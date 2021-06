«La economía social y popular tiene que generar riqueza y no repartir pobreza»

DESDE EL FRENTE DE TODOS SALE EL ULTIMÁTUM –

De acuerdo a las respuestas o la continuidad del silencio, el próximo sábado el Colectivo de Paritaria Social y Popular tomará la decisión menos deseada: copar la Avenida 9 de Julio. Son organizaciones que «bancan» el gobierno de Alberto y Cristina, que contribuyeron a sacar al macrismo del poder, con lo cual es del propio riñón del Frente de Todos, el brazo social que acompaña el modelo quien pide ser reconocido como actor real en la recuperación del trabajo. Diego Chan de La Barriada, habló con Desalambrar de la exigencia al Ministerio de Desarrollo Social… en signo de Ultimátum:

¿Qué se acordó, si es que se alcanzó un acuerdo firmado, el 29 de diciembre del año 2020 con el Ministerio de Desarrollo Social?

Hacemos una reunión con Daniel Arroyo donde nos propusimos laburar en conjunto, tuvimos algunos funcionarios que oficiaron de interlocutores con el Ministerio de Desarrollo de Nación, y la verdad es que muchos de los acuerdos que se fueron construyendo con esos funcionarios no se cumplieron. Sin ir más lejos, nosotros tenemos inserción en todo el país, el Ministerio de Desarrollo de Nación se comprometió en brindarnos algunas ayudas alimentarias, esas ayudas todavía no llegaron y estamos en junio del 2021. Hace 6 meses que estamos esperando esa ayuda alimentaria. Por otro lado, nos comprometimos a construir puentes crear unidades productivas y de generar puestos de laburo reales para nuestros compañeros y compañeras, nuestros vecinos y vecinas, nuestros barrios, y la herramienta no está llegando. Una de las herramientas más fuertes que tenemos para eso, es el programa de Potenciar Trabajo, ese programa está teniendo muchos problemas. Yo no sé si todo el mundo tiene claro cómo funciona ese programa, pero cada X cantidad de tiempo había altas por bajas. Potenciar Trabajo es una ayuda económica para gente que está cumpliendo un laburo, sea en una cooperativa, en un emprendimiento económico, en una unidad productiva, la apuesta es que, a largo plazo, Potenciar Trabajo se caiga, y que la unidad productiva o el emprendimiento económico que nos pusimos a construir genere el sueldo para poder vivir. ¿Qué pasa con ese proceso? Ese camino, tenemos compañeros y compañeras que consiguen otro laburo, que están incómodos y abandonan el laburo, que no cumplen y también necesitamos separarlos del laburo, entonces aparece la figura de altas por bajas, el compañero que no cumple se le da de baja, y al compañero que se está incorporando, se está sumando, en la búsqueda de generar puesto de laburos, reales, concretos, emprendimientos, desde una panadería hasta una cooperativa de reciclaje, hasta lo que se te ocurra de la economía popular, en esa búsqueda aparece la herramienta Potenciar Trabajo. Cuando se suma alguien, ese Potenciar Trabajo deberíamos poder dárselo para que cumpla su función, potencie el trabajo del compañero, compañera, que se quiera sumar pero eso no está pasando. Voy a ser muy claro, esos recursos se están administrando para algunas organizaciones y no para todas, no se reparten equitativamente, entonces esto hay que charlarlo con el Ministro y poder ordenar. Al mismo tiempo nosotros en ésta crisis económica, nuestros comedores y merenderos están explotados, viene más y más gente todo el tiempo, entonces tenemos pendiente ahí una reunión con Laura Alonzo (Secretaria de Inclusión Social) también que la venimos pidiendo desde la reunión con Arroyo, desde diciembre, y no se nos da. De Laura Alonso depende una línea que son las tarjetas para comedores y merenderos que nos permitirían acceder a frescos, esto es clave para los comedores y merenderos, por ahora nos estamos manejando con donaciones, con lo que recaudamos de las unidades productivas lo ponemos en los comedores y merenderos y compramos la carne, las verduras; si nosotros tenemos comedores y merenderos, y el gobierno tiene una línea de ayuda, nosotros queremos ser parte, ser beneficiarios de eso también.

Si hay altas por bajas del Potenciar Trabajo, y no se cumple, y yo miro que la desocupación, el desempleo y la indigencia crecen, ¿qué ecuación te da a vos?

Yo lo que creo es que ahí estamos teniendo un pifie por parte de algunos funcionarios. El desempleo y la pobreza crecen porque es parte de un plan económico más grande y es parte de una coyuntura a nivel mundial, todos los PBI del mundo están en descenso, todos cayeron. Eso es una coyuntura, después en este plan, en este programa, la verdad no tengo estadísticas reales a mano que a mí me digan que este programa mueve el amperímetro del desempleo, yo sé que esto genera un recurso para los más postergados, eso es cierto. En ese sentido es cierto que acá hay «pifie» de funcionarios que están en el gobierno del Ministerio de Desarrollo de la Nación que no están logrando ver la consecuencia de este manejo.

¿Quiénes son los funcionarios? Porque no son muchos, ¿cómo se está manejando esta distribución de Potenciar Trabajo? Como dijiste recién, hay cierta arbitrariedad, algunas organizaciones sí y a otras no

Es así, es lo que acabás de decir. Cuando los funcionarios nuestros sentaron en la silla, de Director nacional, de Secretario nacional, de Coordinador, empezaron a conocer a la gente que laburaba en el Ministerio y vino una pandemia que los mandó a todos a la casa. Yo estoy convencido, tras un año y pico de gobierno, todavía tenemos funcionarios que no se saben los nombres de sus laburantes dentro del Ministerio, por el teletrabajo, por la pandemia; esto es así, porque cuando uno hace un análisis tiene que tener en cuenta todas sus variables, lo que pasa es que hay que ajustarlo, hay que solucionarlo, ya vamos más de un año, en todo el año pasado no hubo altas por bajas, eso acumuló gente que consiguió otro laburo, que dejó de cumplir, que no se comprometió con la tarea y necesitamos el alta por baja y no sucede. Pero no obstante eso, la Paritaria Social tiene un volumen ya, que amerita tener un ente ejecutor propio que le permita administrar estas cosas y todo esto se nos viene postergando, no nos vienen dando acceso a poder gestionar este tipo de cosas. Entonces, yo no quiero cargar las tintas contra Pérsico, es un compañero más que tiene que poder dar respuesta a todo esto, le toca a él dar respuesta, entonces sí, en ese sentido el que está fallando es él. ¿Qué estoy diciendo con esto de que Pérsico es mala persona, es un inútil? No estoy diciendo nada de eso, digo que no está pudiendo dar respuestas a esta situación y nosotros le estamos pidiendo una reunión.

El Potenciar Trabajo es un tránsito para conseguir cierta formalidad, porque si hablamos de la suma, no podemos decir que estar por debajo de la línea de indigencia es digno

No, eso está clarísimo, en esto entendemos cómo funciona el Potenciar Trabajo, te garantiza un piso de ingreso que vos participando en una unidad productiva, en un emprendimiento económico que genera un puesto de laburo, tenés que empezar a sacar un rédito económico. Vamos a un ejemplo para que esto esté más claro, si yo abro una panadería porque consigo los recursos y tengo el amasador, tengo el horno y lo conseguí porque me endeudé o por lo que sea, cuando yo empiezo a vender no soy multimillonario ayer, empiezo a vender hoy y no soy multimillonario mañana. Eso tiene un tiempo, hasta que yo instalo el producto, lo vendo, crezco, me acomodo, me hago de una clientela, si puedo hacer un emprendimiento planificado, si conseguís varias panaderías que vendan mi producto o es mí panadería que tiene salida al público, que los vecinos me conocen en el barrio, esto es un proceso. En ese proceso es cuando aparece el Potenciar Trabajo que me garantiza un piso de ingreso, son 12 mil pesos, la verdad que hablar de 12 mil pesos como un ingreso es una falta de respeto, pero es un piso que yo a partir de ahí puedo empezar. Si con ese piso y un emprendimiento propio puedo sumarle unas 20 lucas y son 30 y pico, ya es para muchos sectores de la población un número. Si a eso se suma una ayuda social como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, ya hacés un paquete de guita que te permite llevar una vida plena, no sos rico, no sos millonario, pero por lo menos tenés las necesidades mínimas garantizadas. Toda la derecha argentina se piensa que vivimos de un plan o que queremos el plan para vivir de eso, como sí ellos pudieran vivir con 12 lucas. Con 12 lucas no puede vivir nadie más de 5 días, comiendo arroz y polenta.

El Potenciar Trabajo tiene que romper la función que tuvieron planes sociales que en el pasado tenían la misma base, ser un puente hacia el trabajo

El gobierno nacional y sobre todo estos funcionarios, tienen que poder gobernar para todos, no solo para los propios. Y te lo está diciendo alguien que se considera un propio, soy parte del Frente de Todos. Yo en el 2019 para que Alberto y Cristina sean presidentes me rompí el culo militando y mis compañeros y mis compañeros de Paritaria Social también. En ese sentido, somos parte de este gobierno. Ahora el actor economía social tiene que poder desplegarse entendiéndose como parte de un actor productivo, no como parte de un espacio que reparte pobreza. La economía social y popular tiene que generar riqueza. Lo que pasa es que para eso hay que desplegar políticas. El capital inicial lo pone el Estado porque si no, no hay como, no hay actor. Y tienen que aparecer diferentes subsidios a lo largo del tiempo hasta que ese emprendimiento productivo sea autogestivo. El programa está bien pensado porque se te cae sólo cuando vos crecés económicamente, cuando tu cuenta bancaria empieza a reflejar un número se te cae el Potenciar Trabajo porque están los datos cruzados en Anses o sea que está bien eso. En ese sentido, está buenísimo como está pensado, habría que darle otro vuelo a eso y habría que no tener otras arbitrariedades como las que estamos hablando.

¿Que piensan hacer ustedes si el gobierno y los funcionarios /as no responden, luego de seis meses de espera?

Nosotros en el transcurso del día de hoy y mañana estamos mandando unas cartas a diferentes funcionarios para ver si nos dan una reunión, la situación es de emergencia. Si nos atienden y nos dan la reunión, que es muy complejo porque nosotros creemos que el Gobierno Nacional, que Alberto Fernández tiene que estar al frente de esta pandemia. Si nos están diciendo que nos tenemos que quedar en casa, nos tenemos que quedar en casa, no vamos a hacer una movilización multitudinaria, no queremos, ya tuvimos una movilización en enero con 10 mil personas. No queremos poner 10 mil personas en la calle, porque eso significa que los muertos siempre los ponemos nosotros porque de 10 mil personas salen “x” cantidad de contagios, esos terminan en un hospital, en un sistema de salud colapsado, explotando a nuestros médicos, no queremos hacer eso. Estamos pidiéndoles reuniones por intermedio de cartas, si nosotros logramos acceder a esas reuniones gestionaremos con ellos y haremos los acuerdos necesarios. Si no nos atienden, el viernes vamos a tener una reunión por ZOOM y ahí veremos cómo se sigue. No queremos poner 10 mil personas en la calle, nos parece un problemón porque ponemos en riesgo a nuestros propios compañeros, además de hambre van a tener coronavirus, una locura. En ese contexto, el viernes tendremos una reunión. Ojalá me llames el viernes y te me digas “¿Y? ¿te atendieron?” “Si, nos atendieron. Arreglamos, se acomodaron las cosas, somos del gobierno y el gobierno nos da respuestas”. Si no es así, el viernes tendremos una reunión, y si querés hablemos el sábado para ver qué medida de fuerza vamos a tomar a partir de la semana que viene. Ya llegamos al mes seis, es ultimátum.