ROMINA UHRIG EN EL CONGRESO –

Por eso modo ya instalado de enroques ejecutivos – legislativos (en todos los niveles), el distrito de Moreno ya cuenta con dos figuras en la Cámara de Diputados de la Nación. Walter Correa asumió en el año 2017 y en esa lista estaba Romina Uhrig, ex Secretaria de Desarrollo Productivo y compañera de vida del ex intendente Festa. La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia dispuso un reacomodamiento de figuras y piezas. Horas antes de poner en debate el paquete de medidas para la gran emergencia tomaron juramento 23 legisladores /as y la ex funcionaria municipal juró en reemplazo de Fernando Espinoza intendente de La Matanza.