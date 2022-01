La deuda es con el pueblo

Por Antonio Castillo (OLP) –

Nicaragua le ganó un juicio a Estados Unidos en la Corta de La Haya por haberse comprobado el financiamiento a los Contra por parte del imperio en los años 80. El país yankee debía indemnizar al país sandinista según las leyes internacionales pero el Imperio jamas acató esta medida, por lo tanto Nicaragua es acreedor de Estados Unidos de Norteamérica.

El presidente Daniel Ortega está dispuesto a ceder a la Argentina parte de esa deuda. Nuestro país podría pagarle al FMI con eso y entonces el Fondo debería cobrarle al gran país del norte la deuda Argentina. Esta opción ni siquiera es considerada por nuestro gobierno. Pareciera una política de Estado dejarnos manejar por el mercado y por el neoliberalismo financiero. El 75% del dinero del mundo se maneja dentro de la timba financiera internacional. Es mentira que ese tipo de inversiones generen crecimiento porque se crece produciendo bienes y servicios (economía real) que es lo único que genera trabajo, y con trabajo se baja la pobreza.

Sino tenemos la decisión política como estado de buscar alternativas superadoras siempre vamos a caminar dentro de los límites que nos marcan los estafadores internacionales.

Nunca habrá una salida de fondo a este problema y la Argentina estará destinada a ser un país periférico pero no porque el destino lo quiere sino porque nuestra máxima dirigencia (política, sindical, empresarial, eclesiástica, etc.) no puede o no quiere ponerse a la altura que este momento histórico exige.