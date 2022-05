La Cuarta Ola y un pedido de solidaridad a quienes no se vacunaron

La Cuarta Ola de COVID está en proceso, en desarrollo. La campaña de vacunación masiva otorga garantías de inmunización. No obstante las recomendaciones que se traducen en política sanitarias conducen a lograr refuerzos.

La Dra. Patricia Rosemberg, funcionaria del Ministerio de Salud no duda en afirmar que estamos ante la Cuarta Ola por el aumento de los casos positivos y agrega: «Es una situación distinta a las anteriores porque la vacunación es muy efectiva para disminuir las formas más graves y reduce el número de contagios. Lo que necesitamos en este momento es que la gente vaya a vacunarse. Tenemos, a nivel país, provincia y municipio, que el 92 por ciento de la población se vacunó con la primera dosis. Luego de ese total baja a un 87 por ciento los que tiene dos dosis, por lo tanto hay que mejorar las estrategias, mayores puntos de vacunación porque solo un 47 por ciento ha recibido tres dosis contra el coronavirus. Por lo tanto el mensaje más claro es el siguiente, todas las personas mayores de 12 años tienen que darse la tercera dosis, no necesitan turno previo. Las personas mayores de 50 años de edad tiene que aplicarse la CUARTA dosis si pasaron cuatro meses de haber recibido la tercera. Esta es la única forma que tenemos de frenar esta Cuarta Ola. Creo que no sociedad no resiste volver a ningún aislamiento, pero tampoco resiste a exponer a la muerte a las personas por no tener la solidaridad de vacunarse.