La habilitación y el descubrimiento de fallas que producen la clausura en el día de ayer tiene relación directa con la muerte de una mujer de 82 años que vivía en el geriátrico. Este punto corre por una vertiente que no es epidemiológica porque en éste vector el Subsecretario de Salud, el único que recibe las preguntas y entrega respuestas, relata el procedimiento donde tuvo injerencia la Provincia de Buenos Aires. Hay otra paciente del geriátrico La Nona que falleció en una clínica de San Antonio de Padua (se esperan los resultados) mientras que una mujer que cuidaba en esa institución tiene confirmación de COVID -19 y está internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estos dos casos no van a aparecer en el reporte oficial porque no son residentes de Moreno (la persona fallecida es de Ituzaingó, y la cuidadora tiene domicilio en Merlo). Un punto más; ¿por qué no se realizaron los test o hisopados en todos los abuelos /as que estaban allí, aún sin presentar síntomas compatibles con coronavirus?

El Dr. Juan Varani habló con Desalambrar: «El día 10 de abril nos llega la notificación de una personas fallecida (Carmen Brites de 82 años de edad) procedente de un geriátrico, con una fecha de óbito del 5 de abril. Ahí aparece un tiempo de oro que perdimos en relación a un retraso en la notificación del deceso que nos hubiera permitido actuar más cerca de la fecha del óbito y hacer lo que realizamos en la jornada de ayer, de una manera más ordenada y con más celeridad».

En la nota anterior que hicimos, menciona que las clínicas tiene un sistema de testeo diferente al sector público y que se centralizaba para evitar perder tiempo

Por supuesto, y esto tiene que ver con este proceso de notificación a privados. Estamos investigando para ver qué responsabilidad legal le cabe, pero entiendo que hubo un retraso en la notificación entre la Clínica Mariano Moreno y el laboratorio por una cuestión de no poder acceder al registro nacional de información.

Digamos que se perdió un tiempo de oro pero la notificación ocurre el día 10 y recién el 13 se produce el trasladado de los abuelos y abuelas que estaban en el geriátrico y convivieron con una paciente que falleció de COVID -19

Bueno todo esto lo estuvimos trabajando en forma conjunta con la Dirección de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires, la Región Sanitaria VII y el Ministerio de Salud provincial que nos fueron asesorando en como proceder. La normativa provincial ante una situación de COVID -19 en un geriátrico plantea, en primer instancia, un aislamiento de los sintomáticos. Yo me acerqué el día 11 de abril al geriátrico y realicé la evaluación de las personas que estaban internadas allí. No había nadie con síntomas, salvo una cuidadora que fue internada ese mismo día. Como dije, el resto estaba sin fiebre y con leves síntomas de tos. Al consultar con la Provincia de Buenos Aires responde que no era necesario que se hisoparan. Ahí le pedimos que averigüen si el geriátrico «La Nona» estaba habilitado, acordate que esto ocurre en Semana Santa y yo no tenía acceso al registro de habilitación municipal (sic). La Provincia de Buenos Aires me notifica el día 12 que no estaba habilitado y procedemos a la clausura por una irregularidad en la habilitación más que otra cosa.

Y si estaba habilitado el geriátrico, ¿no trasladaban a los abuelos y abuelas?

Lo que nos dijo la Provincia de Buenos Aires es que se puede trabajar con los internos dentro de la institución pero con pautas de aislamiento retirando los casos sintomáticos.

Pero si usted concurre el 11 de abril, revisa a todas las personas del geriátrico, ¿es la Provincia quien le dice que se hagan los hisopados sabiendo que una abuela falleció por coronavirus y estuvo en el geriátrico?

La instancia del hisopado… es un muy específico, para cuidar los recursos de los test que son limitados se hisopa únicamente a las personas que presentan síntomas compatibles, salvo a la persona que trasladamos el día 11.

¿Dónde está el nexo epidemiológico?

En este caso puntual, es una hipótesis, que al geriátrico hubo visitas durante el aislamiento en los últimos quince día de marzo, incluso ingresó un interno en esas últimas dos semanas, algo que no era aconsejable, por eso creemos que el contagio llegó de afuera.

La clausura, su presencia en el lugar donde estaba Crónica Televisión, los abuelos y abuelas adentro, el operativo traslado, todo demasiado complejo y transmitido en vivo

Fue una situación lamentable porque sentí una cuestión de agresión por parte de ese medio ya que no me facilitaron la palabra. Lo más importante son los abuelos y las abuelas porque, más allá de la habilitación del geriátrico, esa era su casa, donde residían, estaban cómodos y acostumbrados. Sacarlos para internarlos en diferentes puntos es una macana pero velamos por la integridad de las personas y tomamos esta decisión ya que creemos que estén evaluadas de cerca para ver si en algún momento presentan síntomas…

En el comunicado oficial del Municipio se señaló que 15 personas fueron llevadas a Capital Federal, dos en aislamiento domiciliarios y hay una persona fallecida que espera confirmación sobre la causa, ¿dónde esta internada esa abuela?

Fue trasladada a la Clínica Noguera por PAMI (San Antonio de Padua). Estamos recabando información porque no nos sale a nosotros en el reporte del protocolo del laboratorio ya que esa paciente tenía domicilio en Ituzaingó.

De las 17 personas que salieron del geriátrico, ¿cuántas tiene domicilio en Moreno?

Las menos, creo que son tres (3)…

Pregunto, ¿no hay un abuelo o abuela que estaba en ese geriátrico y se encuentra internado /a en el Hospital?

No, no, la persona que está internada es la cuidadora (del geriátrico)…

¿Y está confirmada con COVID -19 o se descartó?

Está confirmada.

¿Cuándo se confirmó? ¿Ayer?

Si ayer en el transcurso de la mañana, y tiene que ver con el recurso que tomamos de apartarla e internarla porque presentaba síntomas.

El caso positivo no está en el reporte epidemiológico de ayer

Lo que pasa es que esa persona tiene domicilio en Merlo y el reporte epidemiológico que entregamos es de las personas residentes en Moreno.

No es Varani el encargado de explicar que irregularidades administrativas tiene el geriátrico, más aún porque el funcionario indica que la Provincia de Buenos Aires fue recomendando los pasos.

Si es por la habilitación, regístrese que el Subsecretario de Salud pide a Provincia saber si La Nona estaba habilitado ya que en Moreno no se podía acceder a esa información al cursar los días feriados de Semana Santa.

La clausura tiene en la faja el horario, a las 13 horas del día de ayer, jornada en la se confirma que la cuidadora que trabaja en el geriátrico tiene COVID -19. Horas más tarde las ambulancias llevan a destino a quince abuelos y abuelas.

Como los informes deben aparecer, uno puede ser, ¿cuántos geriátricos hay en Moreno? ¿Todos están habilitados?

