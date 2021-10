«La economía popular tiene que otorgar los mismos derechos que los que tiene un trabajador asalariado»

La economía popular es la que se «autoinventaron» los /as trabajadores /as que fueron excluidos del sistema laboral formal. El gobierno municipal de Mariel Fernández gestiona todos los canales y las herramientas disponibles para fortalecer esa estructura en unidades productivas.

ESTEFANIA DE DIOS / ADMINISTRADORA GENERAL DEL IMDEL

El IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local), organismo descentralizado que se creó en el año 2000, la tuvo a la actual Intendenta como Administradora General en la gestión Festa (año 2015 a 2017). En la actualidad se encuentra al frente Estefanía De Dios (cuadro del Movimiento Evita). En diálogo con Desalambrar habló del acompañamiento a las cooperativas a través de micro créditos y créditos. También del ordenamiento urbano y la venta ambulante:

¿Me definís qué significa para vos la economía popular?

Es aquella que se autoinventaron los trabajadores y trabajadoras para subsistir, para sostener a sus familias, ese es el jardinero que salió a su barrio a cortar el pasto a la familia, es aquella que se volcó a hacer panes y venderlo en la calle, o son aquellas familias que en su propia vivienda abrieron un negocio al público, como una unidad productiva familiar.

Vos fíjate que esto que me decís, siempre existió, no en la medida que tiene la Argentina hoy. hablo de las changas. La pregunta es, de changas pasamos a una definición más categórica, no es teórica, de darle contención, ayuda, acompañamiento, ahí aparece microcrédito por ejemplo y quiero que me digas cómo estas unidades de subsistencia, se convierten en unidades productivas para ser competitivas en un mercado que es más amplio o más chico, depende

A ver, la economía popular no es algo momentáneo, transitorio, sino que es un proceso que se hizo estructural hace décadas digamos, más de la mitad económicamente activa no tiene trabajo asalariado, registrado, entonces lo que nosotros planteamos es que hay que generar trabajo digno en ese sector de la economía popular, de la economía social. Que tengan los mismos derechos que tiene un trabajador asalariado, que no sea más una economía subsistencia. Entonces desde ese lugar, abordamos la economía popular desde el IMDEL y desde el Gobierno local con 4 etapas, 4 herramientas que son la formalización, que es que se hagan un monotributo, tengan obra social, que hagan el permiso de funcionamiento, que se constituyan como cooperativas de trabajo en el caso de las unidades productivas asociativas y última instancia que se hagan productores de este Estado, toda la etapa de asistencia técnica y capacitación de lo que es la gestión de un emprendimiento de manera integral. La tercera etapa es financiamiento que ahí es donde lanzamos el Banco de Desarrollo Local desde la gestión de la intendenta Mariel Fernández y la etapa de comercialización de acompañarlos en cómo y dónde vender productos y servicios.

¿Cómo se llega a esa comercialización? El IMDEL, ¿de qué manera acompaña para que todo ese resultado, sea, ni siquiera exitoso, sea productivo

Y hemos armado, reformulado todos los equipos de trabajo desde la Coordinación General de Economía Popular del IMDEL; también a los productores y productoras los abordamos desde la Coordinación General de Producción Agroalimentaria y esto es mucho acompañamiento del Estado, obviamente, para que se hagan el monotributo, para que lo hagan bien, trabajamos también al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, porque, es un sector que el Estado no reconocía, no tenía registro, no tenía información de ese sector, y vos relevándolo podés pensar políticas públicas para el mismo, y por eso también fortalecimos el Banco de Desarrollo Local, lo que es financiamiento para todo un sector que claramente no entra dentro del sistema bancario tradicional.

Decime cuáles son los montos que maneja ese banco, aquellos que no pueden ingresar al sistema más tradicional y de cuánto es y para qué alcanza

Nosotros lo que hicimos fue, ya se venían desarrollando las líneas de financiamiento para unidades productivas individuales, chiquitas, que van desde 7 mil a 15 mil pesos para insumos, para alguna herramienta. Eso es lo que históricamente trabajan las organizaciones de microcréditos, tanto independientes o del Estado, pero a nosotros nos parecía que a eso le faltaba una escala que queda en el medio que tampoco ingresa al sistema bancario tradicional, por eso, tenemos otras líneas de financiamientos, no solo al microcrédito individual, sino, la línea para infraestructura que puede ser una remodelación en una casa para poder transformar el espacio productivo

¿Qué monto?

Y eso depende, se evalúa la situación con las asesoras de crédito que puede ser de 50 mil, de 100 mil, en el caso de las cooperativas puede ser hasta 250 mil pesos, en el caso que se evalúe, que requiere de una máquina específica para dar un salto en su producción.

Esto que estás explicando es para aquellas personas que están dentro del proceso, estamos hablando de integrantes de cooperativas que tienen que tener cierta formalidad de tener este préstamo, que se devuelve, además

Son proyectos productivos que ya tienen un recorrido que nosotros seguimos haciendo el seguimiento con también las otras herramientas que te comentaba

¿Se devuelve o es subsidio?

Es crédito. Lo que nos pasaba es que había emprendimientos incipientes que se acercaban al banco, imaginate que con toda la pandemia, la situación socio económica, mucha gente se volcó a la economía popular, entonces para no dejar afuera créditos, microcréditos y emprendimientos nuevos pero tampoco darle un seguimiento a ese nuevo emprendimiento, a esa persona que se estaba volcando a la economía popular, manejamos montos pequeños y hacemos un curso previo de 3 capacitaciones para concientizar y acompañarlos en todo lo que implica sostener un emprendimiento propio. Antes los microcréditos eran por lo menos 6 meses de ese emprendimiento. Ahora no, ahora puede ser una nueva persona, pero con un seguimiento del Estado para que sea consciente y para que ese microcrédito vaya a fortalecer e impulsar ese emprendimiento.

Una persona que recibe estos microcréditos, de qué manera se sostiene en su necesidad de derecho alimentario hasta que crece el proyecto

Sí ese es un problema de la economía popular, que las familias no tienen tiempo para esperar que ese emprendimiento crezca porque tienen que darle de comer a su familia. Por eso sí, obviamente los acompañamos con otras herramientas del Estado municipal, ya sea en lo alimentario, ya sea en el ingreso del Potenciar Trabajo, y también en el caso de las cooperativas, que nos pasaba, muchas tienen la capacidad técnica humana de tomar otros trabajos con el Estado, que aumenten su escala, pero, no tienen espalda, no están capitalizadas para poder asumir entonces, lo que hace el INAES con estos fondos rotatorios que nos llegaron, nosotros desde el Banco de Desarrollo Local estamos gestionando fondos de CONAMI, de la Comisión Nacional de Microcréditos y el INAES. Los fondos rotatorios del INAES son justamente para cooperativas que trabajan con el Estado en donde vos le podés dar un adelanto sin límites, y que ni bien, le sirva a la cooperativa para poder comprar insumos, que, sino no podrían comprar, no podrían comprometerse.

¿De qué manera interpretás esta decisión presidencial de transformar los planes sociales en trabajo?

El desarrollo productivo tiene como protagonista y pilar al sector privado, de hecho, en el Potenciar Trabajo municipal tenemos titulares que se sumaron en el componente sociolaboral haciendo cursos de oficio, para después hacer puente hacia las empresas privadas. Estamos gestionando el programa Te Sumo, es justamente eso, que el Estado tome alguna carga social y se comprometa con eso para alivianarle al privado y que puedan instruir a esa persona que cuando sale a ofertarse al mercado laboral formal, es muy difícil que lo contraten o que tengan eso de capacitarse para poder acceder a un trabajo asalariado.

Última consulta periodística, ¿ordenaron la venta ambulante?

La intendenta Mariel Fernández crea la Dirección de Control de la Vía Pública en el ámbito del IMDEL, para justamente esto, tener una mirada para aquel vendedor ambulante cuya subsistencia depende de lo que vende ese día en la calle, en un lugar fijo. Nosotros en el día de ayer estuvimos entregando reconocimientos para que se queden tranquilos.

Los históricos, ¿están adentro?

Los históricos puntualmente, después de un planteo que ellos nos hicieron, nos acercaron inquietudes o disconformidades y estuvimos evaluando su situación que no cuadraba en lo que era la economía popular. Ese sector se pasó a Comercio que lo está abordando con otras características, que es un término intermedio, entre un local y la economía popular, con puestos fijos, con otras características, otros requisitos y lo está abordando Comercio para ordenar y por el otro lado, hay un montón de trabajadores de la economía popular que se encuadraron en la Ordenanza que se sancionó.

¿Está ordenada la venta ambulante para vos en Moreno Centro o falta?

Hemos ordenado un montón a lo que era Moreno Centro, está ordenado un montón. También estamos trabajando en Moreno Centro, Paso del Rey y Trujui. Por supuesto que también tiene que ver con los niveles de ocupación y reactivación económica, que a veces vienen vendedores ambulantes de otros lugares. Está muchísimo más ordenado, sobre Piovano, sobre Nemesio Álvarez, cada uno tiene un lugar. Nosotros controlamos que no se exceda la mercadería.

Que tipo de mercadería se vende

Claro, que no compita en el rubro con el comerciante, obviamente, eso no está permitido, pero tampoco sacarle ese puesto de trabajo que lo que es economía popular realmente, su único ingreso y la única herramienta de trabajo que tiene la familia.

