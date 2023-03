«La educación de calidad abraza a todos, no excluye. El Municipio de Moreno Si»

Hoy comenzó el ciclo lectivo 2023 de la Escuela Secundaria Politécnica en las aulas provisorias, condición que es interpelada por el avance de Mariel Fernández sobre la tierra que la UNM custodió desde el año 2011 hasta el sábado 4 de marzo de 2023.

En la cobertura, signada por la tristeza y bronca de alumnos /as, madres y padres, autoridades educativa de la Universidad, una docente leyó un texto que enseña… a 40 años de democracia ininterrumpida:

«Hoy comienza un nuevo inicio lectivo y con él se ven renovados los deseos de empezar a transitar este recorrido con mucho entusiasmo, con alegría, afrontando todos juntos el día a día. Decimos sí al esfuerzo, a la perseverancia, a la dedicación. Decimos si a la familia, al compromiso, a los valores. Todos los que conformamos esta comunidad educativa estamos comprometidos en lograr que desde la escuela nuestros estudiantes asuman sus funciones con responsabilidad, que los impulsen a practicar la justicia y el amor y que sean conscientes que el futuro depende de gran medida de que la vivencia de los valores lo llevarán a la construcción de un mundo más justo. Nos esforzaremos para poder lograr dichos objetivos, pero, necesitaremos el trabajo mancomunado entre ustedes “familia” y nosotros “educadores”.

Pero, lamentablemente no podemos dejar de mencionar la situación que nos toca atravesar, cuando el sábado 4 de marzo, en horas de la madrugada, a vísperas de un nuevo inicio lectivo, la Municipalidad de Moreno usurpó nuestro terreno de manera totalmente ilegal. La comunidad educativa está luchando por crecer y crear el propio edificio de la ESPUNM y el Polo tecnológico de la UNM, pero hay quienes pretenden apagar y opacar sueños y futuro. A todos los docentes y no docentes de la ESPUNM nos entristece ver el atropello que hay hacia la educación, y más aún cuando menoscaban la memoria de los compañeros “Sandra y Rubén”, trabajadores de la educación, que perdieron la vida dentro de una institución educativa por consecuencia de la desidia y el abandono.

El Gobierno municipal de Moreno, atenta contra los sueños, el futuro y por una educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros estudiantes. Tanto la Universidad de Moreno como la ESPUNM ha procurado por todos los medios a su alcance concretar un ámbito de dialogo, pero, hasta el momento no ha sido posible materializar para poder hallar una solución de consenso y superar esta infeliz situación. Aun así, seguimos luchando por algo que es un derecho adquirido hace años pero que se niegan a verlo.

En Moreno, donde deberían “florecer mil flores» carece el diálogo, la empatía, el sentimiento de pertenencia y amor a los demás. El Municipio de Moreno atenta explícitamente a los ojos de todos contra el pueblo. La educación de calidad no debería tener ningún conflicto de interés, no debería ser el pie de guerra de ninguna bandera política. La educación de calidad abraza a todos, no excluye. El Municipio de Moreno Si. Desde la comunidad educativa de la ESPUNM, repudiamos enérgicamente a la usurpación ilegal de nuestro terreno, y todas las políticas antidemocrática, anti popular del Municipio de Moreno.

A pesar de las adversidades, el desinterés político, les deseamos un feliz y nuevo comienzo lectivo, que las aulas estén llenas de sonrisas, abrazos, historias para recordar y aprendizajes que marquen el rumbo de cada uno. La ESPUNM, acompaña a cada estudiante, sus familias y toda la comunidad de Moreno.

Que tengamos todos un excelente año escolar…»

Los aplausos se sienten, el malestar es inocultable. Cuando la matrícula ingresa a las aulas, madres, padres y docentes de la UNM marchan hacia el terreno que presenta un trabajo municipal para cerrar el muro perimetral con bloques premoldeados.

Hasta ahí marchan al grito de la ESPUNM. Un grupo ingresa al predio. Los trabajadores ¿de una cooperativa, de la empresa DIPRONOR? buscan un punto de alejamiento cuando un periodista de América abre el micrófono.

La calle Merlo es ocupada por los manifestantes que no van a renunciar al futuro.

Será Claudio Fardelli, Director de la ESPUNM, el encargado de responder a las preguntas de los medios locales.

Hugo Andrade, Rector de la UNM, participa del acto y regresa a las oficinas para ultimar todos los detalles de la denuncia penal.

La decisión final está en manos de la Justicia. La política del Frente de Todos, por acción u omisión, ya entregó su veredicto.