por Ricardo Inti Alper, emprendedor, Consultora Tecnopolítica –

El BCRA acopia el 60,45% de los depósitos (18,7 sobre 31 Billones de Pesos). Y paga intereses por unos $61 mil millones diarios que no se ganan trabajando, ni demandando moneda, sino creándola.

No tenemos crédito para extender las redes de infraestructura, nos falta electricidad, calles, caminos rurales, autopistas, rutas, redes de gas natural, agua potable, cloacas, cámaras de seguridad y entre las viviendas que deben repararse o construirse de cero, superamos las 3 millones de unidades.

Pero el BCRA insiste, en que la inflación la crea el pueblo trabajando y no él mismo creando Pesos en cantidades absurdas.

En lugar que bienes y servicios que se pagan demandando moneda, creamos moneda sin crear bienes ni servicios.

El Massaso, ya fue mucho peor que el Rodrigazo. Y hundió al pueblo en un desconcierto inmerecido e imperdonable.

El peronismo progretudizado, (salvo honrosas excepciones), renunció a la representación política de la clase de hombres que trabajan, por representar desocupados, lúmpenes, chorros y rentistas.

Decenas de economistas, periodistas y pseudo especializados like stars de redes sociales, ocultan que durante una década entera justificaron que sea el BCRA el que tenga el dinero del pueblo y no al revés. Con la misma idiosincrasia que en la inquisición se delataba a una bruja. Y no saben como desdecirse (son un real peligro).

Recomendación a empresarios y líderes de opinión: Si tu economista de confianza te dijo que se remuneran pasivos para bajar la inflación, perdele la confianza.

Necesitamos que sea el pueblo el que trabaje, creando riqueza estructural y haciendo del ahorro inversión.

Que la tasa de interés que remunere al ahorro, se pague demandando y no creando dinero. Y que al pasar por la AFIP, el Tesoro devuelva al BCRA el componente tributario, para que lo elimine de cuajo.

Si la estupidez, pandemia, sequía y guerra, nos hicieron crear pesos por casi 25 mil millones de dólares que nunca debieron existir; la lucidez, la salud, la lluvia y la paz, nos deben obligar a destruirlos.

Formas adecuadas hay. Y varias.