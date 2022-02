«La crisis en una coalición puede acelerar la crisis en la otra, perfectamente»

JOAQUÍN DE LA TORRE, SENADOR PROVINCIAL –

Terminaba la elección General de 2021 y Joaquín de La Torre, consagrado como senador provincial por Juntos, impulsor de la figura y representación de Facundo Manes, no se mueve un milímetro de hacer: caminar la Provincia. Comprende las reglas y sus normativas, es el Vicepresidente Segundo en la Cámara Alta bonaerense, entonces tiene garantizado el nulo espacio para la comodidad que tampoco busca.

En diálogo con Desalambrar, De La Torre habló de los temas que pueden ser agenda de las s super estructuras pero que toman más distancia de las demandas o el sentir SOCIAL:

Da la impresión que el armado de la política, partidaria e institucional, respira y se alimenta cada jornada. El pueblo, la sociedad o la gente, le cuesta sostenerse. Hace días atrás un dirigente peronista dijo que la acción política vive en una parálisis hacia afuera porque dedica su praxis a hablarse para adentro, a los núcleos propios

La última elección vimos un fenómeno que no terminamos de describir, ni entender, que tiene que ver con la gente que tenía ganas de escucharnos. Creo que lo dijimos en campaña, fue difícil por eso, y creo que la política debe replantearse claramente o los políticos debemos replantearnos el mensaje, su honestidad y la forma de demostrar que lo que estamos mirando y yendo para adelante tiene un correlato en la realidad. Va a ser muy difícil hacer campaña si la realidad no cambia, si los políticos no mostramos que podemos solucionar cosas, hacer campaña va a ser muy difícil y yo creo que, el futuro como un bien etéreo desapareció también. La gente necesita que le hablemos del futuro de sus hijos, pero no como un bien general o etéreo sino como una cosa concreta, de qué manera te vas a hacer cargo de que a mis hijos le vaya mejor que a mí y mejor que a sus abuelos, o sea a mis padres. Hoy no veo a la política dedicada a eso, sino que creo que como bien decía ese dirigente peronista, lo veo más hablándose a sí mismo y creo que muy cerca de la ruptura con la sociedad. Las coaliciones o frentes han servido para llegar al poder, pero fracasaron o por lo menos en las dos últimas experiencias en el manejo del gobierno y ésta, la actual, está por encima de las anteriores porque el poder no reside en el Presidente de la Nación.

Hace tiempo que los partidos como estructuras orgánicas han perdido peso, entonces las coaliciones vienen a remplazar lo que antes tenía un sentido, una pertenencia, una identidad. ¿Hasta dónde la crisis de una coalición va a impactar en la otra? Porque se alimentan o se retroalimentan todo tiempo

La crisis en una coalición puede acelerar la crisis en la otra, perfectamente. Cuando uno mira los procesos políticos y democráticos en Europa, ve que claramente la centro izquierda se partió en dos y hoy existe Podemos y el PSOE en España, y el centro de derecha también se rompió en dos. Claramente las rupturas internas de las coaliciones tienen que ver justamente con que no hay un programa de gobierno sino acuerdos para llegar al gobierno. Cuando llegan al gobierno después no saben qué hacer y empiecen a aflorar las diferencias porque no hay pacto de gobierno, qué es lo que vamos a hacer a nadie le importa, lo importante es ver como llegamos al poder, entonces esas alianzas que no tienen acuerdos de gobierno, tienen capacidad y habilidad para llegar al gobierno pero después fracasan en el gobierno porque empiezan a romperse adentro.

Sucedió hace poco una situación dolorosa, trágica, con la cocaína envenenada, algo así como un subproducto del envenenamiento. Manifestaste una crítica al gobierno bonaerense sobre el mensaje institucional. Creo que Berni hizo bien porque ante el hecho, había que frenar el número, pero la tragedia continúa, invisible. Qué es lo que pasa en esto

Lo primero, es que yo creo que Berni hizo lo que la prudencia ordenó a hacer que, entre dos decisiones malas eligió la que era menos mala en el sentido de ese momento, por lo tanto estoy lejos de criticarlo. Mi crítica fue más que todo a algunos que salían del Ministerio de Salud hablando del consumo cuidado, después salieron distintos diarios expresando claramente la mirada que el consumo cuidado era como tirarse un tiro en el pie. El tema de la droga es un tema de una gravedad enorme y sobre todo porque tiene a la política mirando al otro lado la persecución de la droga y, aparte de lo publicitario que se ha hecho. Scioli quemaba droga, María Eugenia (Vidal) rompía bunker, la única realidad es que la droga sigue creciendo en el Conurbano. Te voy a contar una cosa que es lo que ha pasado con nosotros, con el equipo en San Miguel. El día que pasó esta noticia estábamos desesperados tratando de entender por qué no hubo consumidores de San Miguel, si estamos a pocas cuadras de Tres de Febrero. En el frente de adelante a nuestro distrito hubo, también en el frente de atrás, General Rodríguez, Moreno, José C. Paz, entonces cuando uno dice, pasó allá y pasó acá, ¿por qué no pasó en San Miguel? Lo más fácil para nosotros sería decir porque acá no pasa, no, si nosotros sabemos que pasa. Entonces, nosotros tratamos de descubrir porque no pasó en San Miguel y estamos tratando de tirar de la cuerda para ver si el problema es un problema del circuito del abastecimiento, si el problema es de cercanía de personas que son los que generaron el problema, entonces desde hace 20 días buscamos información que nos ayude a resolver esta incógnita. Nosotros tenemos, calculo, más de 200 denuncias en donde se vende la droga, en la justicia federal y la justicia ordinaria, así que desde ese punto de vista estamos muy tranquilos que hacemos lo que podemos, tenemos un centro para la recuperación de las adicciones. Vos te acordarás que se habían construido los CPA en la época de Duhalde y Yaría, Scioli se encargó de destruirlos y hoy la provincia no tiene lugares para trabajar el tema el consumo. Está lo privado y lo que cada municipio haga a la buena de Dios. El problema del consumo y la recuperación es demasiado grande e importante para tenerlo en manos exclusivas de gobiernos locales. El combate contra las drogas tampoco puede estar en manos tampoco locales, tiene que estar en manos federal. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es sincerar la realidad de la información, yo ahí recomiendo un libro que es de Auyero que se llama Narcos y Policías o Policías y Narcos, que muestra con mucho detalle cual es la realidad. El otro día hubo un artículo de Carabajal en el diario La Nación, donde describe como estaba compuesta la banda que vendió la droga trucha, y me parece que lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos, sobre todo en la justicia y la política, sincerarnos sobre la realidad y plantearnos un camino de denuncia contra el narcotráfico, el narcomenudeo y ver cuál es el resorte y las posibilidades que tenemos. Hoy es una batalla que en la Provincia de Buenos Aires no está desmadrada porque hay un ordenamiento de como se vende digamos porque acá en se vende muchísimo más que en la provincia de Santa Fe, sin embargo allá es un lío porque no hay un orden, ahora, ¿queremos que ese orden sea el que gobierne? Yo no quiero eso sino ganarle la batalla al narcotráfico. Yo contaba una cosa que aprendí caminando en Moreno, una señora me dijo, mi hijo tiene 15 años, yo me levanto a las 7 de la mañana y lo llevo al colegio, y lo voy a buscar a la puerta. Le pregunté a cuánto queda el colegio y me dijo a doce cuadras, le pregunté ¿por qué hace eso? Me respondió para que los transas no lo tienten. Lo que me quedó claro ese día es que mis hijos pueden consumir pero la tienen que ir a buscar, pero en los barrios más pobres del Conurbano los chicos se la chocan.

¿Con quienes se afronta esa batalla contra la droga y por la vida?

La tarea de esas madres que luchan es lo único importante acá, tener como norte la batalla de esas madres, todo lo demás es cháchara. La batalla de esas madres para que sus hijos no se pierdan en la droga, que la hemos escuchado en estos días en televisión, esa tiene que ser lo que tiene que inspirar a la política y a la justicia en lo que viene.

Por qué acompañaste la modificación de la ley que impedía la reelección indefinida de los /as Intendentes, siendo un hombre que conoció la historia de los Barones.

Cualquiera de las dos opciones que se optaban ese día no eran las mejores, no eran buenas, porque la ley había tenido origen, una ley hecha en forma conjunta entre Sergio Masa y María Eugenia Vidal, que puso el tema de la re elección con un solo cerrojo, que era el cerrojo de los mandatos pero no y no le había puesto el cerrojo a las elecciones, una persona podía ser elegida unas 100 veces si no cumplía el mandato, si lo hacía podía salir elegido 2 veces, pero el cerrojo de las elecciones no estaba puesto en la ley. Ellos cuando dicen sobre el Decreto reglamentario, bueno quien lo hizo fue María Eugenia (Vidal) con Salvai (Ministro de Gobierno). El problema estuvo en la ley porque le había faltado una vuelta de tuerca, le faltaba la segunda. Cuando los intendentes del kirchnerismo se escaparon de ese cerrojo, lograron dar una vuelta. Entonces había dos posibilidades, o dejábamos que esto siguiera igual que siempre se pudiera elegir un intendente y podía ser reelegido 50 veces seguidas, que era la consecuencia de cómo había quedado la ley anterior.

Tomando la licencia a tiempo

Tomando la licencia a tiempo. Entonces había que darle la segunda vuelta de llave y para ello sacrificábamos un mandato porque la única forma de conseguir los votos. Esta ley se votó con los votos del kirchnerismo y los votos de Juntos por el Cambio. Se votó y se le dio un mandato más, de todos los males era el menos malo porque si la ley la dejamos igual, los que ya se habían escapado se iban a escapar toda la vida, entonces frente a un problema, había que arreglar.

¿Y traducido cómo queda?, ¿Cuántos mandatos puede tener un Intendente?

Para adelante dos, ésta por única vez tres. Yo creo que fuimos al origen de la ley, lo que hicimos fue ratificarla.

El otro tema que fue muy debatido es la Mesa judicial, la Gestapo. El kirchnerismo se nutre de ese elemento, como algunos sectores de Juntos se alimentan del lado opuesto, de las manchas o lunares. Eso si está con otra agenda y me parece que explica el porqué del distanciamiento con la sociedad y porqué los frentes van hacia adentro todos. Bueno, como estuviste en la gestión de Vidal, ¿qué fue eso en la práctica? Ya hay una causa judicial

Yo, primero que digo, Marcelo Villegas pidió las disculpas por su frase, su poco feliz frase. Lo conozco a Marcelo, una persona que tiene muy en su persona los valores republicanos y democráticos. También digo que el Pata Medina era una persona que tenía atormentada a la Ciudad de la Plata y a las empresas constructoras. Era muy difícil estar en La Plata y no escuchar un montón de gente describiendo esta realidad. A mí no me tocó participar porque no era mi área, nunca fue mi área. Y bueno, lo que hay y lo que hubo, un montón de pruebas que acredita este episodio. Es la justicia la que tiene que zanjar esto. Yo ratifico mi confianza en Marcelo Villegas, humanamente y en la gestión, dejando de lado que su frase fue equivocada.

Abre esta instancia del armado de causas y eso es condenable

Mira, yo creo que nosotros hemos aceptado vivir con un sistema que justamente tiene entre sus reglas el que no se puede hacer determinadas cosas. Lo que veo de esa conversación es que no hay un armado de causa, hubo personas que voluntariamente fueron y armaron un oficio. El armado de causa supondría que se citó a alguien para que mintiera y dijera cosas que no son verdad, y eso todavía no está aprobado que pasó, ni el video lo acredita, y yo no tengo el conocimiento de que eso haya pasado. Pero bueno, de la misma manera está claro que no fue feliz la participación de determinadas personas en esa reunión.

Para el final de la entrevista De la Torre ofrece un concepto palpable de los estados sociales: «Creo que la gente no está enojada, se encuentra en algo superior, está desilusionada de la política porque cree que la solución no viene por ahí. El problema no es el sistema sino los clientes del mismo. Margarita Stolbizer dijo en un reportaje que Milei sería lo peor que le puede pasar a la política. La quiero mucho a ella, es una mujer valiosa y con muchos cojones, pero no coincido en su planteo. Creo que el gran peligro para la gente está dado que sigan gobernando quienes lo hacen desde hace 40 años. El problema no es Milei, la gente está enojada con lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. El problema es que los que han gobernado y han sido parte de los procesos políticos de los últimos años a nivel nacional sigan siéndolo. Lo que le asusta a la gente es que sigan los mismos.

Juanchi Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social, decretó el fin de otorgar más planes sociales. Como eso no es mágico, pasar de la asistencia al trabajo, ¿cómo se logra sin atender las variables macroeconómicas y el programa económico?

Primero, Juanchi entiende lo que le está pasando en el Ministerio y entonces sale a decir lo que el argentino medio está esperando. Ahora, en la Argentina nos gusta hacernos trampa y entonces el que explica la pobreza es el Ministro de Desarrollo Social cuando el que tiene que hacerlo es el Ministro de Economía. El Ministro (Zabaleta) intenta que la pobreza que genera el no crecimiento tenga menos dolor, que los fracasos de los sistemas económicos tengan menos dolor en la gente, como primer dato. A veces se le echa la culpa a Berni o otro ministro de seguridad sobre los problemas cuando el origen está en que la justicia, por una mirada ideológica del gobierno, decide soltar tipos que tendrían que estar presos o tener una interpretación del derecho penal demasiado zaffaronista. Creo que lo primero que tenemos que hacer, y está en tu pregunta, es la raíz del problema. Si nosotros no generamos crecimiento no hay posibilidad que esto suceda (reemplazar los planos por trabajo). Me parece bien que Juanchi haya identificado el camino, pero en realidad lo que está haciendo, calculo, es un reclamo a su espacio político para generar las condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, si la Argentina no crece lo de Juanchi será algo de muy buenas intenciones, pero tiene una enorme valentía porque está sufriendo los aprietes por pararse ante los beneficiados de los beneficios, aquellos que conducen las organizaciones sociales…

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se firma

No sé, tengo mis diferencias. Me gustaría ver la letra fina porque si el acuerdo con el FMI es patear la pelota hacia adelante y no pedir orden en los números y las cuentas, lo que está haciendo es condenar a la gente a más pobreza para adelante. Al revés de lo que cree Cristina y Máximo, la pobreza está generada por gastar mal y ser ineficiente, en no ayudar a aquellos que producen riqueza. Si el acuerdo es el siga y siga, el problema será mayor en dos o tres años cuando tengamos que hacer el pago. Quiero ver cómo es el acuerdo antes de decir va a salir. Nadie quiere caer en default, pero lo que me parece correcto es no seguir agregando mugre al problema porque los que critican la decisión de tomar la deuda son los que hoy van a hacer lo mismo. Acá vino Mauricio Macri después de ser Presidente y me preguntó con mucha capacidad de autocrítica qué hubiera hecho, y nosotros respondimos: ordenar las cuentas. En la Argentina ha desaparecido de la política la palabra orden; ordenar las cuentas significa ajuste; ordenar la calle significa represión. En ninguno de los casos significa eso. En el primero es dar un norte cierto porque la plata que mal gastamos hoy es el dinero de nuestros nietos, porque no somos nosotros que nos endeudamos sino los endeudamos a ellos. En el segundo caso, cuando ponemos en orden la calle es respetar el derecho de todos, el que va a trabajar y estudiar. Necesitamos volver a la palabra orden.

