BARRIO SAN MIGUEL O LAGUNA DE LOS MUERTOS –

Ya lo dijo el Padre Juan, si Moreno es Libre de Tomas hay que pensar y creer que todos /as quienes hoy lo habitan tendrán derecho a la tierra. Si barrio Manantiales recibió a las familias que estaban en la Bibiana II, puede colegirse que hay un plan de mega urbanización. El actual gobierno señala a las tomas de tierra como parte de la pesada herencia, atento a que pudo repeler los intentos de los sin tierra desde diciembre del año pasado.

En Cuartel V una mujer asume la defensa de lo que defiende como propio. Advierte, amenaza a las familias que desde hace más de dos años están en la zona de conflicto. La policía mira y atiende ese reclamo de la propiedad privada, mientras la justicia no definió ningún lanzamiento, a pesar de una manda judicial que fue desechada por el propio Ministerio Público.

Porque los mandamientos existen, tal vez porque la humilde capilla contenga algo de los pallets que donó la Iglesia, es la palabra de las y los creyentes que viven en Barrio San Miguel o Laguna de los Muertos:

1- “Estamos hace tres años en el barrio San Miguel y tenemos miedo al desalojo de la señora Carmen, que dice ser la dueña. Somos 70 familias viviendo acá”

2- «Queremos un barrio digno, que el municipio nos ampare porque acá no vino nadie».

3- «La señora Carmen quemaba las casillas, viene con el hijo que porta arma y tiene derecho a matar a cualquiera. Los policías están a favor de ella.

4- «En el merendero damos un apoyo para los chicos, nos organizamos nosotros y también con el Padre Lucas”

5- «Cuando vinimos acá le pedimos los papeles porque si ella era la dueña nos íbamos de acá. Le pedimos a la Intendenta si puede venir a ayudarnos, creo que nos va a entender un poco más porque es madre».

6- «Estamos utilizando las huertas para el comedor”

7- “Nos sentimos discriminados, pero yo vine de mi país pero hago cosas acá, trabajo. Sufro por mis hijos”

8- “Me quede sin trabajo por la pandemia”

9- “La policía me pegó. Me metieron en un calabozo, me pegaron porque me dieron un papel para que firme y yo no quería. No me dieron una copia de lo que me hicieron firmar”.

10- “Nosotros deseamos estar tranquilos acá en el barrio”