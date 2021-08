«La educación pública es un servicio esencial, por eso proponemos que no haya más paros»

Florencio Randazzo caminó por las calles céntricas de Moreno. El ex Ministro de Transporte de la Nación conduce la apuesta Vamos con Vos que intentará instalar ese vehículo político en el Congreso. «Votar al kircherismo o al macrismo es un suicidio», dijo a Desalambrar Randazzo en una conferencia de prensa dispuesta en el shopping de Moreno Centro: «La trampa en la que nos metió el kirchnerismo y el macrismo nos está condenando, no ya a nosotros sino al futuro de nuestros hijos. Por eso hay que tomar conciencia de la responsabilidad que tiene la ciudadanía el próximo 12 de septiembre. Yo estaba decidido a quedarme en mi casa después de lo que ocurrió en 2015 cuando cumplí con la palabra, algo que no es un muy común en la política, porque tomé el compromiso de no ser candidato a gobernador, en aquel momento se me limitó la posibilidad de participar en una PASO. Dos años después participé porque pensé que podíamos tener la posibilidad de una interna dentro del espacio, sin embargo el kirchnerismo, Cristina, dejan el peronismo. Me ofrecieron ser el primer candidato a diputado nacional y lo rechacé porque no estoy de acuerdo con la visión política que tiene Cristina. Vuelvo porque creo que estamos dejando un país sin futuro a nuestros hijos».

Tengo presente los años finales de la década de los ’90, aparición del Plan Trabajar. Estamos en 2021 y los planes se consolidaron, hace tiempo digo que no es el proletariado sino el precariado como nueva categoría social y laboral. Quiero saber qué visión tiene usted sobre esto

El tema es importante en un distrito como este. El peronismo perdió identidad, quienes dicen representarlo, algunos están en Juntos por el Cambio, que gobernaron hasta hace un año y medio atrás prometiendo pobreza CERO pero aumentó exponencialmente. Nos prometieron bajar la inflación pero la dejaron al doble que en el año 2015 y endeudaron al país. Luego vinieron los que iban a resolver esos problemas y sin embargo vamos a terminar este año con una inflación del 52 por ciento, en el Conurbano 7 de cada 10 pibes /as son pobres. Votar de vuelta lo mismo es como suicidarnos…

¿Cuáles son las propuestas?

Países de Europa pero también Perú, Bolivia, Chile resolvieron el problema de la inflación que es un mal que daña. Si no se sale de la pobreza no se puede crecer, para crecer necesitás ahorro, para que haya ahorro tiene que haber inversión y capital humano, entonces hay que proponer bajar la inflación y eso es absolutamente posible. En materia laboral tenemos propuestas, el 50 por ciento de los trabajadores /as está en la informalidad, entonces decimos crear una LEY LABORAL que permita pasarlos a la formalidad, para que esa persona siente que cuando sale del trabajo tiene la seguridad que al día siguiente vuelve a su trabajo, pero además que se va a poder jubilar, irse de vacaciones, tener una obra social. Por supuesto que es un tema que nadie quiere discutir por el temor que le genera algunas corporaciones como lo son los sindicatos, pero yo no les tengo miedo. La Argentina necesita que alguien gobierne y tome decisiones con independencia de los intereses que hay en juego…

¿Entonces los sindicatos abonan a la informalidad?

Totalmente. Lo que debemos discutir son nuevas modalidades de trabajo, hay grandes, medianas y pequeñas empresas, algunas son las que generan conocimiento y que generan una enorme posibilidad de trabajo. Estamos pensando en reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo, que aporte el empleador, el empleado y ANSES para frenar la industria del juicio. Esa es una propuesta clara que tiene como objetivo darle formalidad al trabajo…

Saldrá rápido un título, eso es flexibilación laboral

No, eso a mí no me importa porque son estupideces, porque flexibilización es dejar en condición de vulnerabilidad al 52 por ciento de los trabajadores. El segundo tema es la educación porque hoy los países miden su riqueza por el capital humano, luego por los recursos tecnológicos y por último los recursos naturales, por lo tanto hay que recuperar la educación pública porque ha sido devaluada. Para nosotros la educación es un servicio esencial y entonces no hay más paros, hay que terminar con eso porque son los pibes más humildes que van a la escuela pública. Los que pudieron enviaron a sus hijos /as a una escuela privada porque saben que el docente está en el aula, por eso decimos la educación es esencial, basta de paros y más después de la pandemia.

AUDIO 1 FLORENCIO RANDAZZO