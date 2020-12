0 shares







ATAQUE DIRECTO –

Karina llegó a Cuartel V en aquel re alojamiento de familias de La Gloria II. Es testigo ocular de la ramificación de historias que hicieron de Los Hornos y barrios aledaños un enorme grupo poblacional, de demanda constante, permanente, atravesado por nulos derechos o conquistas parciales. Y es en las inseguridades donde la noticia sumerge esa mueca de conformidad por el reinicio de la obra en la calle Portugal.

Fue ayer, a las 14:20 horas, en el cruce de Calixto Oyuela y Miguel Lillo, esquina del Jardín 964. Con la mirada puesta en ese deseo de transporte público, digno y seguro. Carina espera y observa. Una motocicleta, dos hombres, bajan para perpetrar el robo. Ella no está sola pero así queda porque todos /as corren hacia el interior de un mercado:

¿Te robaron algo?

En una mano tenía la mochila donde llevo los documentos y demás, y tenía un par de zapatillas casi nuevas. Creo que querían eso pero al caerme a una cuneta no se la pudieron llevar, en verdad la cuneta me salvó que no me baleen la cabeza.

¿Las dos personas de la moto estaban armadas?

Sí, y uno me gatilló en la cabeza. Me duele el cuerpo por la caída a la cuneta y por una patada que me da en la espalda. Luego llegan dos pibes que me ayudan. Una vecina me acompaña hasta la UPA (Unidad de Pronta Atención) donde fui atendida. Voy a la Comisaría de Cuartel V para hacer la denuncia pero había mucha gente y yo estaba muy cansada