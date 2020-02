0 shares







KILOMBO DE SEMILLAS EN MORENO –

Soberanía alimentaria, intercambio de semillas con charlas y talleres. La tierra sin agroquímicos ni fumigaciones, bases orgánicas que no requieren de ley sino de compromisos sustentables que prescindan de la industrialización a escala planetaria de los alimentos. Será el día sábado 15 de febrero en la rotonda de la calle Zeballos al 500 de 10 a 13 horas. ¿Qué valores posee la búsqueda que va ramificándose en todo el país y que tiene suelo en Moreno?

Jonhatan habla, proyecta y contagia. Su voz sale fresca, los conceptos viajan en una dirección que convoca a descubrir, saber, compartir, desafiar: «Partimos de la base del intercambio, nosotros /as creemos que algo tan vital y primordial no siga la perspectiva comercial. Las semillas son propias y pueden intercambiarse con personas que están cultivando o recién empiezan. La idea es que todos /as sean partícipes activos de la reproducción…»

Es un intercambio de conocimientos

Si, de emociones, sensaciones, de aprendizaje y conocimiento. Si te ponés a pensar lo material es la semilla o plantines pero también está presente como en forma abstracta todos los conocimientos que porta la semilla, el vínculo o transmisión de esa persona que hace el intercambio y esta la responsabilidad que conlleva llevarse esa semilla…

¿En dónde ubicás esa responsabilidad?

Para nosotros es la responsabilidad de la vida y la libertad, me refiero a reproducir y poder cultivar nuestros propios alimentos que no tiene comparación con nada.

En el encuentro del próximo sábado, ¿qué semillas pueden intercambiarse?

Serán dos intercambios, uno en Moreno y otro en la localidad de Jáuregui. Lo lindo es que se organizan talleres, charlas y debates, pero las semillas que habrá son las que las personas lleven. Lo que buscamos en esto es el hecho de la biodiversidad, por lo que es mejor lograr la mayor variedad de semillas. Sería glorioso lograr la mayor variedad posible de semillas.

AUDIO 1

En este proceso de encuentro, intercambio y diversidad, ¿está presente en los debates lo que provoca el modelo de la agricultura transgénica y sus consecuencias sociales y humanas?

Por más que no se nombre es un tema transversal al intercambio de semillas que no es otra cosa que soberanía alimentaria pura. Se pone en juego y en debate el ser productores de semillas, es decir, conocer el origen de dónde salen y hasta dónde llegan con la alimentación porque las grandes empresas multinacionales crean semillas en laboratorios. Lo que hacemos nosotros /as es generar algo distinto porque lo otro está mal.

Contame la organización que tienen o bien cuándo o por qué nació esta red de semillas que buscan hacer un quilombo

Nace de una necesidad que en lo local empieza a pasar, de conocernos entre muchos huerteros /as y de buscar espacios de intercambios y de formación. Nace de la necesidad que en esta zona tenemos que activar porque a nivel macro nos están corriendo con un montón de cosas. Quiero agregar que sobre las fumigaciones, que es parte de todo esto, hay poca información o se habla poco del tema en nuestros distritos. Creemos que los intercambios se tienen que organizar de forma independiente y auto gestiva para que las grupalidades locales pueden enfocar en sus problemáticas. La red no está establecida, se está gestando porque es un proceso que puede llevar muchos años. En Francisco Álvarez tuvo inicio el año pasado en la temporada de siembra desde la agrupalidad ambiental

., vecinos /as de la zona que tuvimos esta necesidad de empezar a activar desde una perspectiva ambiental. Todo lo vemos como algo global u holístico ya que todo empieza con tener la semilla y continuar.