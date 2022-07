«La denuncia contra Mariel suena a un ataque político, por ser mujer y provenir de un barrio popular»

Como se dijo en la sesión del pasado jueves, existen notas periodísticas y una denuncia penal que fue ratificada hace 48 horas por el denunciante, el diputado Luciano Bugallo.

Ubicado en su banca, la que obtuvo como líder de la Agrupación 125, el abogado Gastón Fraga, entregó su lectura y conocimiento político en defensa de la Intendenta de Moreno: «En cada una de las exposiciones previas a la respuesta de nuestro bloque político se inició todo un juicio de valor, se habló de extralimitarse, se habló de un montón de circunstancias sin entrar en consideración que ha habido una denuncia penal recientemente presentada ante la justicia, que no tiene temperamento aún y que es una denuncia que no deja de ser consecuencia directa de una publicación mediática. Cuando hay algo tan primigenio, con tan poco recorrido, es increíble la batería de agresiones que estamos escuchando respecto a la primera mandataria de Moreno. Claramente eso va a tener una respuesta y nos vamos a sentir afectados respecto de ese tipo de declaraciones. Y sin lugar a dudas, esto tiene que ver con ciertos sectores políticos que ensucian y manchan a nuestros dirigentes políticos, tiene una sintonía, un mismo patrón. En vez de esperar o dejar que el andamiaje judicial, con el que también comparto, no debemos entrometernos y que debe dictaminar conforme a la legislación vigente, lo que vemos suena a un ataque político y que lamentablemente no deja de sorprendernos al tratarse de una compañera mujer, la primera intendenta de Moreno, que proviene de un barrio popular de Moreno, Cuartel V, el más alejado de Moreno. Y que nos suena también un poco a eso, que es una respuesta a un proyecto político transformador que no solamente es reconocido en los barrios más alejados de nuestro distrito, sino también por el sector comerciante, por los barrios del centro, aquellos vecinos y vecinas que hoy ven el enorme trabajo que hacen las cooperativas y que también han sido muy bien expuesto acá por mis compañeras, que también tienen vasta experiencia en ese ámbito. Las reacciones y las respuestas, no seamos zonzos, se corresponden a una batería de apreciaciones en lo personal y en los valores que sin lugar a dudas nosotros encontramos y reconocemos en la dirigente Mariel Fernández«.